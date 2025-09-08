Ένας αστεροειδής ηλικίας δισεκατομμυρίων ετών μπορεί να «κρύβει» το μυστικό της εξωγήινης ζωής, σύμφωνα με τους επιστήμονες που μελέτησαν δείγματα από τα πετρώματά του. Ο αστεροειδής Benu δημιουργήθηκε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, στην αυγή του Ηλιακού Συστήματος, όταν ένας υγρός και αλμυρός κόσμος κινούνταν γύρω από τον Ήλιο. Ο κόσμος εκείνος συγκρούστηκε καταστροφικά με ένα άλλο ουράνιο σώμα και διαλύθηκε. Ένα από τα κομμάτια που απέμειναν από αυτή τη σύγκρουση είναι ο αστεροειδής Bennu. Πρόσφατα, ο αμερικανικός διαστημικός ανιχνευτής OSIRIS-REx έφερε στη Γη δείγματα από τον Bennu. Η ανάλυσή τους αποκάλυψε υψηλά επίπεδα σύνθετων χημικών ενώσεων – βασικών για την ύπαρξη ζωής.

Ο αστεροειδής Benu δημιουργήθηκε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, στην αυγή του Ηλιακού Συστήματος, όταν ένας υγρός και αλμυρός κόσμος κινούνταν γύρω από τον Ήλιο. Ο κόσμος εκείνος συγκρούστηκε καταστροφικά με ένα άλλο ουράνιο σώμα και διαλύθηκε.

Μας άφησαν άφωνους

«Υπήρχαν πράγματα στα δείγματα του Bennu που μας άφησαν άφωνους», δήλωσε η καθηγήτρια Sara Russell, κοσμική ορυκτολόγος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και επικεφαλής συγγραφέας σχετικής μελέτης στο περιοδικό Nature. «Η ποικιλία των μορίων και των ορυκτών που διατηρούνται δεν μοιάζει με κανένα άλλο εξωγήινο δείγμα που έχει μελετηθεί έως σήμερα». Τα αποτελέσματα αυτής και άλλων αποστολών θα παρουσιαστούν στην έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας με τίτλο «Space: Could Life Exist Beyond Earth». Θα προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τις τελευταίες εξελίξεις στην αναζήτηση ζωής σε άλλους κόσμους.

Ένας «γόνιμος» αστεροειδής

Αν και βασικά χημικά συστατικά για τη ζωή έχουν εντοπιστεί και σε μετεωρίτες, το υλικό από τον Bennu αποδείχθηκε ιδιαίτερα πλούσιο. Σύμφωνα με τη Russell, ο «μητρικός κόσμος» του αστεροειδούς διέθετε υπόγειες λίμνες άλμης, οι οποίες, καθώς εξατμίστηκαν, άφησαν πίσω τους άλατα παρόμοια με αυτά που βρίσκονται σε ξηρές λίμνες στη Γη. Ανάμεσα στα ευρήματα: φωσφορικά άλατα, αμμωνία, περισσότερα από δώδεκα αμινοξέα (δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών) και οι πέντε βασικές νουκλεοβάσεις του RNA και του DNA. «Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την άποψη ότι αστεροειδείς όπως ο Bennu ενδέχεται να συγκρούστηκαν με τη Γη στο παρελθόν, φέρνοντας κρίσιμα συστατικά για την εμφάνιση της ζωής», σημειώνει η Russell.

Από τον Bennu στον Άρη

Οι επιστήμονες δεν πιστεύουν ότι η ζωή αναπτύχθηκε στον ίδιο τον Bennu. Όμως, αστεροειδείς σαν αυτόν θα μπορούσαν να είχαν «εφοδιάσει» άλλους πλανήτες με πρώτες ύλες ζωής. Στη Γη, με το θερμό και σταθερό περιβάλλον της, αυτό οδήγησε στην εμφάνιση των πρώτων αναπαραγωγικών οργανισμών πριν από 3,7 δισεκατομμύρια χρόνια. Το ερώτημα που μένει: μήπως κάτι αντίστοιχο συνέβη και σε άλλους κόσμους; Υποψήφιοι: ο Άρης και τα φεγγάρια Ευρώπη, Γανυμήδης, Τιτάνας και Εγκέλαδος. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη αποστολές εξερεύνησης, ανάμεσά τους και δύο διαστημικά σκάφη που κατευθύνονται προς τα παγωμένα φεγγάρια του Δία. Το ρομποτικό όχημα Rosalind Franklin, που κατασκευάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναμένεται να προσεδαφιστεί στον Άρη το 2029. Εκεί θα τρυπήσει το υπέδαφος αναζητώντας ίχνη ζωής.

Μέχρι τη σκόνη του Bennu

Στο παρελθόν, οι επιστήμονες είχαν πρόσβαση κυρίως σε μετεωρίτες, δείγματα από τη Σελήνη και κομμάτια του Άρη που εκτοξεύτηκαν στο Διάστημα από ισχυρές συγκρούσεις και έφτασαν στη Γη ως «Αρειανοί μετεωρίτες». Στην έκθεση, οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν – και να αγγίξουν – δείγματα σεληνιακού και αρειανού υλικού, αλλά και έναν αρχαίο μετεωρίτη που προέρχεται από αστεροειδή και είναι παλαιότερος από την ίδια τη Γη.