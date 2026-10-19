Οι ετήσιες δαπάνες της Κίνας για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) αυξήθηκαν περισσότερο από 100 φορές μέσα σε τρεις δεκαετίες: από 34,9 δισεκατομμύρια γιουάν, περίπου 4,65 δισεκατομμύρια ευρώ, το 1995, ανήλθαν σε 3,93 τρισεκατομμύρια γιουάν, περίπου 520 δισεκατομμύρια ευρώ, το 2025.
Πάνω από 100 φορές αυξήθηκαν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στην Κίνα
Από 34,9 δισ. γιουάν το 1995, οι ετήσιες δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης της Κίνας έφτασαν τα 3,93 τρισ. γιουάν το 2025.
Σύμφωνα με νέα έρευνα του επιστημονικού περιοδικού Nature, η Κίνα έχει αναδειχθεί σε παγκόσμια επιστημονική δύναμη, με δραστηριότητα που εκτείνεται από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έως την εξερεύνηση του διαστήματος.
«Η Κίνα έχει τη δυναμική να επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στο παγκόσμιο πεδίο της επιστημονικής παραγωγής και του τεχνολογικού ανταγωνισμού, αλλά και να μετατοπίσει το κέντρο της γεωπολιτικής βαρύτητας», δήλωσε στο Nature ο Γιανμπό Γουάνγκ, ερευνητής επιστημονικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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