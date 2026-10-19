ΤΕΠΑΚ: Πρώτη επιδημιολογική μελέτη στην Κύπρο για την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή

Η ανακοίνωση έγινε με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την ΑΓΔ, η οποία τιμήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2026. Το έργο Early-DLD (Early Screening of Developmental Language Disorder) καλύπτει ένα σημαντικό κενό, καθώς στην Κύπρο δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα επιδημιολογικά δεδομένα για τη διαταραχή ούτε σταθμισμένο εργαλείο έγκαιρης ανίχνευσής της για παιδιά που μιλούν την κυπριακή ελληνική.

Σύμφωνα με διεθνή επιστημονικά δεδομένα, η ΑΓΔ επηρεάζει περίπου το 7,6% των παιδιών, δηλαδή ένα στα 14 παιδιά ή περίπου δύο παιδιά σε κάθε σχολική τάξη. Με βάση αυτό το ποσοστό, εκτιμάται ότι περίπου 4.400 παιδιά προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο ενδέχεται να έχουν τη διαταραχή.

Παρά τη συχνότητά της, η ΑΓΔ συχνά δεν αναγνωρίζεται έγκαιρα και παραμένει σε μεγάλο βαθμό αθέατη. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη μάθηση, τις κοινωνικές σχέσεις και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Τι είναι η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή

Η ΑΓΔ χαρακτηρίζεται από επίμονες δυσκολίες στην κατανόηση ή και στη χρήση της γλώσσας, οι οποίες δεν οφείλονται σε άλλη γνωστή αιτία, όπως η απώλεια ακοής ή η νοητική αναπηρία. Τα παιδιά μπορεί να δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να ακολουθήσουν οδηγίες, να βρουν τις κατάλληλες λέξεις, να σχηματίσουν προτάσεις ή να αφηγηθούν μια ιστορία.

Χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη, οι δυσκολίες μπορεί να επηρεάσουν τη σχολική επίδοση, την ανάπτυξη του γραμματισμού, τις κοινωνικές σχέσεις και τη συναισθηματική ευημερία, με συνέπειες που ενδέχεται να συνεχιστούν και στην ενήλικη ζωή.

Το έργο Early-DLD

Το έργο ξεκίνησε στις 5 Οκτωβρίου 2026 και έχει διάρκεια 24 μηνών. Συντονίζεται από το Εργαστήριο Επικοινωνίας, Ομιλίας και Γλώσσας (EPILOGo Lab) του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ. Επιστημονική υπεύθυνη είναι η Δρα Έλενα Θεοδώρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου.

Εταίροι του έργου είναι το Ερευνητικό Κέντρο Frederick, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Center for Social Innovation (CSI). Οι τέσσερις βασικοί στόχοι του είναι:

Να καταγράψει τη συχνότητα της ΑΓΔ στην Κύπρο μέσω της πρώτης επιδημιολογικής μελέτης σε μικρά παιδιά, θέτοντας τη βάση για στοχευμένες παρεμβάσεις και τεκμηριωμένες πολιτικές.

Να αναπτύξει και να αξιολογήσει το πρώτο εργαλείο γλωσσικού ελέγχου προσαρμοσμένο στην κυπριακή γλωσσική πραγματικότητα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς ήδη από το νηπιαγωγείο.

Να διερευνήσει τη δυνατότητα εφαρμογής οργανωμένου προγράμματος ανίχνευσης στο σχολικό περιβάλλον, με τη συμμετοχή νηπιαγωγών, και να διαμορφώσει σχετική πρόταση πολιτικής.

Να κοινοποιήσει τα ευρήματα σε λογοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς, παιδιάτρους, οικογένειες και αρμόδιους φορείς, με στόχο την αξιοποίησή τους στην πράξη.

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης

Παράλληλα με την έναρξη του έργου, το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στην παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ΑΓΔ. Η σχετική Διεθνής Ημέρα τιμάται κάθε χρόνο την τρίτη Παρασκευή του Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, το κτήριο της Πρυτανείας φωταγωγήθηκε με μωβ χρώμα. Μέλη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού, καθώς και φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου, συμμετέχουν σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Στόχος είναι η ευρύτερη ενημέρωση του κοινού, η έγκαιρη αναγνώριση της διαταραχής και η ενίσχυση της υποστήριξης προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Χρηματοδότηση

Το Early-DLD υλοποιείται μέσω του Προγράμματος «EXCELLENCE HUBS», στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027», με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Το έργο εντάσσεται στον τομέα προτεραιότητας «Οικονομικά της υγείας, διαχείριση υγείας, δημόσια υγεία και πολιτική» της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου (S3Cy), η οποία δίνει έμφαση σε καινοτομίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, της πρόληψης και της ευημερίας του πληθυσμού.