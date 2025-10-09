Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Cyta ξανά πρώτη στην Ευρώπη!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βραβεύτηκε στα European Digital Connectivity Awards για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στην ύπαιθρο

Η Cyta απέσπασε την ανώτατη ευρωπαϊκή διάκριση για το στρατηγικό έργο ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών (Fiber) σε κάθε γωνιά της Κύπρου, το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Champions in addressing the digital divide in rural and remote areas». Η τελετή απονομής των European Digital Connectivity Awards 2025, πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Η διάκριση αναγνωρίζει το στρατηγικό έργο ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών (Fiber), το οποίο μόνο η Cyta υλοποιεί σε παγκύπρια κλίμακα ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών  σε ταχύτητες Gigabit, από τα αστικά κέντρα μέχρι τις πιο απομακρυσμένες κοινότητες.

Με το έργο αυτό, ενδυναμώνονται οι τοπικές κοινωνίες, ενισχύονται οι επιχειρήσεις και διευκολύνεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εργασία και τηλεϊατρική.

Η Πρόεδρος της Cyta, κα Μαρία Τσιάκκα Ολυμπίου, δήλωσε: «Η βράβευση της Cyta στις Βρυξέλλες δεν είναι μόνο μια εταιρική επιτυχία, αλλά μια εθνική διάκριση που αποδεικνύει ότι με όραμα, στρατηγική και στοχευμένες επενδύσεις, η Κύπρος μπορεί να πρωταγωνιστεί στην καρδιά της ψηφιακής Ευρώπης. Με τις επενδύσεις μας, φροντίζουμε ώστε κάθε πολίτης, όπου κι αν βρίσκεται, να έχει τις ίδιες ευκαιρίες να εργαστεί, να μάθει και να προχωρήσει στη σύγχρονη εποχή.»

Η Cyta ευχαριστεί το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για τη στήριξή του. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

