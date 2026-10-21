Νέα μέθοδος ξεχωρίζει τη γρίπη των πτηνών από την εποχική στα λύματα

Η ανάπτυξη της μεθόδου ακολουθεί την απότομη αύξηση των κρουσμάτων γρίπης των πτηνών σε άγρια πτηνά σε όλη την Ευρώπη από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2025. Η αύξηση οδήγησε σε εκτεταμένες εστίες σε πτηνοτροφικές μονάδες, ενώ καταγράφηκε και μετάδοση του ιού σε θηλαστικά.

Σύμφωνα με το JRC, ο ιός συνέχισε να κυκλοφορεί και το περασμένο καλοκαίρι, σε χαμηλότερα ωστόσο επίπεδα. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών αναφέρει ότι ο κίνδυνος μετάδοσης στον άνθρωπο παραμένει χαμηλός, αλλά θεωρεί απαραίτητη τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης του ιού.

Η αναθεωρημένη Οδηγία για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων προβλέπει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθούν, μέσω των εθνικών συστημάτων επιτήρησής τους, επιλεγμένους παθογόνους παράγοντες που προκαλούν ανησυχία για τη δημόσια υγεία, περιλαμβανομένων των ιών της γρίπης.

Ωστόσο, οι περισσότερες αναλύσεις λυμάτων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των εποχικών ιών γρίπης Α και Β μπορούν μέχρι σήμερα να ανιχνεύσουν και ιούς της γρίπης των πτηνών. Αυτό, σύμφωνα με το JRC, δυσχεραίνει τη διαπίστωση του κατά πόσον ο ιός που εντοπίζεται στα λύματα προέρχεται από την εποχική γρίπη που κυκλοφορεί στον ανθρώπινο πληθυσμό ή από στελέχη της γρίπης των πτηνών.

Ταυτόχρονος εντοπισμός εποχικής γρίπης και γρίπης των πτηνών

Η νέα προσέγγιση του JRC βασίζεται στον συνδυασμό μεθόδων ψηφιακής PCR. Συνδυάζει τη δοκιμασία Flu SC2 των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, η οποία ανιχνεύει ευρύ φάσμα ιών γρίπης, με τη μέθοδο JRC-HA/JRC-MP, ώστε να διακρίνονται οι ιοί της γρίπης των πτηνών από εκείνους της εποχικής γρίπης στα λύματα.

Η μέθοδος JRC-HA/JRC-MP αναπτύχθηκε από το JRC το 2025 και αποτελείται από δύο δοκιμασίες που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Σύμφωνα με το JRC, ο συνδυασμός τους επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση εποχικής γρίπης και γρίπης των πτηνών, ακόμη και όταν οι δύο ιοί βρίσκονται στο ίδιο δείγμα σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η μέθοδος χρησιμοποιείται ήδη στην επιτήρηση λυμάτων στη Λομβαρδία, στη βόρεια Ιταλία, όπου δοκιμάζεται στην πράξη για την παρακολούθηση της δημόσιας υγείας.

Για τη μελέτη, το JRC συνεργάστηκε με το Εργαστήριο Αναφοράς της ΕΕ για τη Γρίπη των Πτηνών και τη νόσο Newcastle, το Ιταλικό Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας και το Πανεπιστήμιο Μιλάνο-Μπικόκα.

Το JRC συνδέει τη νέα μέθοδο με την προσέγγιση «Μία Υγεία», η οποία αποσκοπεί στην ισόρροπη και βιώσιμη προστασία της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των οικοσυστημάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ