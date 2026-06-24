Η Κύπρος κινείται στους ρυθμούς της ρομποτικής αυτό το Σαββατοκύριακο

Ο 9ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής και Αθλητικής Ρομποτικής, Robotex Cyprus 2026, επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο και αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση μέχρι σήμερα μετά την περίοδο του COVID, με εκατοντάδες ομάδες, συμμετέχοντες και προπονητές/προπονήτριες από ολόκληρη την Κύπρο.

Σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ ο Δρ. Πανίκος Μασούρας, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής (Cyprus Computer Society – CCS) και Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Robotex Cyprus, είπε ότι έχουν καταγραφεί περισσότερες από 700 εγγραφές.

Μίλησε για μια "εντυπωσιακή ανάπτυξη" του τομέα της εκπαιδευτικής και αθλητικής ρομποτικής στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια σημειώνοντας ότι από μια σχετικά περιορισμένη δραστηριότητα πριν από μία δεκαετία, η ρομποτική έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δυναμικά πεδία εξωσχολικής και μη τυπικής εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Ο κ. Μασούρας είπε στο ΚΥΠΕ ότι παρά το μικρό της μέγεθος, η Κύπρος παρουσιάζει ιδιαίτερα αξιόλογη παρουσία στον χώρο της εκπαιδευτικής ρομποτικής και ότι οι κυπριακές ομάδες συμμετέχουν σταθερά σε διεθνείς διοργανώσεις και συχνά επιστρέφουν με διακρίσεις και βραβεία.

Το Robotex Cyprus 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Ιουνίου στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το ΚΥΠΕ είναι χορηγός επικοινωνίας της διοργάνωσης.

Ο φετινός διαγωνισμός Robotex και τι θα περιλαμβάνει

Το Robotex Cyprus 2026, είπε, αποτελεί τον 9ο Παγκύπριο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής και Αθλητικής Ρομποτικής και θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Ιουνίου στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Διοργανώνεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής (CCS), σε συνεργασία με σημαντικούς θεσμικούς και εκπαιδευτικούς φορείς. Με συνδιοργανωτές το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Οργανισμό Νεολαίας και τo IET – Institute Engineering Technology η διοργάνωση θα γιορτάσει φέτος «9α γενέθλια της» ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Κύπρο και τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ενώ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

"Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ρομποτικής στην Κύπρο, όπου παιδιά, νέοι και ενήλικες έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν, να προγραμματίσουν και να διαγωνιστούν με τα ρομπότ τους σε δεκάδες διαφορετικές προκλήσεις" τόνισε.

H διοργάνωση είναι ανοικτή και δωρεάν για το κοινό και το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγωνίσματα εκπαιδευτικής και αθλητικής ρομποτικής, επιδείξεις τεχνολογίας, δραστηριότητες και ευκαιρίες γνωριμίας με σύγχρονες τεχνολογίες και επαγγέλματα του μέλλοντος.

Φετινές ιδιαιτερότητες

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μετά την περίοδο του COVID, με εκατοντάδες ομάδες, συμμετέχοντες και προπονητές/προπονήτριες από ολόκληρη την Κύπρο. Έχουν καταγραφεί περισσότερες από 700 εγγραφές, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχή ανάπτυξη του θεσμού, είπε στο ΚΥΠΕ ο κ. Μασούρας.

Παράλληλα, το Robotex Cyprus "συνδυάζει πλέον με μοναδικό τρόπο την εκπαιδευτική με την αθλητική ρομποτική, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στον προγραμματισμό και τη μηχανική, αλλά και στη στρατηγική, την ομαδικότητα και την επίλυση προβλημάτων σε πραγματικές συνθήκες".

Στα πλαίσια αυτά, πέραν από τους κλασσικούς και δημοφιλείς διαγωνισμούς του Line Following και Sumo οι ομάδες θα διαγωνιστούν στο Bowling, Τοξοβολία, Σφαιροβολία, Ράλλυ και σε δύο διαγωνισμούς Χειρισμού και Προγραμματισμού Drones. Δίνουμε επίσης έμφαση, είπε, στην προσέλκυση κοριτσιών στους τομείς τους τεχνολογίας και διοργανώνουμε ειδικά για τα κορίτσια το διαγωνισμό Girls Fire Fighting.

Παράλληλα με το διαγωνιστικό μέρος θα υπάρχουν δραστηριότητες Ποδοσφαιρικού Drone, αγώνων σκάκι μεταξύ ρομπότ και παικτών και δραστηριότητες σχετικές με το διάστημα ενώ αριθμός οργανισμών θα εκθέσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.

Ομάδες του δημοτικού "αναμένεται επίσης να καταπλήξουν το κοινό που θα επισκεφθεί τη διοργάνωση με τις ρομποτικές κατασκευές τους με θέμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη – Πράσινο Νησί» ενώ ομάδες παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους χωρίς περιορισμό στο θέμα".

Οι νικήτριες ομάδες αποκτούν επίσης τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν την Κύπρο σε διεθνείς διοργανώσεις Robotex και ιδιαίτερα στο Robotex International που φέτος για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί, εκτός Εσθονίας, στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.

Εντυπωσιακή ανάπτυξη τομέα της εκπαιδευτικής και αθλητικής ρομποτικής στην Κύπρο

"Ο τομέας παρουσιάζει εντυπωσιακή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Από μια σχετικά περιορισμένη δραστηριότητα πριν από μία δεκαετία, η ρομποτική έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δυναμικά πεδία εξωσχολικής και μη τυπικής εκπαίδευσης στην Κύπρο" σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν ομάδες από 137 οργανισμούς και υπολογίζεται ότι στον τομέα εργάζονται πέραν των 300 ατόμων.

Ο κ. Μασούρας είπε ότι σήμερα λειτουργούν δεκάδες εκπαιδευτικά κέντρα, ομάδες και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στη ρομποτική και στο STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ενώ όλο και περισσότερα σχολεία ενσωματώνουν σχετικές δράσεις στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες.

"Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι μαθητές/μαθήτριες αποκτούν δεξιότητες που συνδέονται άμεσα με το μέλλον της εργασίας, όπως ο προγραμματισμός, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η επίλυση προβλημάτων και η προσαρμοστικότητα ενώ ξεχωρίζουν παιδιά με ηγετικές ικανότητες, διαπραγμάτευσης και παρουσιάσεων" τόνισε.

Πώς συγκρίνεται η Κύπρος με άλλες χώρες

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Ο κ. Μασούρας είπε στο ΚΥΠΕ ότι παρά το μικρό της μέγεθος, η Κύπρος παρουσιάζει ιδιαίτερα αξιόλογη παρουσία στον χώρο της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

"Οι κυπριακές ομάδες συμμετέχουν σταθερά σε διεθνείς διοργανώσεις και συχνά επιστρέφουν με διακρίσεις και βραβεία".

Είπε ότι το 2025 η κυπριακή αποστολή στο Robotex International ήταν η μεγαλύτερη που έχει συμμετάσχει ποτέ στη διοργάνωση και κατέκτησε σημαντικό αριθμό βραβείων σε διαφορετικούς διαγωνισμούς ανταγωνιζόμενη έτσι χώρες με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό και με μεγάλη παράδοση στο χώρο της ρομποτικής και της τεχνολογίας όπως η Κίνα, η Ινδία, η Εσθονία, η Ιταλία.

Αναμφίβολα, ανέφερε, υπάρχουν χώρες με μεγαλύτερες επενδύσεις και πολυπληθέστερα οικοσυστήματα τεχνολογίας.

Ωστόσο, η Κύπρος καταφέρνει να διατηρεί πολύ υψηλό επίπεδο συμμετοχής και ποιότητας σε σχέση με το μέγεθός της, γεγονός που αναγνωρίζεται και διεθνώς, είπε.

Σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια

Ο κ. Μασούρας είπε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα, προσθέτοντας ότι αυξήθηκαν οι κατηγορίες διαγωνισμών, διευρύνθηκε η συμμετοχή μαθητών/μαθητριών όλων των ηλικιών και αναπτύχθηκαν νέες μορφές αθλητικής ρομποτικής που κάνουν τον χώρο πιο ελκυστικό και προσβάσιμο.

Για το μέλλον, πρόσθεσε, χρειάζεται ακόμη στενότερη συνεργασία μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών φορέων, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και πολιτείας.

Επίσης, είπε ότι είναι σημαντικό να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες σε παιδιά από όλες τις περιοχές της Κύπρου και να δημιουργηθούν περισσότερες γέφυρες μεταξύ των διαγωνισμών ρομποτικής και της πραγματικής καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της έρευνας.

"Θεωρούμε επίσης πάρα πολύ σημαντικό την ενσωμάτωση του πεδίου STEM στα αναλυτικά προγράμματα με την αξιοποίηση των επενδύσεων που έχουν γίνει για την αγορά εξοπλισμού ρομποτικής που σε αρκετές παραμένει αναξιοποίητος. Παράλληλα επιβάλλεται να ενισχυθεί η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στον τομέα αυτό με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων" τόνισε.

Ο κ. Μασούρας είπε ότι ο Σύνδεσμος πρωτοστατεί στην επίτευξη αυτού του στόχου οργανώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου σε όλες τις πόλεις ενώ καινοτομεί με την προσφορά εργαστηρίων κώδικα και ρομποτικής με επισκέψεις σε σχολεία.

"Οφείλω όμως να αναδείξω ως πισωγύρισμα την απόφαση του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας να μειώσει το ποσό της χρηματοδότησης της συμμετοχής κυπριακών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις ρομποτικής γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητα προβολής της Κύπρου στο διεθνή χάρτη εκπαιδευτικής ρομποτικής, ενώ αντίθετα, με τις πολυάριθμες επιτυχίες των κυπριακών ομάδων τα τελευταία χρόνια η οικονομική στήριξη θα έπρεπε να είχε αναβαθμιστεί σημαντικά" είπε.

Τέλος, σημείωσε ότι ο στόχος τους δεν είναι να δημιουργούν νικητές διαγωνισμών, αλλά να καλλιεργούν και να στηρίζουν τη νέα γενιά επιστημόνων, μηχανικών και δημιουργών που θα συμβάλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ