Associated Press: Επιστρατεύουν κάστορες για να αντιμετωπίσουν την ξηρασία στις ΗΠΑ

Όπως μεταδίδει το Associated Press, οι κάστορες αναδεικνύονται σε πολύτιμους συμμάχους απέναντι στην κλιματική αλλαγή, καθώς τα φυσικά φράγματα που κατασκευάζουν μπορούν να συγκρατούν το νερό, να ενισχύουν τη βλάστηση και να δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την επιβίωση άλλων ειδών.

Στην πολιτεία του Γουαϊόμινγκ, όπου η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν αυξανόμενες ανησυχίες, επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις κατασκευάζουν μικρά τεχνητά φράγματα από ξύλινους πασσάλους, κλαδιά και λάσπη. Στόχος είναι να προσελκύσουν κάστορες, οι οποίοι στη συνέχεια αναλαμβάνουν να επεκτείνουν και να συντηρήσουν τις κατασκευές.

Οι κάστορες ως φυσικοί μηχανικοί

Η λογική πίσω από την πρωτοβουλία είναι σχετικά απλή. Κατασκευάζοντας φράγματα, οι κάστορες επιβραδύνουν τη ροή των ποταμών και δημιουργούν μικρές δεξαμενές νερού. Με τον τρόπο αυτό, το έδαφος παραμένει υγρό για μεγαλύτερο διάστημα, ακόμη και όταν οι βροχοπτώσεις είναι περιορισμένες.

Παράλληλα, η συγκράτηση του νερού ευνοεί την ανάπτυξη φυτών, περιορίζει τη διάβρωση των εδαφών και δημιουργεί καταφύγια για ψάρια και άλλα άγρια ζώα. Οι υγρές αυτές περιοχές μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως φυσικά εμπόδια που επιβραδύνουν την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Σύμφωνα με το Associated Press, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το αγρόκτημα της οικογένειας Ράμσεϊ στο νοτιοδυτικό Γουαϊόμινγκ, όπου έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 100 τεχνητά φράγματα για κάστορες, επιπλέον εκείνων που έχουν κατασκευάσει τα ίδια τα ζώα.

Ο Νικ Γουόλραθ, υπεύθυνος έργου της περιβαλλοντικής οργάνωσης Trout Unlimited, έχει επιβλέψει την κατασκευή περίπου 500 τέτοιων κατασκευών σε ρυάκια που τροφοδοτούν τον ποταμό Γκριν, σημαντικό παραπόταμο του Κολοράντο.

Δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι με τους κάστορες

Παρά τα περιβαλλοντικά οφέλη, η παρουσία των κάστορων δεν είναι πάντοτε καλοδεχούμενη. Τα φράγματά τους μπορούν να προκαλέσουν τοπικές πλημμύρες ή προβλήματα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και υποδομές.

Για τον λόγο αυτό, το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Γιούτα εφαρμόζει πρόγραμμα μετεγκατάστασης κάστορων από περιοχές όπου προκαλούν προβλήματα σε απομακρυσμένα υδάτινα οικοσυστήματα που μπορούν να ωφεληθούν από τη δραστηριότητά τους.

Από το 2019 μεταφέρονται περίπου 100 κάστορες ετησίως, με στόχο την προστασία τόσο των ζώων όσο και των φυσικών υδάτινων πόρων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η επαναφορά των κάστορων δεν μπορεί από μόνη της να λύσει το πρόβλημα της ξηρασίας. Ωστόσο, θεωρούν πως η αξιοποίηση των φυσικών τους ικανοτήτων σε μεγαλύτερη κλίμακα θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων των δυτικών ΗΠΑ.