Ο Ήλιος μας και εμείς!

Γονείς και παιδιά καλά θα κάνετε να μην χάσετε την ευκαιρία και να γνωρίσετε το αστέρι μας που μας κρατά στη ζωή. Μάς στέλνει τόση ενέργεια που μας συντηρεί κι εμάς και τη Γή μας. Λατρεύτηκε σαν θεός στη μυθολογία αλλά στην ξενάγηση στο Πλανητάριο θα δείτε και θα μάθετε απίθανα και εκπληκτικά δεδομένα!

Μοναδική έκθεση

Ζήστε λοιπόν την έκθεση Ο Ήλιος και Εμείς, μια συναρπαστική εμπειρία για τον διαστημικό καιρό που δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο Frederick και χρηματοδοτήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), στην καλύτερη εκδοχή της -μέσα από μια καθοδηγούμενη ξενάγηση.

Αυτή η μοναδική έκθεση συνδυάζει διαδραστικά εκθέματα, εντυπωσιακές οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις και κινηματογραφική αφήγηση για να αποκαλύψει την επιστήμη, την ομορφιά και τη δύναμη του άστρου μας.

Με τη βοήθεια των έμπειρων ξεναγών, θα εξερευνήσετε πώς οι ηλιακές εκλάμψεις, οι στεμματικές εκτοξεύσεις μάζας και ο ηλιακός άνεμος επηρεάζουν τη ζωή στη Γη -επηρεάζοντας τις δορυφορικές επικοινωνίες, την αεροπλοΐα, τα δίκτυα ηλεκτρισμού και ακόμη και την ανθρώπινη υγεία. Θα απολαύσετε επίσης το βραβευμένο ντοκιμαντέρ Northern Lights – A Magic Experience, που αποτυπώνει ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα του Ήλιου στον πλανήτη μας.

Είτε είστε λάτρης της επιστήμης είτε φοιτητής είτε απλώς περίεργος για το σύμπαν, αυτή η καθοδηγούμενη εμπειρία θα εμβαθύνει την κατανόησή σας για τον ρόλο του Ήλιου στη διατήρηση -και μερικές φορές την πρόκληση- της ζωής στη Γη.

Η φωτεινότητά του είναι τέτοια ώστε κατά τη διάρκεια της ημέρας να μην επιτρέπει, λόγω της έντονης διάχυσης του φωτός, σε άλλα ουράνια σώματα να εμφανίζονται (με εξαίρεση τη Σελήνη και σπανιότερα την Αφροδίτη). Ο Ήλιος είναι, με διαφορά, το κοντινότερο στη Γη άστρο, σε απόσταση 149,6 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, δηλαδή 1 Αστρονομική Μονάδα (ΑΜ). Η επιφανειακή του θερμοκρασία ή, πιο σωστά, η ενεργός θερμοκρασία του Ηλίου είναι 5.800 βαθμοί Κέλβιν.

Η σημασία του Ήλιου στην εξέλιξη και τη διατήρηση της ζωής στη Γη είναι καίρια, καθώς δίνει όλη την ενέργεια στη Γη, ακόμη και για τη δημιουργία του πετρελαίου και των ανθράκων, με εξαίρεση την πυρηνική. Με τη θεμελιώδη διαδικασία της φωτοσύνθεσης προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια για την ανάπτυξη των φυτών και από αυτά των ζωντανών οργανισμών, και διατηρεί την επιφανειακή θερμοκρασία της Γης σε ανεκτά για τη ζωή επίπεδα. Ο Ήλιος με την ενέργειά του προκαλεί και τα μετεωρολογικά φαινόμενα. Η σημασία του ήταν γνωστή από τα προϊστορικά χρόνια, με αποτέλεσμα ο Ήλιος να λατρεύεται ως θεότητα. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, κατά τον Όμηρο και τον Ησίοδο, ήταν γιος του Τιτάνα Υπερίωνα. Φοίβος, φωτοβόλος δηλαδή, ήταν η προσωνυμία του Ηλίου, η ίδια με του θεού Απόλλωνα. Κατά την εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, οι ηλιακές ιδιότητες αποδόθηκαν στον θεό Απόλλωνα.

Γύρω από τον Ήλιο έχουν τις τροχιές του οι οκτώ πλανήτες με τους δορυφόρους τους, καθώς και άλλα σώματα όπως αστεροειδείς και κομήτες: όλα τα σώματα συναποτελούν το Ηλιακό Σύστημα. Ο Ήλιος αποτελεί το 99,8632% της συνολικής μάζας του ηλιακού συστήματος.

Δωρεάν ξενάγηση στην Έκθεση Διαστημικού Καιρού

Ώρες: Καθημερινές: 11:00 - 12:30, 14:30 - 16:00, Σαββατοκύριακα: 10:30 - 12:00, 14:30 - 16:00. Διάρκεια: περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά. 45 λεπτά ξενάγηση στην έκθεση. 30 λεπτά προβολή ταινίας

Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο: Πρωί – Ελληνικά | Απόγευμα – Αγγλικά

Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή: Πρωί – Αγγλικά | Απόγευμα – Ελληνικά

Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 22 278700

