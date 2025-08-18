Η βιομηχανία videogames αναζητά τη νέα νικηφόρα «συνταγή» στη Gamescom 2025

Η παγκόσμια βιομηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών συγκεντρώνεται αυτή την εβδομάδα στην Κολωνία για τη μεγάλη εμπορική έκθεση Gamescom, με την ελπίδα ότι επερχόμενοι «κολοσσοί» όπως το GTA VI θα βοηθήσουν τον κλάδο να ξεφύγει από τη στασιμότητα.

Η εναρκτήρια εκδήλωση της Τρίτης θα παρουσιάσει μεγάλες κυκλοφορίες που αναμένονται τους επόμενους μήνες, με πρωταγωνιστή το Black Ops 7, το νέο κεφάλαιο της εκτεταμένης σειράς Call of Duty.

Την Τετάρτη, οι εμπορικοί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα περίπτερα και να δημιουργήσουν επαφές, προτού δεκάδες χιλιάδες ενθουσιώδεις gamers κατακλύσουν το εκθεσιακό κέντρο από την Πέμπτη έως την Κυριακή.

Η περσινή Gamescom προσέλκυσε σχεδόν 335.000 επισκέπτες στο εκθεσιακό κέντρο της Κολωνίας, όπου τα στούντιο έστησαν τεράστια περίπτερα με κονσόλες και υπολογιστές για δοκιμαστικό παιχνίδι των νέων τίτλων.

Η Nintendo επιστρέφει το 2025, μετά την απουσία της πέρυσι, έχοντας στο ενεργητικό της τις ιστορικές πωλήσεις λανσαρίσματος του Switch 2. Η Microsoft, με το τμήμα Xbox, θα παρουσιάσει νέο φορητό hardware που αναμένεται να κυκλοφορήσει προς το τέλος της χρονιάς. Η Sony, αντίθετα, επέλεξε να μη συμμετάσχει αυτή τη φορά.

Η ατμόσφαιρα για τους περίπου 1.500 εκθέτες είναι ανάμεικτη: οι μεγάλες εταιρείες έχουν επιστρέψει στην κερδοφορία, αλλά οι περικοπές θέσεων εργασίας των τελευταίων δύο ετών συνεχίζονται. Μόνο στις αρχές Ιουλίου, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα απολύσει περίπου 9.000 εργαζόμενους, με εκατοντάδες να προέρχονται από στούντιο όπως η King (δημιουργός του Candy Crush), ενώ ακυρώθηκαν παιχνίδια όπως τα Perfect Dark και Everwild.

Από τις αρχές του 2023 έχουν χαθεί περίπου 30.000 θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, πάνω από 4.000 μόνο φέτος, σύμφωνα με την πλατφόρμα Games Industry Layoffs. Τα έσοδα της παγκόσμιας αγοράς προβλέπεται να παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα στα 190 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία Newzoo.

Οι παίκτες και οι ώρες παιχνιδιού παραμένουν σταθερά, αλλά ο αριθμός των νέων τίτλων που διεκδικούν την προσοχή συνεχώς αυξάνεται. Με παιχνίδια-γίγαντες όπως το Roblox και το Fortnite να απορροφούν εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες κάθε μήνα, όλοι οι υπόλοιποι διεκδικούν μικρότερο κομμάτι της «πίτας».

Η Microsoft έχει στραφεί σε νέα στρατηγική, διαθέτοντας όλο και περισσότερους τίτλους της σε κονσόλες ανταγωνιστών, με επιτυχία στο PlayStation. Αντίστοιχα, τίτλοι της Sony όπως το Helldivers 2 πέρασαν για πρώτη φορά και στο Xbox.

Παρά τις εναλλακτικές στρατηγικές, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το Grand Theft Auto VI της Rockstar θα μπορούσε να πετύχει το μεγαλύτερο λανσάρισμα στην ιστορία της ψυχαγωγίας, ίσως το «καύσιμο» που χρειάζεται η βιομηχανία για να ανακτήσει τη δυναμική της.

