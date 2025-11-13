Βλάπτει η ταχεία φόρτιση τις μπαταρίες των κινητών τηλεφώνων; Εκτενής δοκιμή δίνει μια σαφή απάντηση

Ένας εκτενής, εξάμηνος έλεγχος έρχεται να δώσει ξεκάθαρη απάντηση σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της τεχνολογίας: μειώνει η ταχεία φόρτιση τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του κινητού;

Το YouTube-κανάλι HTX Studio υπέβαλε 12 smartphones σε πάνω από 500 πλήρεις κύκλους φόρτισης, προσφέροντας αποτελέσματα που σίγουρα θα ξαφνιάσουν πολλούς.

Μύθος ή πραγματικότητα;

Ενώ η Google έχει επιλέξει να περιορίσει με ενημερώσεις τη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης στα Pixel της, η Samsung φαίνεται να ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση, σχεδιάζοντας για το επερχόμενο Galaxy S26 φορτιστές ισχύος έως 65 Watt. Από την άλλη, η Realme έχει ήδη επιδείξει τεχνολογία 300 Watt, ανεβάζοντας τον πήχη ακόμη ψηλότερα.

Ωστόσο, πολλοί χρήστες διστάζουν να χρησιμοποιούν τέτοιες ταχύτητες, φοβούμενοι ότι η μπαταρία θα φθαρεί γρηγορότερα.

Το μεγάλο ερώτημα, λοιπόν, είναι: όντως βλάπτει τις μπαταρίες η ταχεία φόρτιση;

Ο μαραθώνιος των 500 φορτίσεων

Ο HTX Studio πραγματοποίησε ένα πειραματικά άρτιο τεστ με έξι iPhone 12 και έξι Vivo iQOO 7 Android.

Τα τηλέφωνα χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες:

Ταχεία φόρτιση με ισχύ 120 Watt

Κλασική φόρτιση έως 18 Watt

Ήπια φόρτιση με εφαρμογή του κανόνα 30-80%, όπου η μπαταρία δεν πέφτει ποτέ κάτω από 30% και δεν ξεπερνά το 80%.

Μετά από 167 ημέρες συνεχούς δοκιμής και 500 πλήρεις κύκλους φόρτισης -ισοδύναμο με περίπου 1,5 χρόνο κανονικής χρήσης-, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Ελάχιστες διαφορές στην απόδοση

Η ταχεία φόρτιση δεν προκάλεσε σχεδόν καμία μετρήσιμη φθορά.

Στα iPhone, η διαφορά χωρητικότητας ήταν μόλις 0,5% σε σχέση με την αργή φόρτιση.

Στα Android, η απόκλιση ήταν ακόμη μικρότερη, μόλις 0,3%.

Η «ήπια» φόρτιση με τον κανόνα 30-80% έδειξε μεν λίγο καλύτερη διατήρηση της μπαταρίας (περίπου +4% στα iPhones και +2,5% στα Android), όμως οι ειδικοί τονίζουν ότι για τους περισσότερους χρήστες αυτή η μικρή βελτίωση δεν αξίζει τον κόπο της συνεχούς προσοχής.

Πότε χρειάζεται αλλαγή μπαταρίας;

Σύμφωνα με το HTX Studio, η απόδοση ενός κινητού αρχίζει να επηρεάζεται αισθητά όταν η συνολική χωρητικότητα πέσει κάτω από 85%. Όταν φτάσει γύρω στο 80%, συνιστάται αντικατάσταση.

Τα περισσότερα σύγχρονα smartphones ρυθμίζουν αυτόματα την απόδοση του επεξεργαστή για να αποφευχθούν απρόοπτες απενεργοποιήσεις, ωστόσο η αλλαγή μπαταρίας μπορεί να επαναφέρει την αρχική απόδοση της συσκευής. Ωστόσο, η διαδικασία είναι πλέον δύσκολη και δαπανηρή, αφού οι μπαταρίες είναι συνήθως κολλημένες και μη αφαιρούμενες.

Το συμπέρασμα

Το τελικό μήνυμα των δοκιμών είναι σαφές: Η ταχεία φόρτιση δεν φθείρει ουσιαστικά την μπαταρία.

Για τους περισσότερους χρήστες, δεν έχει σημασία αν φορτίζουν γρήγορα, αργά ή όλη τη νύχτα. Οι διαφορές μετά από εκατοντάδες κύκλους είναι ελάχιστες.

Όσοι θέλουν να μεγιστοποιήσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους μπορούν να τηρούν το εύρος 30-80%, αλλά για τους περισσότερους η καλύτερη συμβουλή είναι απλή: Φορτίστε το κινητό σας όπως σας βολεύει, χωρίς άγχος.

Πηγή: iefimerida.gr - Βλάπτει η ταχεία φόρτιση τις μπαταρίες των κινητών τηλεφώνων; Εκτενής δοκιμή δίνει μια σαφή απάντηση - iefimerida.gr