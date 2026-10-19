Η NASA αναπτύσσει μπαταρίες για τις ακραίες θερμοκρασίες της Σελήνης

Για τις μελλοντικές σεληνιακές επιχειρήσεις, η μπαταρία θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί μόλις θερμανθεί και να παρέχει ενέργεια τόσο για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης από αστροναύτη όσο και για ένα ρόβερ που θα εξερευνά τους πιο σκοτεινούς κρατήρες της Σελήνης. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η ομάδα εργάζεται στο έργο Solid Power for Extreme Environment Adaptability and Resilience in Space (SPEARS). Η ανάπτυξή του θα μπορούσε να προσφέρει στη NASA ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της διαρκούς ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη μέσω της αποστολής Artemis.

Πηγή: ΚΥΠΕ