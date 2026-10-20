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Επιστήμη και Τεχνολογία

Μετά το TikTok, σειρά έχει το Roblox: Η Νορβηγία σκληραίνει τη στάση της για τους ανήλικους χρήστες

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία διευρύνει τους περιορισμούς για παιδιά κάτω των 16 ετών και επαναφέρει τη συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο.

Η νορβηγική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να συμπεριλάβει ορισμένες πλατφόρμες παιχνιδιών και υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων στην προτεινόμενη απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών.

Το Οσλο, το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει σχέδιο νόμου για το θέμα αυτό μέχρι το τέλος του χρόνου, αναθεώρησε το προτεινόμενο όριο ηλικίας ώστε να στοχοθετεί πλέον «επιβλαβείς πλατφόρμες».

Όπως αναφέρει η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της, «επιβλαβείς» θεωρούνται πλατφόρμες ή δίκτυα που «με τον σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά ή το περιεχόμενό τους, θέτουν σε κίνδυνο τη συναισθηματική, γνωστική ή αναπτυξιακή υγεία των παιδιών ή την ασφάλειά τους».

Στην τρέχουσα μορφή τους, το TikTok, το Snapchat και η πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, διευκρίνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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