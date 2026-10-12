Μαροκινά πολεμικά πλοία παραβίασαν τα ισπανικά χωρικά ύδατα – Τα αναχαίτισε ισπανική φρεγάτα

Ο Σάντσεθ ωστόσο υποβάθμισε το γεγονός, χαρακτηρίζοντας «μεμονωμένα» τα συμβάντα και υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις της Μαδρίτης με το Μαρόκο.

Στα τέλη Ιουλίου, περισσότεροι από 72.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο και μπήκαν στη Θέουτα, πυροδοτώντας μια ανθρωπιστική και διπλωματική κρίση η οποία παραμένει εν μέρει άλυτη, αλλά και πολιτικές εντάσεις στην Ισπανία η οποία ετοιμάζεται για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Η εφημερίδα El Pais έγραψε σήμερα, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ότι μετά την είσοδο των μεταναστών στον ισπανικό θύλακα τουλάχιστον μια φρεγάτα και πολλά περιπολικά σκάφη του Βασιλικού Ναυτικού του Μαρόκου μπήκαν στα ισπανικά χωρικά ύδατα χωρις να ζητήσουν άδεια. Μια ισπανική φρεγάτα αναγκάστηκε να τα αναχαιτίσει και να διώξει από την περιοχή.

«Πρέπει να παραδεχτούμε ότι, μεταξύ δύο γειτονικών χωρών, τέτοια μεμονωμένα γεγονότα πράγματι συμβαίνουν» φέρεται να είπε ο Σάντσεθ, σύμφωνα με την τηλεόραση. «Είμαστε γείτονες. Εκείνες οι ημέρες ήταν τεταμένες, αλλά η συνεργασία μεταξύ των (πολεμικών) ναυτικών μας παραμένει ομαλή, ανεξαρτήτως αυτού του συμβάντος», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας «πολύ σημαντικές» τις σχέσεις της Ισπανίας με το Μαρόκο.

Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια πρόκειται να επισκεφθούν αύριο τη Θέουτα, μια κίνηση που θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέες εντάσεις με το Ραμπάτ, το οποίο διεκδικεί τους δύο ισπανικούς θύλακες στην Αφρική, τόσο τη Θέουτα όσο και τη Μελίγια.

Την περασμένη Παρασκευή, ο βασιλιάς του Μαρόκου Μοχάμεντ δήλωσε ότι το μοντέλο συνεργασίας της χώρας του με την Ισπανία για το μεταναστευτικό έχει φτάσει στα όριά του, επικρίνοντας τις δικαστικές αποφάσεις που λαμβάνει η Μαδρίτη, υποστηρίζοντας ότι παρεμποδίζουν τον επαναπατρισμό των ανηλίκων και των αιτούντων άσυλο. Αν και οι περισσότεροι μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο μετά τα γεγονότα στη Θέουτα, χιλιάδες παραμένουν σε ισπανικό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ