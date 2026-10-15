«Κόψτε μία μπίρα τον χρόνο» – Το μήνυμα του Λετονού πρωθυπουργού για τη στήριξη στην Ουκρανία

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αν κάθε Ευρωπαίος περιόριζε την κατανάλωσή του κατά μία μπίρα τον χρόνο, τα χρήματα που θα εξοικονομούνταν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της Ουκρανίας. Με αυτόν τον τρόπο, επιχείρησε να αναδείξει ότι η οικονομική στήριξη προς το Κίεβο δεν απαιτεί απαραίτητα μεγάλες θυσίες από τον κάθε πολίτη, αλλά συλλογική προσπάθεια και αλληλεγγύη.

Παράλληλα, οι χώρες της Βαλτικής πρότειναν τον περιορισμό της διαμετακόμισης ρωσικών εξαγωγών σιτηρών μέσω της Ευρώπης, στο πλαίσιο των ευρύτερων πιέσεων προς τη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.