Αναζητώντας απαντήσεις χωρίς το ChatGPT: Πανικός, memes και προβληματισμός

Γύρω στις 10 το πρωί ώρα Κύπρου η υπηρεσία ChatGPT άρχισε να παρουσιάζει σφάλματα, να μην φορτώνει συνομιλίες ή να εμφανίζει το μήνυμα: «Το ChatGPT δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.»

Το πρόβλημα, το οποίο διήρκεσε για περίπου 5 ώρες, αναγνωρίστηκε και επιλύθηκε από την OpenAI. Μέχρι τις 13:30, η λειτουργία είχε αποκατασταθεί.

Most of ChatGPT, the API, and Sora have been down for a couple of hours and we're sorry for the trouble this is causing.



We’ve identified the issue and have started recovery. We hope to be back asap. https://t.co/YiG0F9YxNN