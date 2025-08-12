Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Επιστήμη και Τεχνολογία

Το Πεκίνο δεν θέλει οι κρατικές εταιρείες να χρησιμοποιούν αμερικανικά τσιπ για λόγους ασφαλείας

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News, η κινεζική κυβέρνηση ζήτησε από εγχώριες εταιρείες να χρησιμοποιούν τους λιγότερο προηγμένους ημιαγωγούς, με την οδηγία να απορρίπτει ιδιαίτερα τη χρήση του H20 της αμερικανικής Nvidia.

Οι κινεζικές αρχές κάλεσαν τις κινεζικές εταιρείες να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τους επεξεργαστές H20 της αμερικανικής εταιρείας Nvidia, ιδιαίτερα για σκοπούς που σχετίζονται με την κυβέρνηση, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News επικαλούμενο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι αρχές έστειλαν ειδοποιήσεις σε σειρά εταιρειών, στις οποίες τις αποθαρρύνουν να χρησιμοποιούν τους λιγότερο προηγμένους ημιαγωγούς, με την οδηγία να απορρίπτει ιδιαίτερα τη χρήση του H20 της Nvidia για κάθε εργασία κρατικών επιχειρήσεων ή ιδιωτικών εταιρειών η οποία σχετίζεται με την κυβέρνηση ή την εθνική ασφάλεια, αναφέρεται στο τηλεγράφημα.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αμέσως την πληροφορία. Η Nvidia δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο που έγινε πέραν του ωραρίου εργασίας.

Η Nvidia ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι τα προϊόντα της δεν έχουν «πίσω πόρτες» που θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη πρόσβαση ή έλεγχο, αφού η Κίνα εξέφρασε ανησυχίες για δυνητικούς κινδύνους ασφαλείας από το τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H20 της εταιρείας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι μπορεί να επιτρέψει στην Nvidia να πωλήσει στην Κίνα υποβαθμισμένες εκδοχές της επόμενης γενιάς προηγμένου μικροεπεξεργαστή GPU, του Blackwell, παρά τις ανησυχίες στην Ουάσινγκτον ότι η Κίνα θα μπορούσε να χαλιναγωγήσει τις δυνατότητες των ΗΠΑ στην τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος των ενόπλων δυνάμεών της.

Το πιο προηγμένο τσιπ, που επιτρέπεται αυτή τη στιγμή στην Nvidia να πωλεί στην Κίνα, είναι το H20, το οποίο βασίζεται στην παλαιότερη πλατφόρμα Hopper της εταιρείας. Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε τον περασμένο μήνα το πράσινο φως για εξαγωγές του τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H20 στην Κίνα.

Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης μια άνευ πρηγουμένου συμφωνία με τις Nvidia και AMD να δίνουν στην αμερικανική κυβέρνηση το 15% των εσόδων τους από τις πωλήσεις μερικών προηγμένων τσιπ στην Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

