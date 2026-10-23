Νέα ελπίδα κατά του καρκίνου: Ενθαρρυντικά αποτελέσματα από πειραματικό εμβόλιο των Moderna και Merck

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, οι φαρμακευτικές εταιρείες Moderna και Merck ανακοίνωσαν την Πέμπτη τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής φάσης 3, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.100 ασθενείς με μελάνωμα, την πιο επικίνδυνη μορφή καρκίνου του δέρματος.

Πρόκειται για μια σημαντική επιστημονική εξέλιξη, καθώς τα δεδομένα δείχνουν ότι ένα εμβόλιο σχεδιασμένο με βάση τις ιδιαίτερες μεταλλάξεις του όγκου κάθε ασθενούς μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα μιας ήδη καθιερωμένης αντικαρκινικής θεραπείας.

Το πειραματικό εμβόλιο, με την ονομασία intismeran autogene, χορηγήθηκε σε συνδυασμό με το Keytruda της Merck, ένα από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα φάρμακα ανοσοθεραπείας παγκοσμίως.

Τα αποτελέσματα που γεννούν ελπίδες

Σύμφωνα με το Reuters, δύο χρόνια μετά τη θεραπεία, το 82,2% των ασθενών που έλαβαν τον συνδυασμό του εμβολίου με το Keytruda παρέμενε χωρίς υποτροπή του καρκίνου, έναντι 70% των ασθενών που έλαβαν μόνο την καθιερωμένη ανοσοθεραπεία.

Η διαφορά θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από τους επιστήμονες, καθώς αφορά ασθενείς που είχαν ήδη υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση του μελανώματος και εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο επανεμφάνισης της νόσου.

Ο δρ Χουσεΐν Τάουμπι, ειδικός στο μελάνωμα και ερευνητής της κλινικής δοκιμής στο αντικαρκινικό κέντρο MD Anderson του Πανεπιστημίου του Τέξας, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα ιδιαίτερα σημαντικά από στατιστικής άποψης, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να αποδοθούν στην τύχη.

Τα αναλυτικά δεδομένα της μελέτης αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας στη Μαδρίτη.

Ένα εμβόλιο για κάθε ασθενή

Η καινοτομία της θεραπείας βρίσκεται στον εξατομικευμένο χαρακτήρα της.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά εμβόλια, το συγκεκριμένο δεν σχεδιάζεται για να προστατεύσει από κάποια λοίμωξη, αλλά για να βοηθήσει το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να καταπολεμά καρκινικά κύτταρα.

Οι επιστήμονες αναλύουν τις γενετικές μεταλλάξεις του όγκου κάθε ασθενούς και, με βάση αυτές, δημιουργούν ένα εμβόλιο mRNA ειδικά προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά του καρκίνου του.

Το εμβόλιο εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων, ενώ το Keytruda ενισχύει την ικανότητα του οργανισμού να επιτίθεται σε αυτά.

Στην κλινική δοκιμή οι ασθενείς άρχισαν να λαμβάνουν το εμβόλιο περίπου 13 εβδομάδες μετά τη χειρουργική αφαίρεση του μελανώματος, με τη θεραπεία να περιλαμβάνει εννέα δόσεις.

Προοπτική και για άλλες μορφές καρκίνου

Η επιτυχία της δοκιμής δημιουργεί προσδοκίες ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε άλλες μορφές καρκίνου.

Σύμφωνα με το Reuters, οι Moderna και Merck δοκιμάζουν ήδη τον συνδυασμό σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, των νεφρών και της ουροδόχου κύστης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna, Στεφάν Μπανσέλ, εκτίμησε ότι τα αποτελέσματα σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο στην αντιμετώπιση του καρκίνου, επισημαίνοντας τη δυνατότητα της θεραπείας να ενεργοποιεί ανοσοκύτταρα που στοχεύουν ειδικά τον όγκο κάθε ασθενούς.

Οι δύο εταιρείες προετοιμάζονται να υποβάλουν αίτημα έγκρισης στις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές, με στόχο η θεραπεία να καταστεί διαθέσιμη εντός του 2027, εφόσον λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η θεραπεία παραμένει πειραματική. Η μείωση κατά 42% αφορά τον σχετικό κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο του Keytruda και δεν σημαίνει ότι το εμβόλιο θεραπεύει οριστικά τον καρκίνο.

Παράλληλα, απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση για να διαπιστωθεί η μακροχρόνια αποτελεσματικότητά του και κατά πόσο τα οφέλη μπορούν να επεκταθούν σε άλλες μορφές της νόσου.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς μια νέα εποχή στην ογκολογία, στην οποία η θεραπεία δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στο είδος του καρκίνου, αλλά και στα ιδιαίτερα γενετικά χαρακτηριστικά του όγκου κάθε ασθενούς.