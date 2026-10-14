Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για έναν αγώνα δρόμου στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης σε βάρος της ασφάλειας

«Διαπιστώνουμε έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό τόσο άγριο που οι εταιρείες δεν δείχνουν να αφιερώνουν επαρκή χρόνο και πόρους για να τεστάρουν πραγματικά τα μοντέλα τους», δήλωσε σε δημοσιογράφους η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αφορμή διεθνή Σύνοδο Κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Δουβλίνο.

«Εξάλλου έχουμε παρατηρήσει περιστατικά που αποκαλύπτουν ότι οι εταιρείες δεν έχουν πάντα γνώση των δράσεων που αναλαμβάνουν οι πράκτορές τους. Οφείλουν να μπορούν να διατηρήσουν τον έλεγχο των συστημάτων αυτών», πρόσθεσε.

«Τα μοντέλα αυτά είναι σήμερα τόσο αποτελεσματικά που καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο να τα αξιολογήσεις- επομένως είναι ζωτικής σημασίας να χορηγήσουμε στους ειδικούς τον χρόνο που απαιτείται για να τεστάρουν τα συστήματα», υπογράμμισε η Επίτροπος, υπενθυμίζοντας ότι οι υπηρεσίες της έχουν «απευθύνει αίτημα για πληροφορίες στις βασικές εταιρείες του τομέα, ρωτώντας τις για τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται όπως και για τις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης».

Η ΕΕ διαθέτει από το καλοκαίρι εξουσίες για να προσπαθήσει να ρυθμίσει τον τομέα στο πλαίσιο του πρωτοπόρου κανονισμού της για την Τεχνητή Νοημοσύνη, του AI Act, και έχει αρχίσει να ζητά εξηγήσεις από τις εταιρείες επί διαφόρων θεμάτων, από την ασφάλεια ως τον σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο έλεγχος των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί «αξίωση που δηλώνουμε ξεκάθαρα στην AI Act μας», τόνισε η Χένα Βίρκουνεν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ