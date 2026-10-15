Ο Mark Zuckerberg της Meta εμφανίστηκε να διαφοροποιείται από άλλους επικεφαλής του κλάδου, υποστηρίζοντας διασφαλίσεις που καθοδηγούνται από την αγορά. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, απέρριψε την ανάγκη για νέους κανονισμούς.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Wall Street υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό ότι τα μακροοικονομικά οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης ξεπερνούν τα πιθανά μειονεκτήματα και ότι οι επενδύσεις δεν εμφανίζουν σημάδια επιβράδυνσης. Ορισμένοι, ωστόσο, έχουν επισημάνει μακροπρόθεσμες αβεβαιότητες γύρω από τους κινδύνους και τη ζήτηση.

Οι τράπεζες χρηματοδοτούν την άνθηση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, ενώ μια ενδεχόμενη επιβράδυνση θα μπορούσε να τις εκθέσει σε πιστωτικές απώλειες από δάνεια και άλλες μορφές χρηματοδότησης που συνδέονται με την ανάπτυξη.

Σε δοκίμιο με τίτλο «We Must Pace the Frontier», ο Amodei ανέφερε ότι η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει επιταχυνθεί «δραματικά ταχύτερα» από το καλοκαίρι του 2026, κυρίως επειδή η τεχνητή νοημοσύνη έχει αποκτήσει αυξανόμενη ικανότητα να κατασκευάζει την επόμενη γενιά της.

Ως καθοριστικό γεγονός που αναδεικνύει τη δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να προκαλέσει «καταστροφικές ζημιές», αν οι δυνατότητές της αυξηθούν χωρίς δικλίδες ασφαλείας, ο Amodei ανέφερε το περιστατικό OpenAI-Hugging Face, κατά το οποίο ένα «σμήνος» τεχνητής νοημοσύνης πραγματοποίησε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Ο Amodei πρότεινε σχέδιο τριών βημάτων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης: ισχυρότερες δοκιμές ασφάλειας και ανεξάρτητες αξιολογήσεις προηγμένων μοντέλων, συντονισμό μεταξύ κορυφαίων εταιρειών του κλάδου και διεθνή συνεργασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ