Μα τι κάνουν οι αστροναύτες στον ουρανό;

Όταν λέμε ουρανό εμείς οι κάτοικοι του πλανήτη ασφαλώς εννοούμε τον γαλάζιο θόλο που μας σκεπάζει όσο ο ήλιος στέλνει το φως του σε μας αλλά το απέραντο γαλάζιο εξαφανίζεται όταν σκοτεινιάσει. Η ατμόσφαιρα και τα συστατικά της μέρη είναι που απαγορεύουν το μαύρο του σύμπαντος να διασπάσει τη διάθλαση του φωτός και να μας αφαιρέσει το γαλανό χρώμα. Όταν το διαστημόπλοιό μας βγει από την ατμόσφαιρα της Γης το υποδέχεται και το καταπίνει το μαύρο σκοτάδι! Στον διαστημικό σταθμό όμως, «κάτω» βλέπουν τη γαλάζια σφαίρα του πλανήτη μας ενώ προς τα «πάνω» τους περικυκλώνει το μαύρο πέπλο του αχανούς σύμπαντος.

Αν τα βράδια δείτε ένα αστέρι να κινείται με σταθερή ταχύτητα και φως δεν είναι άλλος από τον διαστημικό σταθμό ISS που τυγχάνει να κάνει ακόμα μια τροχιά στον ουρανό μας. Να ξέρετε ότι εκεί μέσα στο… γρήγορο αστέρι μερικές ανθρώπινες ψυχές απολαμβάνουν τον φωτεινό χάρτη της Κύπρου και των άλλων χωρών στο βόρειο ημισφαίριο.

Τι είναι ο αστροναύτης;

Ο αστροναύτης είναι ένας διαστημικός ταξιδιώτης. Οι αστροναύτες είναι επαγγελματικά μέλη του πληρώματος των διαστημικών πτήσεων που ταξιδεύουν πέρα από τη γήινη ατμόσφαιρα. Λόγω των προκλήσεων και της εχθρικότητας της ζωής στο Διάστημα, οι αστροναύτες περνούν μεγάλο μέρος της καριέρας τους εκπαιδεύοντας για τις αποστολές τους.

Πού ταξιδεύουν;

Αστροναύτες έχουν ταξιδέψει σε σταθμούς που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, όπως ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS), και στη Σελήνη. Στο μέλλον θα δούμε πιθανότατα αστροναύτες να επισκέπτονται πιο μακρινές τοποθεσίες, όπως ο Άρης.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) είναι ένα μεγάλο εργαστήριο στο Διάστημα και αποτελεί διεθνή συνεργασία μεταξύ πολλών διαφορετικών διαστημικών οργανισμών από όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι ζουν στον ISS από το 2000, με έως και έξι αστροναύτες κάθε φορά να ζουν και να εργάζονται ο ένας δίπλα στον άλλο.

Στον ISS οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι λίγο διαφορετικές από ό,τι στη Γη. Οι αστροναύτες βρίσκονται σε περιβάλλον μικροβαρύτητας (λόγω της μεγάλης ταχύτητας που αναπτύσσει σε τροχιά γύρω από τη Γη) και είναι λιγότερο προστατευμένοι από την ακτινοβολία και τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

Ο ISS βρίσκεται επίσης εκτός της γήινης ατμόσφαιρας, οπότε δεν υπάρχει αέρας όταν οι αστροναύτες βγαίνουν από τον διαστημικό σταθμό.

Η κύρια εργασία ενός αστροναύτη είναι να διεξάγει επιστημονικά πειράματα και να διατηρεί τον διαστημικό σταθμό σε λειτουργία. Είναι σημαντικό να εργάζονται καλά ως ομάδα και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους ελεγκτές και τους επιστήμονες στη Γη.

Τις περισσότερες φορές τα καθήκοντά τους εκτελούνται μέσα στον ISS, αλλά όταν επιχειρούν να βγουν έξω, για παράδειγμα για να συντηρήσουν τους ηλιακούς συλλέκτες, πρέπει να φορούν ειδικές διαστημικές στολές για προστασία.

Οι αστροναύτες πρέπει να τηρούν αυστηρές ρουτίνες ενώ ζουν στο Διάστημα, για να διασφαλίσουν ότι παραμένουν ασφαλείς, υγιείς και ευτυχισμένοι. Οι αστροναύτες ασκούνται καθημερινά και τρώνε θρεπτικές τροφές για να διατηρούνται σε φόρμα και υγιείς στο Διάστημα. Στον ελεύθερο χρόνο τους, οι αστροναύτες κάνουν πολλά πράγματα παρόμοια με αυτά που κάνουμε εμείς στη Γη, όπως, χαλαρώνουν, καθαρίζουν και μιλούν με φίλους και οικογένεια.

Η Samantha Cristoforetti είναι μία από τις πολλές αστροναύτισσες που εργάζεται για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Ως αστροναύτισσα, η Σαμάνθα έχει ταξιδέψει δύο φορές στο Διάστημα και έχει ζήσει στον ISS για περισσότερες από 350 ημέρες.

Η πρώτη Ευρωπαία

Τον Απρίλιο του 2022, η Σαμάνθα ξεκίνησε το δεύτερο ταξίδι της στο Διάστημα με την αποστολή Minerva του ESA. Πέρασε πολλή καιρό προετοιμάζοντας την αποστολή της, εκπαιδεύοντας τον τρόπο ζωής και εργασίας στο Διάστημα. Κατά τη διάρκεια της αποστολής Minerva, η Σαμάνθα έγινε η πρώτη Ευρωπαία γυναίκα που διοίκησε τον ISS.