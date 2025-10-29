Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά

Το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει πλέον το κέντρο της καθημερινότητας για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο — από τις τραπεζικές συναλλαγές και τις αγορές, μέχρι την εργασία και την επικοινωνία. Όπως όμως επισημαίνει ανάλυση του Forbes, αυτή η εξάρτηση έχει μετατρέψει τα smartphones σε στόχο κυβερνοεγκληματιών, που βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους να αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα χρηστών.

Η παραβίαση ενός κινητού μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική, καθώς προσωπικά αρχεία, φωτογραφίες, μηνύματα και τραπεζικοί λογαριασμοί μπορούν να βρεθούν στα χέρια χάκερ, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η γνώση των ενδείξεων και των σωστών κινήσεων, λένε οι ειδικοί, μπορεί να αποτρέψει τα χειρότερα.

Τα σημάδια ότι το κινητό σας έχει χακαριστεί

Σύμφωνα με το Forbes, δεν υπάρχει πάντα μία ξεκάθαρη ένδειξη, αλλά υπάρχουν ορισμένα κοινά σημάδια που πρέπει να προκαλέσουν ανησυχία. Αν η μπαταρία εξαντλείται ξαφνικά πολύ πιο γρήγορα ή το τηλέφωνο ζεσταίνεται χωρίς λόγο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τρέχουν στο παρασκήνιο κακόβουλες εφαρμογές.

Αντίστοιχα, αύξηση στον λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας ή στη χρήση δεδομένων χωρίς προφανή αιτία, μπορεί να υποδηλώνει ότι η συσκευή στέλνει πληροφορίες χωρίς τη γνώση του χρήστη. Επιπλέον, εφαρμογές που εμφανίζονται ξαφνικά ή καθυστερούν να ανοίξουν, απρόσμενες ειδοποιήσεις, μηνύματα επαλήθευσης που δεν ζητήσατε ή αλλαγές στις ρυθμίσεις κάμερας και μικροφώνου, αποτελούν σαφείς ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά.

Το πιο ανησυχητικό, λένε οι αναλυτές, είναι η ξαφνική απώλεια πρόσβασης σε λογαριασμούς Google, Apple ID ή social media – ένα από τα πρώτα σημάδια πλήρους παραβίασης.

Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι επίθεσης

Οι χάκερ δεν χρειάζεται πάντα να έχουν φυσική πρόσβαση στη συσκευή. Οι πιο κοινές τεχνικές περιλαμβάνουν:

Παραπλανητικούς συνδέσμους και phishing e-mails, που οδηγούν σε ψεύτικες εφαρμογές ή ιστοσελίδες.

Δημόσια Wi-Fi δίκτυα, όπου οι χρήστες συνδέονται ανυποψίαστοι.

SIM swapping, δηλαδή την παράνομη μεταφορά της κάρτας SIM σε άλλη συσκευή.

Μολυσμένα καλώδια φόρτισης ή USB, που επιτρέπουν την εγκατάσταση λογισμικού κατασκοπείας.

Ακόμη και οι πιο προσεκτικοί χρήστες μπορούν να πέσουν θύματα, καθώς πολλές από αυτές τις επιθέσεις βασίζονται στην ανθρώπινη απροσεξία και εμπιστοσύνη.

Τι να κάνετε αν διαπιστώσετε χακάρισμα

Αν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις παραβίασης, οι ειδικοί συμβουλεύουν άμεση δράση. Πρώτο βήμα είναι η επικοινωνία με την τράπεζα και τις εταιρείες πιστωτικών καρτών, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν έχει υπάρξει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Ακολουθεί η άμεση αλλαγή όλων των κωδικών πρόσβασης – όχι μόνο του κινητού, αλλά και κάθε εφαρμογής που συνδέεται με αυτό. Επίσης, πρέπει να γίνει διαγραφή κάθε ύποπτης εφαρμογής και επανεκκίνηση της συσκευής. Αν το πρόβλημα επιμένει, η πιο δραστική λύση είναι επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, έστω κι αν σημαίνει απώλεια δεδομένων.

Παράλληλα, συνιστάται να ενημερωθούν οι επαφές του χρήστη, ώστε να αγνοήσουν πιθανά ψεύτικα μηνύματα που μπορεί να λάβουν.

Πώς να προστατευτείτε στο μέλλον

Η πρόληψη παραμένει το πιο αποτελεσματικό όπλο. Οι ειδικοί προτείνουν την εγκατάσταση αξιόπιστου antivirus, τακτικές αναβαθμίσεις λογισμικού, ισχυρούς κωδικούς και αποφυγή δημόσιων Wi-Fi ή άγνωστων φορτιστών. Η χρήση VPN, η απενεργοποίηση Wi-Fi και Bluetooth όταν δεν χρειάζονται και η αποφυγή τρίτων app stores είναι βασικά βήματα για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Οι επιθέσεις μέσω κινητών τηλεφώνων αυξάνονται διαρκώς, ωστόσο οι ειδικοί τονίζουν ότι με σωστή ενημέρωση και προσοχή, ο χρήστης μπορεί να προστατεύσει τα δεδομένα του και να αποφύγει τις πιο επικίνδυνες παγίδες του ψηφιακού εγκλήματος.

protothema.gr