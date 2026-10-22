Κυβερνοσυναγερμός διεθνώς: Κυβερνήσεις κατεβάζουν ιστοσελίδες λόγω κενού ασφαλείας στην PHP

Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι απενεργοποίησε προσωρινά αρκετές ιστοσελίδες, αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους. Όπως διαβεβαίωσε, μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί κάποιο συμβάν.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Βελγίου ανέφερε ότι το Κέντρο Κυβερνοασφάλειας της χώρας δεν έχει καταγράψει επιθέσεις σε βελγικούς ιστοτόπους. Ωστόσο, ιστοσελίδες τέθηκαν εκτός λειτουργίας έπειτα από αναφορές για κυβερνοεπιθέσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα κενά ασφαλείας.

Η κυβέρνηση της Τσεχίας ανακοίνωσε ότι κατέβασε την επίσημη ιστοσελίδα της για να την επικαιροποιήσει, εφαρμόζοντας τις ενημερώσεις ασφαλείας που εισηγήθηκαν οι δημιουργοί της PHP.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, κάλεσε τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων να ελέγξουν αν χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού και να κατεβάσουν αμέσως τις ενημερώσεις ασφαλείας. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι, αν αυτό δεν είναι εφικτό, το προσωρινό κλείσιμο του ιστοτόπου αποτελεί αποτελεσματικό μέτρο για τον περιορισμό του κινδύνου.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση είχε ενημερωθεί για το κενό ασφαλείας από τις 16 Οκτωβρίου. Πρόσθεσε ότι εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις σε κυβερνητικά συστήματα και κρίσιμες υποδομές και συνεργάζεται με ομοσπονδιακές υπηρεσίες και κορυφαία εργαστήρια πληροφορικής, ώστε να επιταχυνθεί η εφαρμογή των ενημερώσεων ασφαλείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ