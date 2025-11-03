Ξεκινά στη Λευκωσία Παγκόσμιο Διαστημικό Συμπόσιο με συμμετοχή NASA, ESA, αστροναυτών

Ξεκινά σήμερα το απόγευμα στη Λευκωσία το 6ο Παγκόσμιο Διαστημικό Συμπόσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Έρευνας Διαστήματος (COSPAR).

Το συνέδριο, που πραγματοποιείται μεταξύ 3-7 Νοεμβρίου, διοργανώνεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Εξερεύνησης Διαστήματος (CSEO) σε συνεργασία με τον COSPAR, τον κατεξοχήν διεθνή φορέα για την προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας στο διάστημα.

Στο Συμπόσιο στη Λευκωσία συμμετέχουν εκπρόσωποι της NASA, της ESA, όλων των μεγάλων χωρών και διαστημικών οργανισμών, που δραστηριοποιούνται στο διάστημα, αστροναύτες και πολλοί διακεκριμένοι προσκεκλημένοι από την Κύπρο και όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων Πρέσβεων από πολλές χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Ινδία, το Ισραήλ, η Πολωνία, η Ουγγαρία.

Ο Πρόεδρος του CSEO Γιώργος Δανός δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι πρόκειται για το σημαντικότερο παγκόσμιο συνέδριο διαστημικής έρευνας για το 2025, μια διοργάνωση-ορόσημο που φέρνει τη χώρα μας στο επίκεντρο της παγκόσμιας διαστημικής κοινότητας.

Για μια ολόκληρη εβδομάδα, είπε, η πρωτεύουσα θα κατακλυστεί από εκατοντάδες κορυφαίους επιστήμονες, αστροναύτες και ηγέτες των μεγαλύτερων διαστημικών οργανισμών του πλανήτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τον COSPAR (https://cospar2025.org/), το Συμπόσιο στη Λευκωσία, "θα εμβαθύνει σε θέματα που άπτονται κρίσιμων παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των πόρων και ο διαστημικός καιρός, ενώ παράλληλα θα διερευνήσει πώς η εξερεύνηση του διαστήματος και η τεχνολογία μπορούν να προσφέρουν λύσεις".

Επίσης, προσθέτει, θα παρουσιαστούν διάφορα θέματα που σχετίζονται με τα τρέχοντα και τα προγραμματισμένα διαστημικά προγράμματα, ενθαρρύνοντας συζητήσεις για τη διεθνή συνεργασία, τις υπεύθυνες διαστημικές προσπάθειες και τον ρόλο των αναδυόμενων εθνών στην εξερεύνηση του διαστήματος.

"Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει κοινό από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων διαστημικών και μη διαστημικών εταιρειών, διαστημικών οργανισμών, διεθνών οργανισμών, ερευνητών και του ευρύτερου κοινού" αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο COSPAR.

Το Παγκόσμιο Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του Επικεφαλής Επιστήμονα Δημήτρη Σκουρίδη.

Πηγή: ΚΥΠΕ