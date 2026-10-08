Εκλογές στην Ισπανία: Το ακροδεξιό Vox πλησιάζει την εξουσία και θέλει να αλλάξει τη χώρα εκ των έσω

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν προβάδισμα του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), υπό τον Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, με ποσοστό περίπου 33%, ενώ το Vox βρίσκεται στην τρίτη θέση, με περίπου 18%. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και σε πρόσφατη συγκεντρωτική ανάλυση δημοσκοπήσεων της ισπανικής δημόσιας τηλεόρασης RTVE.

Το Vox είχε εξασφαλίσει 33 από τις 350 έδρες του ισπανικού Κογκρέσου στις εκλογές του 2023. Σύμφωνα με την ανάλυση της RTVE, με ημερομηνία 7 Οκτωβρίου, η κοινοβουλευτική του δύναμη θα μπορούσε να αυξηθεί στις 65 έδρες, ενώ το PP εκτιμάται ότι θα εξασφάλιζε 137. Πρόκειται για δημοσκοπικές εκτιμήσεις και όχι για εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο ηγέτης του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, υποδέχθηκε την απόφαση του Σάντσεθ για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες ως «εξαιρετικά νέα».

«Αυτή τη φορά το Vox είναι πολύ ισχυρότερο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κόμματος, Χοσέ Αντόνιο Φούστερ, προσθέτοντας ότι «Είναι η τελευταία ελπίδα για να γίνει ξανά η Ισπανία Ισπανία».

Μετανάστευση και «εθνική προτεραιότητα» στην πρώτη γραμμή

Η μεταναστευτική πολιτική αποτελεί βασικό άξονα του προγράμματος του Vox, το οποίο διεκδικεί αυστηρότερους ελέγχους, απελάσεις μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα και απομάκρυνση αλλοδαπών που καταδικάζονται για εγκλήματα.

Το κόμμα υποστηρίζει επίσης τη λεγόμενη «επαναμετανάστευση», πολιτική που προωθείται και από άλλες δυνάμεις της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς.

Σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα Γκιγιέρμο Φερνάντεθ Βάθκεθ, του Πανεπιστημίου Carlos III της Μαδρίτης, η μετανάστευση έχει εξελιχθεί στο κεντρικό ζήτημα της πολιτικής στρατηγικής του Vox, επηρεάζοντας ακόμη και τις θέσεις του για την οικονομία, το ασφαλιστικό και τις κοινωνικές παροχές.

Το κόμμα, που αρχικά αναδείχθηκε μέσα από τη σκληρή στάση του απέναντι στον καταλανικό αυτονομισμό, έχει πλέον μετατοπίσει σημαντικό μέρος της πολιτικής του δραστηριότητας στο μεταναστευτικό.

Κεντρική θέση στο πρόγραμμά του κατέχει η αρχή της «εθνικής προτεραιότητας», σύμφωνα με την οποία οι Ισπανοί πολίτες θα πρέπει να προηγούνται των αλλοδαπών στην πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές και δημόσιες υπηρεσίες.

Το Vox έχει καταφέρει να εντάξει σχετικές προβλέψεις σε συμφωνίες συνεργασίας με το PP σε περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, η ισπανική νομοθεσία θέτει περιορισμούς στις διακρίσεις εις βάρος αλλοδαπών, με αποτέλεσμα η εφαρμογή αυτών των πολιτικών να παραμένει περιορισμένη.

Ο Φούστερ υποστηρίζει ότι η νομοθεσία μπορεί να τροποποιηθεί, ώστε να υλοποιηθούν οι προτάσεις του κόμματός του.

«Είναι απολύτως δυνατό να αλλάξουμε νόμους που είναι κακοί για τους Ισπανούς», δήλωσε, επιμένοντας ότι οι πολίτες της χώρας δεν πρέπει να βρίσκονται «τελευταίοι στην ουρά».

Ποια υπουργεία θα μπορούσε να διεκδικήσει το Vox

Σε περίπτωση κυβερνητικής συνεργασίας με το Λαϊκό Κόμμα, το Vox αναμένεται να θέσει στο τραπέζι τόσο τις πολιτικές του προτεραιότητες όσο και τη συμμετοχή του στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος αποφεύγει μέχρι στιγμής να προσδιορίσει ποια υπουργεία θα διεκδικήσει, τονίζοντας ότι προηγείται η συμφωνία επί των πολιτικών θέσεων.

Ωστόσο, ο ευρωβουλευτής του Vox, Χόρχε Μπουξαδέ, είχε δηλώσει τον Αύγουστο στο Politico ότι το κόμμα θα επιδιώξει αριθμό υπουργείων ανάλογο με την εκλογική του δύναμη.

Με βάση τις τρέχουσες δημοσκοπικές εκτιμήσεις για τη σχέση δυνάμεων μεταξύ PP και Vox, αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί σε διεκδίκηση περίπου του ενός τρίτου των υπουργικών θέσεων.

Σύμφωνα με αναλυτές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν για το Vox τα χαρτοφυλάκια που συνδέονται με τη μετανάστευση, την εσωτερική πολιτική, τη γεωργία και τη βιομηχανία.

Στο πεδίο των πιθανών διεκδικήσεών του βρίσκονται επίσης η Παιδεία και ο Πολιτισμός, καθώς το κόμμα αντιτίθεται έντονα σε πολιτικές που χαρακτηρίζει «woke».

Στο στόχαστρο και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί

Πέρα από τη μεταναστευτική πολιτική, το Vox επιδιώκει σημαντική μείωση των κανονιστικών περιορισμών που θεωρεί ότι επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και τον αγροτικό τομέα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων ευρωπαϊκοί κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια στη γεωργία, τους οποίους το κόμμα επιθυμεί να περιορίσει.

Ο Φούστερ αναγνωρίζει ότι μια τέτοια πολιτική ενδέχεται να προκαλέσει αντιπαραθέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτιμά ωστόσο ότι η ενίσχυση κομμάτων με παρόμοιες θέσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα αυξήσει την πίεση προς τις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, το Vox έχει ταχθεί κατά της χρηματοδότησης ορισμένων προγραμμάτων για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, έχοντας ήδη προωθήσει σχετικές περικοπές σε τοπικό επίπεδο.

Δύσκολη η συνύπαρξη με το Λαϊκό Κόμμα

Παρά το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας, οι σχέσεις μεταξύ PP και Vox χαρακτηρίζονται από σημαντικές πολιτικές διαφορές.

Άλλωστε, το Vox ιδρύθηκε το 2013 από στελέχη που αποχώρησαν από το Λαϊκό Κόμμα, θεωρώντας ότι η τότε ηγεσία του ακολουθούσε υπερβολικά υποχωρητική πολιτική απέναντι στον καταλανικό αυτονομισμό.

Ο πολιτικός επιστήμονας Γκιγιέρμο Φερνάντεθ Βάθκεθ εκτιμά ότι, σε ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία, το Vox θα επιδιώξει να πιέσει τον Φεϊχόο προς την υιοθέτηση σκληρότερων θέσεων, διατηρώντας παράλληλα τη δική του πολιτική ταυτότητα.

Τις διαφορές παραδέχεται και ο εκπρόσωπος του κόμματος.

«Δεν βλέπουν τα πράγματα όπως εμείς και δεν συμμεριζόμαστε το δικό τους όραμα», δήλωσε ο Φούστερ αναφερόμενος στο PP.

«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παραχωρήσεις. Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε μια ειλικρινή, ανοιχτή και λογική διαπραγμάτευση», πρόσθεσε.

Μια ενδεχόμενη συμμετοχή του Vox στην επόμενη κυβέρνηση θα αποτελούσε σημαντική πολιτική εξέλιξη, καθώς θα ήταν η πρώτη φορά μετά τον θάνατο του Φρανθίσκο Φράνκο, το 1975, που ένα ακροδεξιό κόμμα θα συμμετείχε στην εθνική κυβέρνηση της Ισπανίας.

Το κατά πόσον αυτό θα συμβεί θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της 29ης Νοεμβρίου και τις μετεκλογικές διαπραγματεύσεις.

Προς το παρόν, το Vox επικεντρώνεται στην αύξηση της κοινοβουλευτικής του δύναμης, με στόχο να αποκτήσει ουσιαστικό λόγο στη διαμόρφωση της επόμενης κυβερνητικής πολιτικής.

Πηγή: LiFO.gr, με πληροφορίες από Politico