Στο 16% του κυπριακού ΑΕΠ η συμβολή του τομέα τεχνολογίας – Στο επίκεντρο η ανάπτυξη και ο πολιτισμός

Στην εκδήλωση παρέστη ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος της TechIsland και Chief Locations Officer της Wargaming, Βαλεντίνος Πολυκάρπου, καθώς και ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Exness, Petr Valov, ο οποίος συμμετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της TechIsland.

Οι τρεις ομιλητές αναφέρθηκαν στην πορεία ανάπτυξης του τεχνολογικού τομέα στην Κύπρο, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας, με ουσιαστική συμβολή στην οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση.

Παράλληλα, υπογράμμισαν τη σημασία της δημιουργίας ευκαιριών επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και άλλων τομέων της κοινωνίας, πέρα από το πλαίσιο των καθιερωμένων επαγγελματικών συναντήσεων.

Η τεχνολογία συναντά την τέχνη

Η εκδήλωση, με τίτλο «An Unspoken Gathering», πραγματοποιήθηκε στους χώρους του PSI Foundation, με αφορμή την έκθεση «Bill Viola. Unspoken», και συγκέντρωσε εκπροσώπους της κυβέρνησης, ιδρυτές επιχειρήσεων, διευθύνοντες συμβούλους και υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών τεχνολογίας και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες εκδηλώσεις επιχειρηματικής δικτύωσης, οι διοργανωτές επέλεξαν να αξιοποιήσουν την τέχνη ως αφετηρία επικοινωνίας μεταξύ των προσκεκλημένων.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην έκθεση του Bill Viola, ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης βιντεοτέχνης, προτού ακολουθήσει δεξίωση και ανταλλαγή απόψεων.

Το έργο του Αμερικανού καλλιτέχνη, που επικεντρώνεται σε έννοιες όπως ο χρόνος, η ανθρώπινη εμπειρία και η αντίληψη, αποτέλεσε το υπόβαθρο για μια συνάντηση με διαφορετικό προσανατολισμό, δίνοντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να συζητήσουν πέρα από τα στενά όρια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Ευρύτερος ο ρόλος των τεχνολογικών εταιρειών

Μέσα από τη διοργάνωση αναδείχθηκε και η επιδίωξη της τεχνολογικής κοινότητας να ενισχύσει την παρουσία της σε τομείς πέραν της οικονομίας.

Η συνεισφορά των εταιρειών τεχνολογίας δεν περιορίζεται πλέον στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση του ΑΕΠ, αλλά επεκτείνεται σε δράσεις που αφορούν τον πολιτισμό, την κοινωνική δραστηριότητα και τη διαμόρφωση ενός ελκυστικότερου περιβάλλοντος για την εγκατάσταση και δραστηριοποίηση επιχειρήσεων και επαγγελματιών στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία της TechIsland με το PSI Foundation παρουσιάστηκε ως παράδειγμα σύνδεσης της επιχειρηματικότητας με τον πολιτισμό, σε μια περίοδο κατά την οποία ο τεχνολογικός κλάδος αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στην κυπριακή οικονομία.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η TechIsland εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες της προς τους δωρητές που στηρίζουν τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες της, και συγκεκριμένα τις Exness, payabl., Τράπεζα Κύπρου και PwC Κύπρου.

Η έκθεση «Bill Viola. Unspoken» φιλοξενείται στο PSI Foundation μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2026, ενώ προσφέρονται και οργανωμένες ξεναγήσεις στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.