Πανικός στον κυβερνοχώρο: Τράπεζες, αεροπορικές και δημόσιες υπηρεσίες σε κατάσταση επιφυλακής - Εντοπίστηκαν κενά ασφαλείας στο λογισμικό

Η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά την αποκάλυψη σοβαρών ευπαθειών στο ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό, γεγονός που οδήγησε αρκετές κυβερνήσεις και οργανισμούς στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ιστοσελίδων ως προληπτικό μέτρο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις ασφαλείας.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι διακοπές λειτουργίας επηρέασαν υπηρεσίες τραπεζών, αεροπορικών εταιρειών, σιδηροδρόμων, φορολογικών αρχών και κρατικών οργανισμών σε διάφορες χώρες, από την Ιαπωνία μέχρι τη Φινλανδία, αναδεικνύοντας τον βαθμό εξάρτησης κρίσιμων δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών από την PHP.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναδέλα, σχολιάζοντας την κατάσταση σε εκδήλωση της εταιρείας στη Γερμανία, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα περιστατικό πρωτοφανούς κλίμακας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ανάπτυξης ψηφιακών συστημάτων που μπορούν να συντηρούνται και να προστατεύονται αποτελεσματικά.

Πανικός στις διεθνείς αγορές

Σύμφωνα με το Reuters, οι προγραμματιστές της PHP προχώρησαν την Τετάρτη στην έκδοση επειγόντων ενημερώσεων ασφαλείας για ευπάθειες που παρέμεναν αδιάγνωστες επί χρόνια και εντοπίστηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, καλώντας τους χρήστες να προχωρήσουν άμεσα σε αναβάθμιση των συστημάτων τους.

Η συνιδρύτρια της βελγικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας Aikido Security, Μάντλιν Λόρενς, δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες των ευπαθειών έγιναν γνωστές πριν διατεθούν οι διορθώσεις, με αποτέλεσμα να καταγραφούν επιθέσεις σχεδόν αμέσως μετά τη δημοσιοποίησή τους. Όπως σημείωσε, οι οργανισμοί βρίσκονται πλέον σε αγώνα δρόμου απέναντι σε επιτιθέμενους που μπορούν να αξιοποιήσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την εκμετάλλευση των κενών ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία Cloudflare ανέφερε ότι οι απόπειρες επιθέσεων αυξήθηκαν ραγδαία μετά τη δημοσιοποίηση των προβλημάτων ασφαλείας. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάθιου Πρινς, δήλωσε ότι πριν ακόμη ανακοινωθούν δημόσια τα κενά ασφαλείας καταγράφονταν χιλιάδες προσπάθειες εκμετάλλευσής τους, ενώ λίγες ώρες αργότερα ο αριθμός τους είχε εκτοξευθεί σε εκατομμύρια.

Από την Ιαπωνία μέχρι τη Φινλανδία

Στην Ιαπωνία, αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις ανακοίνωσαν προσωρινή αναστολή ορισμένων διαδικτυακών υπηρεσιών για προληπτικούς λόγους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Nomura, η Mitsubishi UFJ Financial Group, η αεροπορική ANA και η East Japan Railway. Παρόμοια μέτρα έλαβαν η ασφαλιστική Tokio Marine Holdings, καθώς και κρατικοί οργανισμοί όπως το υπουργείο Οικονομικών, η Μετεωρολογική Υπηρεσία και η Εθνική Φορολογική Υπηρεσία της χώρας.

Παράλληλα, ο γαλλικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος Orange περιόρισε προσωρινά την πρόσβαση σε ορισμένες ιστοσελίδες και εφαρμογές που βασίζονται στην PHP, ενώ η κινεζική Tencent Cloud κάλεσε τους πελάτες της να εγκαταστήσουν άμεσα τις νέες ασφαλείς εκδόσεις του λογισμικού.

Στη Φινλανδία, ο κρατικός πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής Valtori ανακοίνωσε ότι συνεχίζει την εγκατάσταση των διορθώσεων ασφαλείας και προχωρά σταδιακά στην επαναφορά υπηρεσιών που είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας προληπτικά. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η πλήρης αποκατάσταση ενδέχεται να απαιτήσει ημέρες ή και εβδομάδες, καθώς οι ενημερώσεις πρέπει να συνοδευτούν από εκτενείς ελέγχους των συστημάτων.

Το Reuters αναφέρει ακόμη ότι αρκετές ασιατικές κυβερνήσεις εξέδωσαν έκτακτες οδηγίες για ελέγχους κυβερνοασφάλειας. Η Κίνα κάλεσε οργανισμούς και χρήστες να επιθεωρήσουν άμεσα τα συστήματά τους και να εγκαταστήσουν τις τελευταίες εκδόσεις της PHP, ενώ η Νότια Κορέα αναβάθμισε το επίπεδο συναγερμού για τον ιδιωτικό τομέα και ενεργοποίησε μέτρα έκτακτης αντιμετώπισης, επικαλούμενη αυξημένο κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων.