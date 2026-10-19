Ερευνητές της NASA αναπτύσσουν μπαταρία που θα μπορούσε να λειτουργεί στις ακραίες θερμοκρασίες του Νότιου Πόλου της Σελήνης, όπου τη νύχτα η θερμοκρασία πέφτει στους -200 βαθμούς Κελσίου.
Η NASA αναπτύσσει μπαταρίες για τις ακραίες θερμοκρασίες της Σελήνης
Ερευνητές εργάζονται σε μπαταρία που θα μπορεί να λειτουργεί στο Νότιο Πόλο της Σελήνης, όπου οι νυχτερινές θερμοκρασίες πέφτουν στους -200 βαθμούς Κελσίου.
Για τις μελλοντικές σεληνιακές επιχειρήσεις, η μπαταρία θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί μόλις θερμανθεί και να παρέχει ενέργεια τόσο για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης από αστροναύτη όσο και για ένα ρόβερ που θα εξερευνά τους πιο σκοτεινούς κρατήρες της Σελήνης. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς.
Η ομάδα εργάζεται στο έργο Solid Power for Extreme Environment Adaptability and Resilience in Space (SPEARS). Η ανάπτυξή του θα μπορούσε να προσφέρει στη NASA ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της διαρκούς ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη μέσω της αποστολής Artemis.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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