«Αιματηρή Σελήνη»: Πότε θα είναι ορατή στην Κύπρο;

Κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης, στις 3 Μαρτίου, αναμένεται να εμφανιστεί στον νυχτερινό ουρανό η «Αιματηρή Σελήνη».

Σύμφωνα με το Space.com, η φάση της σεληνιακής έκλειψης θα είναι ορατή στο 31% του παγκόσμιου πληθυσμού, καθώς περίπου 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι προβλέπεται να τη θαυμάσουν συνολικά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η επόμενη ολική έκλειψη σελήνης, σύμφωνα με τους αστρονόμους, δεν θα συμβεί πριν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2028.

Πότε θα είναι ορατή

Η ολική έκλειψη Σελήνης θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου μεταξύ 3:44 και 9:22 π.μ. EST (08:44-14:22 GMT), αντίστοιχα 10:44 π.μ. και 16:22 ώρα Κύπρου.

Η φάση ολότητας, κατά την οποία το φεγγάρι «θα καθίσει» στη βαθύτερη περιοχή της σκιάς της Γης και θα αποκτήσει το κόκκινο χρώμα, θα συμβεί μεταξύ 6:04 και 7:02 π.μ. EST (11:04-12:02 GMT), αντίστοιχα 13:04 και 14:02 ώρα Κύπρου, με διάρκεια 58 λεπτά.

Πού θα είναι ορατή

Η ολική έκλειψη Σελήνης θα είναι καλύτερα ορατή στη δυτική Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό.

Η ορατότητα εξαρτάται σημαντικά από τον τοπικό καιρό, ωστόσο το βορειοδυτικό Μεξικό, οι νοτιοδυτικές ΗΠΑ και η ενδοχώρα της Αυστραλίας προσφέρουν ήδη αυξημένες πιθανότητες για καθαρό ουρανό και εύκολη παρατήρηση.

Πηγή: cnn.gr