Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 πρόταση για περιορισμό της δημιουργίας αυτόνομων λογαριασμών από παιδιά κάτω των 15 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και ανταλλαγής βίντεο. Στόχος είναι η προστασία των ανηλίκων από κινδύνους στο διαδίκτυο. Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών παρακολουθεί στενά το θέμα, στο πλαίσιο του ρόλου της ως Εθνικού Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών στην Κύπρο.
Πρόταση της ΕΕ επιχειρεί να μειώσει τους λογαριασμούς των ΜΚΔ σε παιδιά κάτω των 15 ετών
Η πρόταση της ΕΕ KIDS Act έχει ως στόχο να προστατέψει τους ανήλικους στο διαδικτυακό περιβάλλον με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης να δηλώνει πως παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
Σε ανακοίνωσή της, η Αρχή αναφέρει ότι η πρόταση, με την ονομασία EU KIDS Act, αποσκοπεί στην προστασία των ανηλίκων από επικίνδυνες ψηφιακές υπηρεσίες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, επιδιώκει να προωθήσει την ψηφιακή ενιαία αγορά και ένα συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο σε όλα τα κράτη μέλη.
Η πρόταση επιδιώκει να εναρμονίσει τους διαφορετικούς εθνικούς κανόνες, διασφαλίζοντας ασφάλεια δικαίου και παρόμοιο επίπεδο προστασίας για όλα τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλέπει επίσης ότι οι πλατφόρμες θα έχουν την ευθύνη να αποδεικνύουν πως οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς από τον σχεδιασμό τους, καθώς και εργαλεία που θα βοηθούν τους γονείς να καθοδηγούν τα παιδιά σε ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλλον.
Η προτεινόμενη πράξη στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: τη χρονική μετάθεση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την ασφάλεια από τον σχεδιασμό, τη διασφάλιση της ηλικίας με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καλέσει το κοινό να υποβάλει παρατηρήσεις επί της πρότασης μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2026. Οι απόψεις που θα συγκεντρωθούν θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τη νομοθετική συζήτηση. Οι παρατηρήσεις θα δημοσιευθούν και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανόνες υποβολής.
Η Αρχή συμμετέχει επίσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών, όπου έχει παρουσιαστεί η πρόταση και αναμένονται περαιτέρω συζητήσεις, αξιολογήσεις και παρεμβάσεις.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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