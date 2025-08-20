TikTok: Ο αλγόριθμός του μας εθίζει με ισχυρές δόσεις ντοπαμίνης - Πώς έγινε viral και γιατί είναι μία «οικονομία» από μόνο του

Θα φανταζόταν κανείς ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα θα μπορούσαν να ερίσουν για πολλά πράγματα, όπως το σκήπτρο της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, τις τεχνολογικές πατέντες ή τις σφαίρες επιρροής. Οχι όμως και για ένα κοινωνικό δίκτυο.

Τη μέση λύση για τον καβγά σχετικά με το TikTok, το κοινωνικό δίκτυο που «διαβάζει το μυαλό μας», έχει τον καλύτερο αλγόριθμο που υπάρχει, η χρήση του οποίου απαγορεύτηκε στις ΗΠΑ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ζητά επιτακτικά την πώλησή του, βρήκαν οι Κινέζοι ιδιοκτήτες του: ετοιμάζουν μια νέα, αυτόνομη έκδοση της εφαρμογής αποκλειστικά για τους χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα λειτουργεί με ξεχωριστό αλγόριθμο και σύστημα δεδομένων από την παγκόσμια έκδοση.

Και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν από τους αμερικανικούς κολοσσούς που ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι ενδιαφέρονται να το αποκτήσουν.

Γιατί ερίζουν όμως για τα μάτια του TikTok; Επισήμως οι Αμερικανοί φοβούνται ότι οι κινεζικές μυστικές υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα με τα μικρής διάρκειας βίντεο είτε διαδίδοντας προπαγάνδα για να επηρεάσουν το αποτέλεσμα εκλογών, είτε χρησιμοποιώντας το app ως δούρειο ίππο για να υποκλέψουν ευαίσθητες και μη πληροφορίες. Αλλωστε, χρήστες του είναι 170 εκατομμύρια Αμερικανοί - περίπου ο μισός πληθυσμός των ΗΠΑ.

Κατάσκοποι και scammers

Επειτα, οι Αμερικανοί θεωρούν το TikTok «χρυσωρυχείο» για scammers και άλλων ειδών απατεώνες, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε ένα οικονομικό και κοινωνικό χάος. Παράλληλα, κατατίθενται με καταιγιστικό ρυθμό οι έρευνες που αναφέρουν ότι το TikTok είναι εθιστικό, καθώς εκπαιδεύει τον εγκέφαλο να παράγει διαρκώς ντοπαμίνη όταν το χρησιμοποιεί και προκαλεί σειρά εγκεφαλικών βλαβών, προβλημάτων στη διανοητική υγεία και μειωμένη παραγωγικότητα. Εξαιτίας αυτών λοιπόν ανέστειλαν τη λειτουργία του application πρώτα σε συσκευές Αμερικανών κυβερνητικών αξιωματούχων και έπειτα σε όλους τους χρήστες του στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Τραμπ ζητούσε επιτακτικά από την προηγούμενη θητεία του να πουληθεί το δίκτυο σε αμερικανικά συμφέροντα (προσπάθησε να το κατεβάσει το 2020, αλλά του αρνήθηκε η Δικαιοσύνη), ενώ ο Τζο Μπάιντεν προώθησε νόμο που ψήφισε το Κογκρέσο το 2024, υποχρεώνοντας την κινεζική εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα ByteDance να πουλήσει την αμερικανική δραστηριότητα του TikTok έως τις 19 Ιανουαρίου του 2025, λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια.

Το Πεκίνο εξέφρασε έντονα την αντίθεσή του σε αυτό κάνοντας λόγο για μεταφορά κρίσιμης τεχνολογίας εκτός συνόρων και επικαλούμενο νόμους περί ελέγχου εξαγωγών στρατηγικών τεχνολογιών που ψήφισαν το 2020. Και ποια είναι αυτή η τεχνολογία; Ολος ο καβγάς στην ουσία επικεντρώνεται στον περίφημο αλγόριθμο σύστασης περιεχομένου που θεωρείται το πετράδι στο στέμμα του TikTok και το σημείο αιχμής στην τεχνολογική αντιπαράθεση ΗΠΑ - Κίνας.

Πλέον οι ομάδες της μητρικής εταιρείας του TikTok εργάζονται για να δημιουργήσουν μια αμερικανική έκδοση, μεταφέροντας και αντιγράφοντας μεγάλο μέρος του υπάρχοντος κώδικα: από τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης και τους αλγορίθμους μέχρι τις λειτουργίες και τα δεδομένα χρηστών.

Διαβάζει το μυαλό

Στόχος είναι να διαχωριστεί πλήρως η πλατφόρμα στις ΗΠΑ από την παγκόσμια υποδομή του TikTok και να πουληθεί στους ενδιαφερόμενους επενδυτές που θέλουν να βάλουν χέρι στα 10 δισ. δολάρια που είναι τα κέρδη του στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μεγάλοι όμιλοι όπως οι Oracle, Susquehanna International Group, General Atlantic, KKR, Blackstone και Andreessen Horowitz. Ωστόσο, το ερώτημα είναι αν ο αλγόριθμος θα έχει την ίδια σημασία εφόσον σταματήσει να υποστηρίζεται από την ByteDance.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, όταν ακόμη ήταν Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, έλεγε για το TikTok ότι οι Κινέζοι «ελέγχουν έναν από τους καλύτερους αλγόριθμους AI στον κόσμο. Είναι αυτός του TikTok και χρησιμοποιεί τα δεδομένα των Αμερικανών για να διαβάσει το μυαλό τους και να προβλέψει τι βίντεο θέλουν να δουν στη συνέχεια».

Ισως έλεγε καθ’ υπερβολή ότι ο AI αλγόριθμος του TikTok διαβάζει το μυαλό των χρηστών του, ωστόσο είναι πολλοί οι επιστήμονες που υποστηρίζουν κάτι άλλο, αρκετά πιο σημαντικό: ότι το ελέγχει και του προκαλεί βλάβες.

Για την ακρίβεια, με βάση επιστημονικές έρευνες, έχει αποδειχθεί ότι το TikΤok, όπως και άλλα κοινωνικά δίκτυα που έχουν παρόμοιο τρόπο λειτουργίας, προκαλεί έκκριση ντοπαμίνης από τον εγκέφαλο σε κάθε βίντεο που βλέπει ο χρήστης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αίσθηση της στέρησης όταν ο εγκέφαλος δεν εκτίθεται στον παράγοντα που τον «εκπαίδευσε» να υπερεκκρίνει ντοπαμίνη. Με αυτό τον τρόπο έχουμε εθισμό.

Με πιο απλά λόγια, κάθε φορά που σταματάμε να βλέπουμε το ένα σύντομο βίντεο μετά το άλλο, τα επίπεδα της ντοπαμίνης πέφτουν. Ετσι, αισθανόμαστε την ανάγκη να επιστρέψουμε στο επίπεδο που αισθανόμασταν νωρίτερα και το μυαλό μας ωθεί τα χέρια μας να ξανανοίξουν το κοινωνικό δίκτυο. Ο αλγόριθμος του TikTok μπορεί να εντοπίσει τη γλώσσα, το πρόσωπο και το background ενός βίντεο μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ετσι προτείνει περιεχόμενο με βάση όχι μόνο το τι λες, αλλά και πού το λες.

Ψηφιακή ζάχαρη

Κάπως έτσι, το TikTok, λόγω και της βαθιάς του επιρροής στα νεαρότερα κοινά, έγινε σίγουρα το επιδραστικότερο δίκτυο του πλανήτη, μολονότι δεν είναι αυτό με τους περισσότερους χρήστες. Εχει τη δύναμη να δημιουργεί trends που εξαναγκάζουν κολοσσούς του μάρκετινγκ και της ενημέρωσης να τα ακολουθούν.

Οσο περίεργα κι αν είναι αυτά, από τα επικίνδυνα challenges που μπορούν να οδηγήσουν στον θάνατο μέχρι τα άκακα βίντεο με lip sync στο τραγούδι «Dame un grrr» (Δώσε μου ένα γκρρρ), το TikTok δεν είναι απλώς ένα social media, είναι μια εμπειρία που απευθύνεται απευθείας στον μηχανισμό ανταμοιβής του εγκεφάλου. Είναι το ψηφιακό ισοδύναμο της ζάχαρης: μια μικρή δόση που σου δίνει άμεση ευχαρίστηση και σε κάνει να θες περισσότερη.

Το format του (κάθετο βίντεο, σύντομη διάρκεια, συνεχόμενη ροή) έχει σχεδιαστεί με τρόπο που δεν αφήνει χώρο για πλήξη. Δεν υπάρχει buffer, δεν υπάρχει αδράνεια. Το TikTok καταλαμβάνει το βλέμμα, το αφτί, την προσοχή και εν τέλει το μυαλό. Πρόκειται για ένα σύστημα που ευνοεί την υπερκατανάλωση περιεχομένου - όχι γιατί ο χρήστης έχει χρόνο, αλλά γιατί η εφαρμογή τον παγιδεύει.

Ενα βίντεο τον οδηγεί στο επόμενο χωρίς κόπο. Και κάπου εκεί, χωρίς να το καταλάβει, ο χρήστης έχει περάσει μισή ώρα βλέποντας ξένους να καθαρίζουν ψάρια, να κάνουν σκετσάκια, να εξηγούν θεωρίες συνωμοσίας ή κορίτσια να χορεύουν στους ρυθμούς του νέου trend που συγκλονίζει τον πλανήτη του TikTok. Τα βίντεο είναι πολύ μικρά, και μπορούν να καταναλωθούν κατά εκατοντάδες σε λίγα λεπτά. Σε αυτό συντελεί και η ευκολία χρήσης του, αφού χρειάζεται η κίνηση του αντίχειρα και μόνο - κάτι που θυμίζει τα slots στα καζίνο.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτός ο εθισμός στο TikTok προκαλεί μια σειρά διανοητικών και όχι μόνο προβλημάτων. Συχνότερα είναι η διάσπαση προσοχής και η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), η βλάβη στη βραχεία μνήμη, το αίσθημα αρνητικότητας, άγχους και κατάθλιψης όταν δεν γίνεται χρήση του, οι διατροφικές διαταραχές, η μειωμένη ικανότητα ανάγνωσης, η κοινωνική απομόνωση, η μειωμένη παραγωγικότητα και κακή απόδοση στα μαθήματα για τους ανήλικους. Επιπλέον, προκαλεί προβλήματα στον ύπνο και υπερέκθεση στο λεγόμενο «μπλε φως» της οθόνης.

Κάποια από αυτά εξηγούνται με απλά λόγια. Για παράδειγμα, είναι εύκολο να κατανοήσουμε πώς το TikTok μειώνει τη διάρκεια της προσοχής που μπορούμε να δώσουμε σε ένα task. Η εξοικείωση στα γρήγορα βίντεο προκαλεί έλλειψη υπομονής και πρόβλημα με την εστίαση σε οτιδήποτε έχει μεγαλύτερη διάρκεια από το μέσο βίντεο του TikTok.

Ψυχολογικό προφίλ

Αυτό που διαφοροποιεί το TikTok από κάθε άλλο κοινωνικό δίκτυο είναι η απίστευτη ακρίβεια και επιθετικότητα του αλγορίθμου του. Η αρχική οθόνη For You Page (FYP) είναι φτιαγμένη για να σε γνωρίσει καλύτερα κι από τον ψυχαναλυτή σου. Παρακολουθεί κάθε σου swipe, κάθε pause, κάθε like και κάθε share. Κι έπειτα σου δίνει περισσότερο απ’ αυτό που θες να δεις.

Ο αλγόριθμος του TikTok δεν βασίζεται μόνο στις προτιμήσεις σου, αλλά και στο πώς συμπεριφέρεσαι: πόση ώρα κοιτάς ένα βίντεο; Το ξαναβλέπεις; Ανεβάζεις ένταση στον ήχο; Διαβάζεις τα σχόλια ή γράφεις κάτι εσύ; Ολα αυτά είναι data και το TikTok τα απορροφά ασταμάτητα. Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές Deep Learning, το σύστημα δημιουργεί ένα δυναμικό ψυχολογικό προφίλ για κάθε χρήστη.

Ανησυχία στο FBI

Ηταν Νοέμβριος του 2022, όταν ο διευθυντής του FBI, Κρίστοφερ Ρέι, έλεγε στους Αμερικανούς νομοθέτες ότι «η κινεζική κυβέρνηση θα μπορούσε να ελέγχει τον αλγόριθμο σύστασης, ο οποίος ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν για επιχειρήσεις επιρροής». Ηταν η πολλοστή φορά που επαναλαμβανόταν αυτός ο ισχυρισμός από Αμερικανούς αξιωματούχους, με τις ανησυχίες να πυροδοτούνται από το γεγονός ότι η αδελφή εφαρμογή του TikTok, το Douyin (επίσης της ByteDance), που είναι διαθέσιμο μόνο στην Κίνα, λογοκρίνεται σε μεγάλο βαθμό και έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει το εκπαιδευτικό υλικό του να γίνει viral για τη νεανική χρήση του.

Ουσιαστικά, αυτό που έλεγαν οι Αμερικανοί είναι ότι η μητρική εταιρεία χρησιμοποιεί έναν βλαβερό αλγόριθμο για τους Δυτικούς οδηγώντας τους σε κατανάλωση σαχλών βίντεο που μειώνουν την παραγωγικότητα, αλλά έναν «μορφωτικό» αλγόριθμο στοχευμένο στους Κινέζους μαθητές, με σκοπό να αυξήσει την παραγωγικότητα και το IQ τους! Ισως να μην είναι τυχαίο το γεγονός ότι ενώ το TikTok είναι γεμάτο από βίντεο με έφηβες να χορεύουν, το Douyin είναι γεμάτο από βίντεο με εφήβους να μοιράζονται γρίφους, μαθηματικά προβλήματα και συμβουλές για την ορθή χρήση της γλώσσας.

Ακόμη, οι επικριτές του κατηγορούν το TikTok ότι συλλέγει τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Μια έκθεση κυβερνοασφάλειας που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2022 από ερευνητές της Internet 2.0, αυστραλιανής εταιρείας στον κυβερνοχώρο, τεκμηριώνει αυτό τον ισχυρισμό. Οι ερευνητές μελέτησαν τον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής και ανέφεραν ότι πραγματοποιεί «υπερβολική συλλογή δεδομένων». Συλλέγει στοιχεία όπως η τοποθεσία, ποια συγκεκριμένη συσκευή χρησιμοποιείται και ποιες άλλες εφαρμογές βρίσκονται σε αυτή.

Τόσο το FBI όσο η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών έχουν προειδοποιήσει ότι η ByteDance θα μπορούσε να μοιραστεί τα δεδομένα των χρηστών του TikTok με την κυβέρνηση της Κίνας. Φοβούνται ότι το TikTok θα αναγκαστεί να τα δώσει στο Πεκίνο βάσει νόμου του 2017, που υποχρεώνει τις εταιρείες να παραδίδουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια της Κίνας.

Ενα άλλο ζήτημα είναι ότι το TikTok ανήκει στον τεχνολογικό γίγαντα ByteDance με έδρα στο Πεκίνο, καθιστώντας το τη μοναδική μη αμερικανική mainstream εφαρμογή. Το Facebook, το Instagram, το Snapchat και το YouTube είναι όλα εταιρείες με έδρα στις ΗΠΑ. Για χρόνια οι νομοθέτες των ΗΠΑ, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου κόσμου, έχουν θέσει ένα επίπεδο εμπιστοσύνης: τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα χρησιμοποιηθούν για κακόβουλους σκοπούς σχετικά με την εθνική ασφάλεια.

Το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για το 2020 ισχυρίστηκε ότι η συλλογή δεδομένων του TikTok θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτρέψει στην Κίνα να «παρακολουθεί τις τοποθεσίες ομοσπονδιακών υπαλλήλων και εργολάβων, να δημιουργεί φακέλους με προσωπικές πληροφορίες για εκβιασμό και να διεξάγει εταιρική κατασκοπεία».

Διαμαρτυρία χρηστών του TikTok έξω από το Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, λίγο πριν ψηφιστεί διάταγμα για την απαγόρευση της πλατφόρμας στις ΗΠΑ

Δυστυχώς, για το TikTok αυτές οι ανησυχίες αποδείχθηκε ότι δεν ήταν καπνός χωρίς φωτιά. Τον Δεκέμβριο του 2022, η ByteDance ανακοίνωσε ότι απέλυσε τέσσερις υπαλλήλους της οι οποίοι είχαν συλλέξει δεδομένα δημοσιογράφων των «Buzzfeed News» και «Financial Times», στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν την πηγή που διέρρευσε μια έκθεση σχετικά με την εταιρεία.

Προφανώς, ελάχιστοι πίστεψαν ότι οι υπάλληλοι αυτοί ενήργησαν αυτοβούλως και ότι δεν είχε εμπλοκή κανένα κορυφαίο στέλεχος της ByteDance τόσο στην επιχείρηση να εντοπιστεί το «βαθύ λαρύγγι» που αποκάλυπτε τα κακώς κείμενά της όσο και στην έρευνα του background των δημοσιογράφων που έκαναν το ρεπορτάζ.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι το TikTok είναι ένας δούρειος ίππος, θα μπορούσε να αποδειχθεί ισχυρό όπλο σε περιόδους συγκρούσεων. Η εφαρμογή έχει απαγορευτεί και στην Ινδία.

Πώς έγινε viral

Το TikTok γεννήθηκε το 2016 στην Κίνα ως Douyin, δημιούργημα της τεχνολογικής εταιρείας ByteDance. Μέσα σε έναν χρόνο η ByteDance λάνσαρε μια διεθνή έκδοση, το TikTok, ενώ το 2017 εξαγόρασε την εφαρμογή Musical.ly αντί 1 δισ. δολαρίων και συγχώνευσε τις δύο πλατφόρμες. Η επιτυχία ήταν τεράστια. Εως το 2020 είχε ξεπεράσει το 1 δισ. χρήστες παγκοσμίως και το 2021 τα 2 δισ., κυρίως χάρη στο νεανικό κοινό που διψούσε για content που ξεφεύγει από τα στημένα πρότυπα του Instagram.

Ο ιδρυτής του, Ζανγκ Γιμίνγκ, έλεγε ότι «κάποια ημέρα η ByteDance θα είναι τόσο διεθνής όσο η Google». Ο 42χρονος Κινέζος που εργαζόταν στη Microsoft αλλά παραιτήθηκε επειδή βαριόταν (!), κατάφερε να το πετύχει αυτό εκμεταλλευόμενος και το momentum, αφού το Facebook έχασε τον βηματισμό του εξαιτίας της υπερβολικής παρεμβατικότητας που είχε.

Το TikTok δεν είναι απλώς μια εφαρμογή, είναι μια ολόκληρη οικονομία, με δημιουργούς περιεχομένου να κερδίζουν χιλιάδες δολάρια τον μήνα, με brands να μεταφέρουν το budget τους από την τηλεόραση στο vertical (κάθετο) video και με μια στρατιά χρηστών που παράγει, καταναλώνει και διαμορφώνει τάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Το 2023 η ByteDance είχε έσοδα που ξεπερνούσαν τα 120 δισ. δολάρια. Το TikTok συνεισφέρει περισσότερα από 20 δισ. δολάρια από αυτά. Η αξία της ByteDance δεν είναι ξεκάθαρη γιατί δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Ωστόσο, αποτιμάται από 250 έως και 400 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Fourthwall, το TikTok έχει πάνω από 1,5 δισ. ενεργούς χρήστες κάθε μήνα.

Οι ΗΠΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά εκτός Κίνας, με περισσότερους από 150 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, εκ των οποίων το 60% είναι μεταξύ 16-34 ετών. Από αυτούς, η Gen Z (όσοι γεννήθηκαν μετά το 1997) περνά κατά μέσο όρο πάνω από 90 λεπτά την ημέρα στην εφαρμογή. Σε πολλές χώρες το TikTok έχει ξεπεράσει ακόμα και το YouTube σε μέση διάρκεια παρακολούθησης.

Το YouTube έχει τους περισσότερους χρήστες (2,5 δισ. έναντι 3 δισ. στις ΗΠΑ), αλλά το TikTok έχει την πιο ταχεία εξέλιξη. Και ενώ άλλα κοινωνικά δίκτυα πανηγυρίζουν για posts που φτάνουν σε μερικά εκατομμύρια likes, τα πιο viral videos στο TikTok ξεπερνούν το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου views.

Πόσο πάει το βίντεο

Το Creator Fund του TikTok πληρώνει δημιουργούς με βάση τα views, το engagement και την ποιότητα περιεχομένου. Αν και τα ποσά ανά view είναι μικρά (συνήθως 0,02-0,04 δολάρια ανά 1.000 προβολές), οι μεγάλοι δημιουργοί κερδίζουν επιπλέον από sponsorships, affiliate marketing και in-app gifts.

Οι top influencers του TikTok κερδίζουν «τρελά» λεφτά. Η Addison Rae, π.χ., με 88 εκατομμύρια followers, κέρδισε 8,5 εκατ. δολάρια σε έναν χρόνο ξεπερνώντας τις ετήσιες απολαβές του Τιμ Κουκ, CEO της Apple, για το ίδιο έτος. Υπάρχουν δημιουργοί TikTok που πληρώνονται περισσότερα από 10.000 δολάρια για ένα και μόνο sponsored βίντεο 30 δευτερολέπτων.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

■ Η Charli D’Amelio, με πάνω από 150 εκατομμύρια followers, φέρεται να έχει κερδίσει άνω των 15 εκατ. δολαρίων σε έναν χρόνο μέσω TikTok και συνεργασιών.

■ Η Addison Rae, influencer χορού και lifestyle, έχει κάνει deals με Netflix, American Eagle και Reebok.

Οι χρήστες του TikTok δεν είναι απλώς θεατές, είναι παραγωγοί, καταναλωτές και εμπορεύματα ταυτόχρονα. Τα δεδομένα τους αξιοποιούνται για την τελειοποίηση του αλγορίθμου, τις διαφημίσεις και τη στοχευμένη προώθηση περιεχομένου.

Αυτή η διπλή ταυτότητα -θεατή και εργαλείου- είναι που γεννά συχνά ανησυχίες για το μέλλον της ιδιωτικότητας στην ψηφιακή εποχή. Για τους εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, όμως, το TikTok παραμένει η πιο διασκεδαστική, αυθόρμητη και απρόβλεπτη γωνιά του Διαδικτύου.

10 λόγοι που το TikTok είναι μια οικονομία από μόνο του

1/ Οι top influencers του TikTok κερδίζουν περισσότερα από CEOs εταιρειών τεχνολογίας

Η Addison Rae, με περίπου 88 εκατομμύρια followers, έβγαλε πάνω από 8,5 εκατ. δολάρια σε έναν χρόνο, ξεπερνώντας τις ετήσιες απολαβές του Τιμ Κουκ, CEO της Apple, για το ίδιο έτος.

2/ 10.000 δολάρια για ένα και μόνο sponsored βίντεο 30 δευτερολέπτων! Υπάρχουν δημιουργοί TikTok που πληρώνονται απίστευτα ποσά. Το κόστος συνεργασίας εξαρτάται από τα views, τη θεματολογία και το μέγεθος της επιρροής τους.

3/ 2,3 δισεκατομμύρια views έχει συγκεντρώσει το πιο viral βίντεο στην ιστορία του TikTok: είναι ένα μαγικό-illusion clip του Zach King, όπου φαίνεται να πετά με μια σκούπα όπως ο Χάρι Πότερ.

4/ Η Charli D’Amelio έγινε η πρώτη χρήστρια που ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια followers μέσα σε μόλις 18 μήνες παρουσίας στην πλατφόρμα.

5/ Tα βίντεο των 21 δευτερολέπτων

Η μέση διάρκεια ενός TikTok βίντεο που γίνεται viral είναι μόλις 21 δευτερόλεπτα. Αυτό το format μικρής διάρκειας μεγιστοποιεί τη διατήρηση προσοχής και το engagement.

6/ Το TikTok ξεπέρασε σε downloads το Facebook και το Instagram το 2022. Εγινε η πιο πολυκατεβασμένη εφαρμογή στον κόσμο με πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια downloads συνολικά.

7/ Εκατομμύρια πωλήσεις με ένα hashtag

Το #TikTokMadeMeBuyIt είναι ένα από τα πιο δημοφιλή hashtags με πάνω από 80 δισεκατομμύρια προβολές και έχει οδηγήσει σε εκατομμύρια πωλήσεις προϊόντων, από eyeliner μέχρι ηλεκτρικές σκούπες.

8/ Το TikTok έχει επηρεάσει ακόμα και τα charts της μουσικής

Το «Old Town Road» του Lil Nas X έγινε viral στην πλατφόρμα προτού γίνει το τραγούδι με τις περισσότερες εβδομάδες στο #1 του Billboard Hot 100.

9/ Ο αλγόριθμος του TikTok μπορεί να εντοπίσει τη γλώσσα, το πρόσωπο και το background ενός βίντεο μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ετσι προτείνει περιεχόμενο με βάση όχι μόνο το τι λες, αλλά και πού το λες.

10/ Πανίσχυρο εργαλείο επιρροής

Ποσοστό μεγαλύτερο από το 70% των TikTok χρηστών δηλώνει ότι «εμπνέεται» να αγοράσει ή να δοκιμάσει κάτι που είδε στην πλατφόρμα. Πρόκειται λοιπόν για ένα εργαλείο επιρροής ακόμα πιο ισχυρό από την τηλεόραση για την Gen Z.

