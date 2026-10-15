REGIOSTARS 2026: Έξι ευρωπαϊκά έργα βραβεύτηκαν για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή

Τα βραβεία, που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2008, αναγνωρίζουν καινοτόμες πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και οι τοπικές κοινωνίες.

Ανάμεσα σε 274 αιτήσεις από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων επέλεξε 25 φιναλίστ, οι οποίοι παρουσίασαν τα έργα τους ενώπιον της κριτικής επιτροπής κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων, που πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου.

Οι νικητές αναδείχθηκαν σε πέντε θεματικές κατηγορίες, ενώ απονεμήθηκε και το Βραβείο Κοινού, έπειτα από ανοιχτή ψηφοφορία.

Οι έξι νικητές

1. Μια ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη: AI Holopresence, Σλοβακία

Στην πρώτη κατηγορία διακρίθηκε το έργο AI Holopresence από τη Σλοβακία, το οποίο αξιοποιεί την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία φωτορεαλιστικών τρισδιάστατων αναπαραστάσεων ανθρώπων.

Η τεχνολογία επιτρέπει στους χρήστες να συναντιούνται σε περιβάλλοντα εκτεταμένης πραγματικότητας, εμφανιζόμενοι με τη δική τους μορφή αντί για ψηφιακά άβαταρ ή συμβατικές εικόνες βιντεοκλήσεων.

Το έργο αναπτύχθηκε στην ανατολική Σλοβακία από την εταιρεία MATSUKO, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Pavol Jozef Šafárik, με χρηματοδότηση 61.245 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η υλοποίησή του οδήγησε στην κατάθεση τριών αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και στη δημιουργία ενός προϊόντος που αξιοποιείται ήδη στη βιομηχανική εκπαίδευση, στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην εξ αποστάσεως συνεργασία και στην έρευνα.

2. Μια πράσινη Ευρώπη: eLiRec, Γερμανία

Το βραβείο στην κατηγορία της πράσινης μετάβασης απονεμήθηκε στο γερμανικό έργο eLiRec – Greener Battery Recycling, το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη πιο φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων ανακύκλωσης μπαταριών.

Καθώς η ζήτηση για μπαταρίες αυξάνεται, ιδιαίτερα λόγω της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης και των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, η ανάκτηση πολύτιμων πρώτων υλών αποτελεί σημαντική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με χρηματοδότηση περίπου 329.000 ευρώ από το ΕΤΠΑ, το έργο αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις που περιορίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανακύκλωσης, ενισχύουν την κυκλική οικονομία και συμβάλλουν στη μείωση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από εισαγόμενες κρίσιμες πρώτες ύλες.

3. Μια διασυνδεδεμένη Ευρώπη: Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, Ελλάδα

Στην τρίτη κατηγορία βραβεύτηκε το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, ένα έργο ενεργειακών υποδομών στη βόρεια Ελλάδα, το οποίο έλαβε χρηματοδότηση άνω των 178 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ο οποίος επιτρέπει την εισαγωγή, αποθήκευση και επαναεριοποίηση φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η υποδομή ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια στη νοτιοανατολική Ευρώπη, διευκολύνοντας τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και περιορίζοντας την εξάρτηση από μεμονωμένους προμηθευτές.

Παράλληλα, μέσω της σύνδεσής της με τα περιφερειακά δίκτυα φυσικού αερίου, συμβάλλει στη δημιουργία μιας περισσότερο διασυνδεδεμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

4. Μια κοινωνική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς: BROTHERS, Γερμανία

Το γερμανικό έργο BROTHERS απέσπασε το βραβείο στην κατηγορία της κοινωνικής ένταξης, για τη συμβολή του στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται κυρίως σε νεαρούς άνδρες, μαθητικές ομάδες και επαγγελματίες, δημιουργώντας χώρους συζήτησης γύρω από τα δικαιώματα των γυναικών, τον σεβασμό και την ισότητα των φύλων.

Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η συμμετοχική προσέγγιση, καθώς οι ίδιοι οι συμμετέχοντες συμβάλλουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εργαστηρίων, προωθώντας την ανταλλαγή εμπειριών και τον διάλογο μεταξύ συνομηλίκων.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με περισσότερα από 193.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες: Together in Žďár, Τσεχία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το έργο Together in Žďár από την Τσεχία, το οποίο απέσπασε το βραβείο στην πέμπτη κατηγορία, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δημόσιες βιβλιοθήκες στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή μιας πόλης.

Στην πόλη Žďár nad Sázavou, με πληθυσμό περίπου 20.000 κατοίκων, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους σχεδόν 813.000 ευρώ αξιοποιήθηκε για την ανακαίνιση της δημόσιας βιβλιοθήκης και τη μετατροπή της σε έναν ζωντανό χώρο συνάντησης, εκπαίδευσης και συμμετοχής των πολιτών.

Σήμερα, η βιβλιοθήκη φιλοξενεί περισσότερες από 900 εκδηλώσεις ετησίως, με δραστηριότητες που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, από προγράμματα πρώτης επαφής των παιδιών με το βιβλίο μέχρι μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης για ηλικιωμένους.

Παράλληλα, λειτουργεί ως χώρος όπου μη κυβερνητικές οργανώσεις, εθελοντές και τοπικές ομάδες μπορούν να οργανώνουν τις δικές τους δράσεις.

Η βιβλιοθήκη αναδείχθηκε σε Δημοτική Βιβλιοθήκη της Χρονιάς στην Τσεχία το 2025, ενώ υποστηρίζει και τη λειτουργία 106 μικρότερων βιβλιοθηκών στη χώρα.

Η συγκεκριμένη διάκριση αναδεικνύει τη δυνατότητα των πολιτιστικών υποδομών να λειτουργούν πέρα από τον παραδοσιακό τους ρόλο, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και τη συμμετοχή των πολιτών στην καθημερινή ζωή μιας κοινότητας.

6. Βραβείο Κοινού: Porto Comprehensive Cancer Center, Πορτογαλία

Το Βραβείο Κοινού απέσπασε το Porto Comprehensive Cancer Center από την Πορτογαλία, με το έργο Porto.CCC – TeamUp4Cancer (TU4C), το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη της εξατομικευμένης ογκολογικής περίθαλψης.

Με χρηματοδότηση σχεδόν 15 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ, το έργο έφερε σε συνεργασία δύο από τα σημαντικότερα ερευνητικά ιδρύματα της Πορτογαλίας στον τομέα της ογκολογίας και της υγείας, το IPO Porto και το i3S.

Μέσα από τη συνεργασία δημιουργήθηκε το πρώτο Πρόγραμμα Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία της Πορτογαλίας, προσφέροντας σε περισσότερους από 1.500 ασθενείς πρόσβαση σε προηγμένες διαγνωστικές μεθόδους.

Εκατοντάδες ασθενείς είχαν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κλινικές δοκιμές, συμπεριλαμβανομένων μελετών πρώιμου σταδίου.

Το έργο έχει ήδη οδηγήσει σε 53 επιστημονικές δημοσιεύσεις και πέντε διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της θέσης της βόρειας Πορτογαλίας στον ευρωπαϊκό ερευνητικό χάρτη.

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής

Τα REGIOSTARS αποτελούν έναν από τους βασικούς θεσμούς ανάδειξης των αποτελεσμάτων της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, η οποία έχει ως στόχο τη μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσα από τη χρηματοδότηση έργων σε τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία, το περιβάλλον, οι υποδομές, η κοινωνική ένταξη και ο πολιτισμός, η πολιτική συνοχής επιδιώκει να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες και να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα φετινά βραβευμένα έργα, παρά τις διαφορετικές τους κατευθύνσεις, έχουν έναν κοινό στόχο: τη δημιουργία ισχυρότερων, ανθεκτικότερων και περισσότερο συμπεριληπτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη.