Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Επιστήμη και Τεχνολογία

Βλάπτει η ταχεία φόρτιση τις μπαταρίες των κινητών τηλεφώνων; Εκτενής δοκιμή δίνει μια σαφή απάντηση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το YouTube-κανάλι HTX Studio υπέβαλε 12 smartphones σε πάνω από 500 πλήρεις κύκλους φόρτισης, προσφέροντας αποτελέσματα που σίγουρα θα ξαφνιάσουν πολλούς

Ένας εκτενής, εξάμηνος έλεγχος έρχεται να δώσει ξεκάθαρη απάντηση σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της τεχνολογίας: μειώνει η ταχεία φόρτιση τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του κινητού;

Το YouTube-κανάλι HTX Studio υπέβαλε 12 smartphones σε πάνω από 500 πλήρεις κύκλους φόρτισης, προσφέροντας αποτελέσματα που σίγουρα θα ξαφνιάσουν πολλούς.

Μύθος ή πραγματικότητα;

Ενώ η Google έχει επιλέξει να περιορίσει με ενημερώσεις τη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης στα Pixel της, η Samsung φαίνεται να ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση, σχεδιάζοντας για το επερχόμενο Galaxy S26 φορτιστές ισχύος έως 65 Watt. Από την άλλη, η Realme έχει ήδη επιδείξει τεχνολογία 300 Watt, ανεβάζοντας τον πήχη ακόμη ψηλότερα.

Ωστόσο, πολλοί χρήστες διστάζουν να χρησιμοποιούν τέτοιες ταχύτητες, φοβούμενοι ότι η μπαταρία θα φθαρεί γρηγορότερα.

Το μεγάλο ερώτημα, λοιπόν, είναι: όντως βλάπτει τις μπαταρίες η ταχεία φόρτιση;

Ο μαραθώνιος των 500 φορτίσεων

Ο HTX Studio πραγματοποίησε ένα πειραματικά άρτιο τεστ με έξι iPhone 12 και έξι Vivo iQOO 7 Android.

Τα τηλέφωνα χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες:

Ταχεία φόρτιση με ισχύ 120 Watt

Κλασική φόρτιση έως 18 Watt

Ήπια φόρτιση με εφαρμογή του κανόνα 30-80%, όπου η μπαταρία δεν πέφτει ποτέ κάτω από 30% και δεν ξεπερνά το 80%.

Μετά από 167 ημέρες συνεχούς δοκιμής και 500 πλήρεις κύκλους φόρτισης -ισοδύναμο με περίπου 1,5 χρόνο κανονικής χρήσης-, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Ελάχιστες διαφορές στην απόδοση

Η ταχεία φόρτιση δεν προκάλεσε σχεδόν καμία μετρήσιμη φθορά.

  • Στα iPhone, η διαφορά χωρητικότητας ήταν μόλις 0,5% σε σχέση με την αργή φόρτιση. 
  •  Στα Android, η απόκλιση ήταν ακόμη μικρότερη, μόλις 0,3%.

Η «ήπια» φόρτιση με τον κανόνα 30-80% έδειξε μεν λίγο καλύτερη διατήρηση της μπαταρίας (περίπου +4% στα iPhones και +2,5% στα Android), όμως οι ειδικοί τονίζουν ότι για τους περισσότερους χρήστες αυτή η μικρή βελτίωση δεν αξίζει τον κόπο της συνεχούς προσοχής.

Πότε χρειάζεται αλλαγή μπαταρίας;

Σύμφωνα με το HTX Studio, η απόδοση ενός κινητού αρχίζει να επηρεάζεται αισθητά όταν η συνολική χωρητικότητα πέσει κάτω από 85%. Όταν φτάσει γύρω στο 80%, συνιστάται αντικατάσταση.

Τα περισσότερα σύγχρονα smartphones ρυθμίζουν αυτόματα την απόδοση του επεξεργαστή για να αποφευχθούν απρόοπτες απενεργοποιήσεις, ωστόσο η αλλαγή μπαταρίας μπορεί να επαναφέρει την αρχική απόδοση της συσκευής. Ωστόσο, η διαδικασία είναι πλέον δύσκολη και δαπανηρή, αφού οι μπαταρίες είναι συνήθως κολλημένες και μη αφαιρούμενες.

Το συμπέρασμα

Το τελικό μήνυμα των δοκιμών είναι σαφές: Η ταχεία φόρτιση δεν φθείρει ουσιαστικά την μπαταρία.

Για τους περισσότερους χρήστες, δεν έχει σημασία αν φορτίζουν γρήγορα, αργά ή όλη τη νύχτα. Οι διαφορές μετά από εκατοντάδες κύκλους είναι ελάχιστες.

Όσοι θέλουν να μεγιστοποιήσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους μπορούν να τηρούν το εύρος 30-80%, αλλά για τους περισσότερους η καλύτερη συμβουλή είναι απλή: Φορτίστε το κινητό σας όπως σας βολεύει, χωρίς άγχος.

Πηγή: iefimerida.gr - Βλάπτει η ταχεία φόρτιση τις μπαταρίες των κινητών τηλεφώνων; Εκτενής δοκιμή δίνει μια σαφή απάντηση - iefimerida.gr

 

Tags

ΕΠΙΣΤΗΜΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα