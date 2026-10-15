Ο πρωθυπουργός της Λετονίας, Άντρις Κούλμπεργκς, κάλεσε τους Ευρωπαίους να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία, τονίζοντας ότι ακόμη και μια μικρή προσωπική θυσία μπορεί να συμβάλει στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.
«Κόψτε μία μπίρα τον χρόνο» – Το μήνυμα του Λετονού πρωθυπουργού για τη στήριξη στην Ουκρανία
«Το να υποστηρίζουμε την Ουκρανία εξακολουθεί να μεταφράζεται σε χρήματα. Είναι μία μπίρα λιγότερη τον χρόνο για κάθε Ευρωπαίο» είπε ο Άντρις Κούλμπεργκς
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αν κάθε Ευρωπαίος περιόριζε την κατανάλωσή του κατά μία μπίρα τον χρόνο, τα χρήματα που θα εξοικονομούνταν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της Ουκρανίας. Με αυτόν τον τρόπο, επιχείρησε να αναδείξει ότι η οικονομική στήριξη προς το Κίεβο δεν απαιτεί απαραίτητα μεγάλες θυσίες από τον κάθε πολίτη, αλλά συλλογική προσπάθεια και αλληλεγγύη.
Παράλληλα, οι χώρες της Βαλτικής πρότειναν τον περιορισμό της διαμετακόμισης ρωσικών εξαγωγών σιτηρών μέσω της Ευρώπης, στο πλαίσιο των ευρύτερων πιέσεων προς τη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.