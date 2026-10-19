Πάνω από 100 φορές αυξήθηκαν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στην Κίνα

Σύμφωνα με νέα έρευνα του επιστημονικού περιοδικού Nature, η Κίνα έχει αναδειχθεί σε παγκόσμια επιστημονική δύναμη, με δραστηριότητα που εκτείνεται από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έως την εξερεύνηση του διαστήματος.

«Η Κίνα έχει τη δυναμική να επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στο παγκόσμιο πεδίο της επιστημονικής παραγωγής και του τεχνολογικού ανταγωνισμού, αλλά και να μετατοπίσει το κέντρο της γεωπολιτικής βαρύτητας», δήλωσε στο Nature ο Γιανμπό Γουάνγκ, ερευνητής επιστημονικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ