Ένα εργαλείο με την ονομασία IdeaLens επιχειρεί να διαπιστώσει αν μια ιδέα σε επιστημονική εργασία —και όχι απλώς το κείμενο— έχει δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη.
IdeaLens: Το νέο εργαλείο που ανιχνεύει αν οι επιστημονικές ιδέες προέρχονται από ανθρώπους ή από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Το εργαλείο αναπτύχθηκε για να διακρίνει αν μια ιδέα σε επιστημονική εργασία προήλθε από άνθρωπο ή από Τεχνητή Νοημοσύνη.
Όπως αναφέρει το περιοδικό Nature, ερευνητές ανέπτυξαν έναν «ανιχνευτή» που στοχεύει να διακρίνει τις ιδέες που δημιουργούνται από ανθρώπους από εκείνες που παράγονται από ΤΝ.
Η προσεκτική χρήση του IdeaLens θα μπορούσε να βοηθήσει στην εκτίμηση της έκτασης της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης σε υποβολές σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, τα οποία έχουν «κατακλυστεί» από περιεχόμενο που δημιουργήθηκε με ΤΝ, σύμφωνα με τον Rishanth Rajendhran, επιστήμονα υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ στο College Park και συν-συγγραφέα της προδημοσίευσης που περιγράφει το εργαλείο.
Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών γίνεται ολοένα και πιο αποδεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι «η βασική ιδέα» ανήκει στον ερευνητή, κατέληξε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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