ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΨΑΧΝΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ, ΜΗΝ ΓΙΝΕΙΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ!

Η εκστρατεία με το όνομα ΑΣΠIS (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ και INFORMATION SECURITY), στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών για τις συνήθεις πρακτικές που εφαρμόζουν επιτήδειοι, προκειμένου να επιτύχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή να τους εμπλέξουν σε ψεύτικες διαδικασίες με σκοπό την απόσπαση χρηματικών ποσών.

Η ενημέρωση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και κυρίως στις ομάδες εκείνες, οι οποίες αποτελούν συχνότερους και ευκολότερους στόχους.

Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί το πρώτο κοινό μήνυμα από τους συνεργαζόμενους φορείς, απευθύνοντας έκκληση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για να συνδράμουν στην υλοποίηση της ενημερωτικής εκστρατείας με στόχο την προστασία των πολιτών από τις ηλεκτρονικές απάτες.

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και η ηλεκτρονική επικοινωνία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας της πλειοψηφίας των πολιτών και η προστασία τους έναντι αυτών που επιβουλεύονται την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και επικοινωνιών, είναι εξαιρετικής σημασίας.

Όλοι μαζί, μπορούμε να προστατεύσουμε τις συναλλαγές μας, την ιδιωτική μας επικοινωνία, τα προσωπικά μας δεδομένα και την περιουσία μας. Οι εγκληματίες ψάχνουν θύματα, μην γίνεις το επόμενο!