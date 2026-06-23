Ζαχαρούχα ροφήματα και χυμοί στην παιδική ηλικία: Αυξάνουν τον κίνδυνο υπέρτασης στην ενήλικη ζωή

Η συστηματική κατανάλωση ζαχαρούχων ροφημάτων και χυμών φρούτων κατά την παιδική ηλικία ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης στην ενήλικη ζωή, σύμφωνα με νέα μελέτη διάρκειας 25 χρόνων που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Circulation» της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Τα δεδομένα και η μεθοδολογία της 25ετούς έρευνας

Η ανάλυση βασίστηκε σε δεδομένα περισσότερων από 25.000 παιδιών και εφήβων ηλικίας 9 έως 16 ετών στις ΗΠΑ, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για διάστημα έως και 25 ετών. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν αναλυτικά ερωτηματολόγια ανά τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με τη διατροφή τους, καταγράφοντας πόσο συχνά κατανάλωναν ζαχαρούχα ροφήματα, όπως αναψυκτικά, φρουτοποτά, λεμονάδες, κρύο τσάι και αθλητικά ποτά, καθώς και χυμούς φρούτων και ολόκληρα φρούτα. Παράλληλα, κατέγραφαν το σωματικό τους βάρος, τις συνήθειες άσκησης και το κάπνισμα.

Η σημασία των διατροφικών συνηθειών στα πρώτα χρόνια της ζωής

Στόχος των ερευνητών ήταν να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ της πρόσληψης φρουκτόζης, ζαχαρούχων ροφημάτων, χυμών φρούτων και ολόκληρων φρούτων και της εμφάνισης υπέρτασης αργότερα στη ζωή. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αντικατάσταση μιας μερίδας ζαχαρούχου ροφήματος ή χυμού φρούτων την ημέρα με ολόκληρα φρούτα, νερό ή γάλα συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο υπέρτασης.

«Οι διατροφικές συνήθειες που διαμορφώνονται νωρίς στη ζωή μπορεί να έχουν μακροχρόνιες συνέπειες για την υγεία», σημειώνει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Βασάντι Μάλικ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής της Ιατρικής Σχολής Temerty του Πανεπιστημίου του Τορόντο και συνεργαζόμενη καθηγήτρια στο Τμήμα Διατροφής της Σχολής Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Χάρβαρντ.

Πόσο αυξάνεται ο κίνδυνος υπέρτασης ανά κατηγορία ροφήματος

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που κατανάλωναν δύο ή περισσότερες μερίδες ζαχαρούχων ροφημάτων την ημέρα είχαν 52% υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν υπέρταση σε σύγκριση με όσα κατανάλωναν λιγότερες από τρεις μερίδες την εβδομάδα. Μια τυπική μερίδα ορίστηκε ως ένα κουτί ή ποτήρι περίπου 350 ml.

Μεταξύ των επιμέρους ζαχαρούχων ροφημάτων, εντοπίστηκε ότι κάθε ημερήσια μερίδα αναψυκτικών και αθλητικών ποτών συνδέθηκε με 23% και 36% υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης, αντίστοιχα. Όσοι έπιναν τουλάχιστον 1,5 ή περισσότερα ποτήρια χυμού φρούτων την ημέρα είχαν 35% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης σε σχέση με όσους έπιναν λιγότερο από μία μερίδα την εβδομάδα.

Τα οφέλη από την αντικατάσταση των ροφημάτων με ολόκληρα φρούτα

Η ανάλυση έδειξε ότι η αντικατάσταση μιας μερίδας ζαχαρούχου ροφήματος την ημέρα με ολόκληρα φρούτα συνδέθηκε με 22% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης. Αντίστοιχα, η αντικατάσταση του χυμού φρούτων με ολόκληρα φρούτα θα μπορούσε να οδηγήσει σε 19% χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Η αντικατάσταση των ζαχαρούχων ροφημάτων με νερό ή γάλα συνδέθηκε επίσης με μείωση του κινδύνου έως και 13%. Αντίθετα δεν βρέθηκε σημαντική συσχέτιση στη αντικατάσταση του χυμού φρούτων με γάλα ή νερό.

Η συσχέτιση μεταξύ ζαχαρούχων ροφημάτων και χυμών φρούτων με την υψηλή αρτηριακή πίεση ήταν ανεξάρτητη από άλλους παράγοντες, όπως η συνολική ποιότητα της διατροφής και η σωματική δραστηριότητα.

Οι περιορισμοί και η φύση της επιστημονικής μελέτης

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης και δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Επιπλέον, βασίστηκε σε αυτοαναφορές των συμμετεχόντων μέσω ερωτηματολογίων. Τέλος, η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν λευκοί, μη ισπανόφωνοί Αμερικανοί, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων σε άλλους πληθυσμούς.

Προτάσεις πολιτικής από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει πολιτικές που μειώνουν την κατανάλωση ζαχαρούχων ροφημάτων, όπως επιβολή φόρων στα ροφήματα αυτά, βελτίωση των διατροφικών προτύπων στα σχολικά γεύματα και ενίσχυση της ενημέρωσης γύρω από τη διατροφή στα εστιατόρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ