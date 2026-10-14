Στους κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου πέντε ακαδημαϊκοί του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Στο 2% παγκοσμίως σύμφωνα με την πρόσφατη έκδοση της διεθνούς κατάταξης Stanford/Elsevier συγκαταλέγονται πέντε (5) μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), με βάση τον αντίκτυπο του ερευνητικού τους έργου. Πρόκειται για τους Καθηγητές Στέφανο Ευθυμιάδη, Μιχαλίνο Ζεμπύλα, Αντώνη Ζορπά και Κωνσταντίνο Λεωνίδου και την Καθηγήτρια Jahna Otterbacher.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΠΚΥ, «η παρουσία τους στη διεθνή επιστημονική κατάταξη συνιστά σημαντική αναγνώριση της ποιότητας, της εμβέλειας και της επιστημονικής επιρροής της έρευνάς τους, αναδεικνύοντας παράλληλα τη συμβολή του ΑΠΚΥ στην παραγωγή και τη διάχυση επιστημονικής γνώσης με διεθνή απήχηση».

«Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η παρουσία σημαντικού αριθμού διακεκριμένων επιστημόνων που συνεργάζονται με το ΑΠΚΥ ως μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου και περιλαμβάνονται στην ίδια κατάταξη», επισημαίνεται. «Η διάκρισή τους αναδεικνύει την υψηλή επιστημονική κατάρτιση και τη διεθνή εμβέλεια του ευρύτερου ακαδημαϊκού δυναμικού του ΑΠΚΥ», προστίθεται

«Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη σταθερή προσήλωση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ακαδημαϊκή και ερευνητική αριστεία, ενισχύοντας τη διεθνή του παρουσία και αναγνωρισιμότητα», υπογραμμίζεται.

«Παράλληλα, αποτυπώνουν τη δυναμική ανάπτυξή του ως σύγχρονου, ερευνητικά προσανατολισμένου Πανεπιστημίου, που επενδύει στην καινοτομία, στην επιστημονική συνεργασία και στην παραγωγή γνώσης με ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία», τονίζεται.

Καταληκτικά, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας για αυτή τη σημαντική διάκριση.

Πηγή: ΚΥΠΕ