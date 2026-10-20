Ευρωπαϊκό έργο δοκιμάζει εργαλείο ΤΝ για τον εντοπισμό εξτρεμισμού σε χώρους gaming

Το GEMS, από τα αρχικά του τίτλου Gaming Ecosystem as a Multilayered Security Threat, διερευνά πώς εντοπίζονται και προσεγγίζονται ευάλωτα άτομα σε διαδικτυακές κοινότητες gaming.

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε η πλατφόρμα Watchtower, σχεδιασμένη να υποστηρίζει αναλυτές των αρχών επιβολής του νόμου στην παρακολούθηση δημόσιων διαδικτυακών συνομιλιών σε πλατφόρμες όπως το YouTube Live, το Twitch, το Reddit και το Discord, καθώς και σε άλλους χώρους που συνδέονται με το gaming.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σύστημα δοκιμάζεται σε επιχειρησιακές συνθήκες και βελτιώνεται σε συνεργασία με την ιρλανδική αστυνομία και άλλους ευρωπαϊκούς εταίρους επιβολής του νόμου. Οι αστυνομικοί μπορούν να αξιολογούν το εργαλείο χρησιμοποιώντας πραγματικά δημόσια δεδομένα.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι οι χώροι gaming και οι συναφείς διαδικτυακές κοινότητες μπορούν να αξιοποιηθούν στα πρώιμα στάδια προσέγγισης χρηστών, προτού επιλεγμένα άτομα κατευθυνθούν σε λιγότερο ελεγχόμενες ή περισσότερο κρυπτογραφημένες πλατφόρμες και εφαρμογές. Η στρατολόγηση μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά, από την περιστασιακή συμμετοχή σε βαθύτερη ιδεολογική εμπλοκή, και να περιλαμβάνει μετακίνηση σε άλλους διαδικτυακούς χώρους.

Με ανθρώπινη εποπτεία, το Watchtower μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό της παρουσίας βίαιου εξτρεμισμού στο οικοσύστημα του gaming και στις προσπάθειες διακοπής της στρατολόγησης σε πραγματικό χρόνο.

Το GEMS αντιμετωπίζει το gaming και τους συναφείς χώρους ως κατά βάση θετικό κοινωνικό περιβάλλον για τους περισσότερους χρήστες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι βίαιοι εξτρεμιστικοί και τρομοκρατικοί φορείς μπορούν να τους αξιοποιήσουν, προσαρμοζόμενοι στις ψηφιακές κουλτούρες των νέων.

Σύμφωνα με την έρευνα του έργου, η ριζοσπαστικοποίηση σε περιβάλλοντα gaming σπάνια είναι άμεση. Συχνότερα εξελίσσεται μέσα από το χιούμορ, την ειρωνεία, κοινά σύμβολα, ανταγωνιστικές δυναμικές και την αίσθηση του ανήκειν.

Η ανακοίνωση επισημαίνει επίσης ότι στοιχεία και αισθητική του gaming χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση παράνομων δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού, με τρόπο που μπορεί να κάνει το περιεχόμενο πιο οικείο στο κοινό-στόχο.

Τα στοιχεία του έργου δείχνουν ότι ο εξτρεμιστικός λόγος δεν εμφανίζεται πάντοτε ως απροκάλυπτη προπαγάνδα, αλλά συχνά με τη μορφή καθημερινής γλώσσας διακρίσεων. Ιδιαίτερα συχνό χαρακτηρίζεται το περιεχόμενο κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, καθώς και το ρατσιστικό και μισογυνικό περιεχόμενο.

Ως βασική ευπάθεια αναφέρεται η κανονικοποίηση τέτοιων συμπεριφορών, όταν ο λόγος μίσους αντιμετωπίζεται ως «πείραγμα» ή ως συνηθισμένη τοξική συμπεριφορά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εξτρεμιστικοί φορείς συνήθως δεν δημιουργούν εξαρχής ξεχωριστές κοινότητες gaming, αλλά εντάσσονται σε ήδη υπάρχουσες, αξιοποιώντας κοινά ενδιαφέροντα, παράπονα και δεσμούς ταυτότητας.

Το ζήτημα έχει αναγνωριστεί θεσμικά, σημειώνει η ανακοίνωση. Κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς, αρχές επιβολής του νόμου, εταιρείες τεχνολογίας, εκπρόσωποι της βιομηχανίας, η ακαδημαϊκή κοινότητα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αναπτύσσουν σχετικές δράσεις στην Ευρώπη και διεθνώς.

Για την ενίσχυση της συνεργασίας, το GEMS συνέβαλε στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Εξτρεμισμού που συνδέεται με το Gaming, ENgaGE. Στο δίκτυο συμμετέχουν αστυνομικές αρχές, επαγγελματίες του gaming, εκπρόσωποι κοινοτήτων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Το έργο περιλάμβανε επίσης έρευνα για την κοινωνιολογία του gaming και της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για τις αρχές επιβολής του νόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ