Ευρωκοινοβούλιο: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες της πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τρόπους συνδυασμού της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, που επιδιώκει να επιβραβεύει και να ενθαρρύνει την καινοτομία, με την ανοικτή επιστήμη, η οποία βασίζεται στη διαφανή διάδοση και επαναχρησιμοποίηση της γνώσης. Η αυξανόμενη χρήση της γενετικής ΤΝ προσθέτει νέες δυσκολίες στην εξεύρεση ισορροπίας ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις.

Η Καταρίνα Μίλερ, Διευθύντρια Έρευνας στη Miller International Knowledge και συντονίστρια του εργαστηρίου, ανέφερε ότι η πνευματική ιδιοκτησία και η ανοικτή επιστήμη ενισχύουν τη δημιουργικότητα, τις επενδύσεις και την καινοτομία με διαφορετικούς τρόπους. Παράλληλα, σημείωσε ότι η επιστημονική πρόοδος εξαρτάται από την ανταλλαγή γνώσης, δεδομένων και αποτελεσμάτων, καθώς και από τη διασυνοριακή συνεργασία.

Ο Ευρωβουλευτής Τίμο Βέλκεν, σκιώδης εισηγητής στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για την έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τη γενετική ΤΝ, επικεντρώθηκε στο κατά πόσο περιεχόμενο που παράγεται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο Γερμανός Ευρωβουλευτής υποστήριξε ότι περιεχόμενο που παράγεται αποκλειστικά από ΤΝ δεν θα πρέπει να προστατεύεται, καθώς η προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας αποσκοπεί στην επιβράβευση της ανθρώπινης δημιουργίας και δημιουργικότητας. Κατά την άποψή του, η παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων σε αποτελέσματα που παράγονται αποκλειστικά από μηχανές θα μπορούσε να περιορίσει τη διάδοση γνώσης, η οποία διαφορετικά θα ήταν ελεύθερα διαθέσιμη.

Ξεχώρισε την περίπτωση στην οποία ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί την ΤΝ ως εργαλείο. Όπως ανέφερε, όταν ο ερευνητής θέτει το ερώτημα, χρησιμοποιεί το εργαλείο, επεξεργάζεται και αξιολογεί το αποτέλεσμα και αναλαμβάνει την ευθύνη γι’ αυτό, η ανθρώπινη συμβολή παραμένει η πηγή της δημιουργίας και θα πρέπει να διατηρείται η δυνατότητα προστασίας. Πρόσθεσε ότι η ΕΕ θα πρέπει να καθορίσει με σαφήνεια το όριο της απαιτούμενης ανθρώπινης πνευματικής συμβολής.

Ο κ. Βέλκεν αναφέρθηκε, επίσης, στη χρήση προστατευόμενου υλικού για έρευνα με τη βοήθεια ΤΝ. Υπενθύμισε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προβλέπει εξαίρεση για την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Επισήμανε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες στην εφαρμογή της, ιδίως όσον αφορά συμβατικούς περιορισμούς, τεχνικά μέτρα και τη διάκριση μεταξύ ερευνητικής και εμπορικής δραστηριότητας.

Τάχθηκε, μεταξύ άλλων, υπέρ της αποσαφήνισης ότι συμβατικές ρήτρες και τεχνικά μέτρα δεν μπορούν να ακυρώνουν την ερευνητική εξαίρεση. Υπογράμμισε, ακόμη, ότι θα πρέπει να μπορούν να την αξιοποιούν ανεξάρτητοι ερευνητές και μικρότερα ιδρύματα, όχι μόνο οργανισμοί με εκτεταμένη νομική υποστήριξη.

Ο Ρίτσαρντ Γκολντ, ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο McGill στον Καναδά, παρουσίασε τη διεθνή διάσταση της σχέσης μεταξύ προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και ανοικτής επιστήμης. Όπως ανέφερε, οι δύο μηχανισμοί επιδιώκουν την ενίσχυση της χρηματοδότησης και της καινοτομίας με διαφορετικά μέσα: η πνευματική ιδιοκτησία αυξάνει τις αποδόσεις για τους εφευρέτες, ενώ η ανοικτή επιστήμη μειώνει το κόστος και τον κίνδυνο της έρευνας.

Ο κ. Γκολντ σημείωσε ότι η ευρύτερη ανταλλαγή δεδομένων, εργαλείων και αποτελεσμάτων μπορεί να περιορίσει την επανάληψη της ίδιας έρευνας και να μειώσει το κόστος. Επικαλέστηκε έρευνα σύμφωνα με την οποία η διατήρηση γενετικών πληροφοριών υπό ιδιωτικό έλεγχο συνδέθηκε με μείωση κατά 20%-30% της μεταγενέστερης έρευνας, σε σύγκριση με ένα ανοικτό μοντέλο. Παρέθεσε, επίσης, στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ορισμένες συνεργασίες ανοικτής επιστήμης μπορούν να μειώσουν έως και κατά δύο χρόνια τον χρόνο ανάπτυξης προϊόντων.

Ακόμη, ανέφερε ότι η ανοικτή επιστήμη μπορεί να συμβάλει στην ερευνητική και τεχνολογική κυριαρχία, καθώς η πρόσβαση σε δεδομένα και ερευνητικές υποδομές αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους κρίσης. Πρόσθεσε ότι χώρες και οργανισμοί που καθορίζουν πρότυπα για δεδομένα και εργαλεία μπορούν να επηρεάζουν τους όρους πρόσβασης και χρήσης τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ