Έπεσε η Revolut: Μεγάλη βλάβη επηρέασε εφαρμογή, μεταφορές χρημάτων και πληρωμές με κάρτες

Η βρετανική fintech εταιρεία ανακοίνωσε ότι βρισκόταν αντιμέτωπη με «διακοπή υπηρεσιών που επηρεάζει πολλαπλές λειτουργίες», γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα ορισμένες υπηρεσίες να μην είναι προσβάσιμες.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η Revolut ανέφερε ότι η τεχνική της ομάδα εργάζεται για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών το συντομότερο δυνατόν.

We are currently experiencing a service disruption affecting multiple services. We can confirm that all our customers’ money and data are safe. We’ve been working to fix the issue since it was identified this morning and apologise to anyone affected and for any inconvenience caused. — Revolut (@Revolut) October 20, 2026

«Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή διακοπή υπηρεσιών που επηρεάζει πολλαπλές λειτουργίες και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες υπηρεσίες να μην είναι προσβάσιμες», ανέφερε η εταιρεία, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από τους πελάτες της για την ταλαιπωρία.

Προβλήματα ακόμη και στις πληρωμές με κάρτες

Σύμφωνα με την The Independent, χρήστες σε διάφορες χώρες κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με παράπονα, αναφέροντας ότι δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν πληρωμές ή μεταφορές χρημάτων.

Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία ήταν ότι, σε αντίθεση με πολλές άλλες τραπεζικές βλάβες που περιορίζονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρκετοί πελάτες δήλωσαν ότι σταμάτησαν να λειτουργούν και οι κάρτες τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πληρώσουν ούτε σε καταστήματα.

Αναφορές για προβλήματα προήλθαν από χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ παρέμενε ασαφές κατά πόσο η βλάβη επηρέαζε όλους τους πελάτες της Revolut.

Η σελίδα κατάστασης έδειχνε ότι όλα λειτουργούσαν κανονικά

Παρά το κύμα παραπόνων, η The Independent σημειώνει ότι η ειδική σελίδα «System Status» της Revolut εμφάνιζε όλες τις υπηρεσίες ως «λειτουργικές» τη στιγμή που δημοσιεύθηκε το ρεπορτάζ.

Πάνω από 80 εκατομμύρια πελάτες

Η Revolut εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και αρχικά έγινε γνωστή ως υπηρεσία που επέτρεπε διεθνείς συναλλαγές με χαμηλότερες χρεώσεις σε σχέση με τις παραδοσιακές τράπεζες.

Σήμερα λειτουργεί ως τράπεζα σε περισσότερες από 30 χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της εταιρείας που παραθέτει η The Independent, διαθέτει περισσότερους από 80 εκατομμύρια ιδιώτες πελάτες παγκοσμίως και πάνω από 800.000 επιχειρηματικούς πελάτες.

Η εταιρεία ανακοίνωσε για το προηγούμενο έτος έσοδα ύψους 4,52 δισεκατομμυρίων λιρών και κέρδη 1,3 δισεκατομμυρίων λιρών.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ η Revolut συνεχίζει τις εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών της, σύμφωνα με την The Independent.