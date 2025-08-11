Διαστημικές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος θα διοργανώσει μια σειρά από εκδηλώσεις στις μεγάλες εγκαταστάσεις του στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ολλανδία για να γιορτάσει τα 50χρονα του.

Αυτές οι εκδηλώσεις προσφέρουν στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να μπουν στον κόσμο της ευρωπαϊκής εξερεύνησης του διαστήματος, να ανακαλύψουν από κοντά τις πρωτοποριακές αποστολές, να γνωρίσουν τους επιστήμονες, τους μηχανικούς και τους αστροναύτες πίσω από αυτές και να συμμετάσχουν σε πρακτικές δραστηριότητες και καθηλωτικές εμπειρίες, αναφέρει ο ΕΟΔ.

"Καθώς γιορτάζουμε την 50ή επέτειο του ΕΟΔ, οι Ημέρες Ανοιχτών Πορτών 2025 θα είναι κάτι περισσότερο από απλές παρουσιάσεις τεχνολογίας αιχμής και διαστημικής επιστήμης. Θα αναδείξουν τον αντίκτυπο του ΕΟΔ στην ευημερία της Ευρώπης, την τεχνολογική μας ηγεσία και την αποστολή μας να εμπνεύσουμε την επόμενη γενιά, με έναν σαφή στόχο: να αναβαθμίσουμε το μέλλον της Ευρώπης μέσω της δύναμης του διαστήματος", σημειώνει.

Στις 12 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις στο Ντάρμσταντ της Γερμανίας οι επισκέπτες θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση στο ESA ESOC, το κέντρο ελέγχου αποστολών της Ευρώπης, εξερευνώντας πώς μετατρέπονται οι οραματικές ιδέες σε πραγματικές αποστολές. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ζωντανές επιδείξεις, διαδραστικά εκθέματα και ευκαιρίες να συναντήσουν τους ειδικούς πίσω από το έργο του ΕΟΔ. Οι επισκέπτες θα μάθουν για τις δορυφορικές επιχειρήσεις, τις διαπλανητικές αποστολές και τις τεχνολογίες που προωθούν την αστρονομία, την πλανητική επιστήμη, την παρατήρηση της Γης και την ασφάλεια του διαστήματος. Οι εγγραφές ανοίγουν αργότερα αυτό το καλοκαίρι μέσω της σελίδας ESOC Open Day 2025.

Στις 20 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΟΔ στο Παρίσι. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα. Οι εγγραφές ανοίγουν αργότερα αυτό το καλοκαίρι μέσω της σελίδας HQ Open Day 2025.

Εξάλλου, στις 26 Σεπτεμβρίου στο Φρασκάτι της Ιταλίας, στο ESA ESRIN, το ίδρυμα αφιερωμένο στην παρατήρηση της Γης, οι επισκέπτες θα έχουν μια μοναδική εμπειρία με δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, όπως ομιλίες από ειδικούς, διαδραστικά κουίζ, εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, παρατήρηση άστρων με τηλεσκόπια, εκτοξεύσεις μοντέλων πυραύλων και ξεναγήσεις σε εγκαταστάσεις παρατήρησης της Γης. Οι επισκέπτες θα μάθουν πώς το έργο του ΕΟΔ ωφελεί τη ζωή στη Γη και υποστηρίζει την εξερεύνηση του διαστήματος. Οι εγγραφές θα είναι διαθέσιμες από τον Σεπτέμβριο μέσω της σελίδας ESRIN Open Day 2025.

Στις 4 Οκτωβρίου στο Villanueva de la Cañada, της Ισπανίας το ESA ESAC, ο ιστότοπος στην Ισπανία, αφιερωμένος στην επιστήμη του διαστήματος και την αστρονομία, θα παρουσιάσει τα θαύματα του κόσμου, από μαύρες τρύπες έως εξωπλανήτες. Οι επισκέπτες θα έρθουν σε επαφή με αστρονόμους και ειδικούς δεδομένων και θα βιώσουν εργαλεία αιχμής που χρησιμοποιούνται για την εξερεύνηση του Σύμπαντος. Οι εγγραφές για το ESAC Open Day 2025 θα ανοίξουν τον Σεπτέμβριο μέσω ειδικής φόρμας που θα ενεργοποιηθεί στο διαδίκτυο.

Επίσης, στις 11–12 Οκτωβρίου στο ESA ESTEC, στο Noordwijk της Ολλανδίας όπου υπάρχει η μεγαλύτερη από όλες τις εγκαταστάσεις του ΕΟΔ και αντιπροσωπεύει την τεχνική καρδιά του οργανισμού, για δύο ημέρες η εκδήλωση θα προσφέρει άμεση εμπειρία στην αιχμή της διαστημικής επιστήμης με τη βοήθεια επιστημόνων, μηχανικών, αστροναυτών και επαγγελματιών του διαστήματος. Οι εγγραφές θα ανοίξουν αργότερα αυτό το καλοκαίρι.

Περισσότερες λεπτομέρειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΕΟΔ, και στην ιστοσελίδα του.

Πηγή: ΚΥΠΕ