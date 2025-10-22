Το σύνδρομο που «χτυπά» καρδιά, νεφρούς και μεταβολισμό – Αφορά 9 στους 10, όμως οι περισσότεροι το αγνοούν

Μια νέα έρευνα της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA) αποκαλύπτει ότι οι περισσότεροι ενήλικες στις ΗΠΑ δεν έχουν ακούσει για το καρδιαγγειακό-νεφρικό-μεταβολικό σύνδρομο (CKM) — μια πρόσφατα προσδιορισμένη πάθηση που επηρεάζει σχεδόν το 90% των ενηλίκων.

Το σύνδρομο CKM περιλαμβάνει καρδιακές και νεφρικές παθήσεις, διαβήτη και παχυσαρκία. Σχεδόν το 90% των ενηλίκων στις ΗΠΑ έχει τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου για την πάθηση, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή χοληστερόλη, αυξημένο σάκχαρο αίματος, υπερβολικό βάρος ή μειωμένη νεφρική λειτουργία. Όταν αυτοί οι παράγοντες αλληλεπιδρούν, αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακής ανεπάρκειας πολύ περισσότερο απ’ ότι οποιοσδήποτε μεμονωμένος παράγοντας κινδύνου.

«Θέλουμε οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι είναι πολύ συνηθισμένο να αντιμετωπίζει κανείς ταυτόχρονα καρδιακούς, νεφρικούς και μεταβολικούς κινδύνους», δήλωσε ο δρ. Eduardo Sanchez, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της AHA για την πρόληψη. «Είναι καθησυχαστικό, ωστόσο, το γεγονός ότι, μόλις οι άνθρωποι μάθουν για το CKM, σχεδόν τα 3/4 αναγνωρίζουν τη σοβαρότητά του και θέλουν να μάθουν περισσότερα».

Το σύνδρομο CKM υπογραμμίζει τη σύνδεση μεταξύ της καρδιάς, των νεφρών και του μεταβολικού συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται την παραγωγή ενέργειας, την αποθήκευση και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Όταν ένα σύστημα διαταράσσεται, αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και τα άλλα, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που ενισχύει τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών υγείας.

Κύρια ευρήματα της έρευνας

Μόνο το 12% των ενηλίκων στις ΗΠΑ είχε ακούσει για το σύνδρομο CKM.

Το 79% πιστεύει ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το σύνδρομο και το 72% ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα.

Το 68% πιστεύει λανθασμένα ότι είναι καλύτερο να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά οι επιμέρους παθήσεις ή δεν είναι σίγουρο.

Το 42% πιστεύει ότι είναι απίθανο μια υγιής καρδιά να επηρεαστεί από άλλα συστήματα οργάνων ή δεν είναι σίγουρο.

«Η καρδιά, οι νεφροί και το μεταβολικό σύστημα είναι αλληλένδετα και πρέπει να αντιμετωπίζονται με συντονισμένο τρόπο», εξήγησε ο δρ. Sanchez. «Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ανάγκη οι ασθενείς να κατανοήσουν τη σημασία της συνεργατικής φροντίδας».

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία αναμένεται να δημοσιεύσει τις πρώτες οδηγίες για το σύνδρομο στις αρχές του 2026. Μέσω της πρωτοβουλίας CKM Health Initiative™, επίσης, παρέχει διαδικτυακούς πόρους που βοηθούν τους ανθρώπους να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ της καρδιαγγειακής, νεφρικής και μεταβολικής υγείας και να λάβουν έγκαιρα μέτρα για την πρόληψη καρδιακών προσβολών, καρδιακής ανεπάρκειας ή εγκεφαλικών επεισοδίων.

Τα καλά νέα: Για τους περισσότερους ανθρώπους, το σύνδρομο CKM είναι αναστρέψιμο μέσω αλλαγών στη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και την κατάλληλη ιατρική αγωγή. Η ενημέρωση των ειδικών είναι εξίσου σημαντική, σημειώνουν οι ερευνητές, με στόχο να εφαρμόζουν διεπιστημονικές προσεγγίσεις για ασθενείς με πολλαπλές παθήσεις.

Η AHA δημοσίευσε, μάλιστα, ένα σχετικό βίντεο, στο οποίο εξηγείται η σχέση μεταξύ της καρδιάς, των νεφρών και του μεταβολισμού:

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, η καρδιά αντλεί αίμα στο σώμα. Το μεταβολικό σύστημα μετατρέπει το σάκχαρο του αίματος σε ενέργεια, παράγοντας απόβλητα που φιλτράρονται από τους νεφρούς. Η υγιής λειτουργία των νεφρών βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, η οποία, με τη σειρά της, επηρεάζει την απόδοση της καρδιάς.

«Το σύνδρομο CKM αφορά στη γενική ευεξία», δήλωσε ο δρ. Sanchez. «Η τακτική παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης, του βάρους, του σακχάρου και της νεφρικής λειτουργίας μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της υγείας σας».

