Σκληρό παζάρι για τον προϋπολογισμό στις Βρυξέλλες: Περικοπές ύψους €141 δισ και πιέσεις για το ETS 2 - Οι θέσεις της Κύπρου και τα πυρά Μέτσολα εναντίον ηγετών

Οι διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο επικεντρώνονται τόσο στο συνολικό ύψος του προϋπολογισμού όσο και στην κατανομή των κονδυλίων. Η πρόταση για περικοπές ύψους €141 δισ. προκαλεί αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε χώρες που ζητούν να διατηρηθούν επαρκείς πόροι για την πολιτική συνοχής, την έρευνα, την τεχνολογία και άλλες ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Προειδοποιήσεις για περικοπές και αντιδράσεις

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της επόμενης επταετίας, συνολικού ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ. Οι πιέσεις για περιορισμό των δαπανών, αλλά και οι διαφωνίες ως προς την κατανομή των κονδυλίων, δυσχεραίνουν την επίτευξη συμφωνίας.

Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση έχουν οι χώρες που συγκροτούν την ομάδα των «Φίλων της Συνοχής», οι οποίες ζητούν να διατηρηθούν επαρκείς πόροι για την πολιτική συνοχής και τη στήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών. Από την άλλη πλευρά, τα κράτη που επιδιώκουν αυστηρότερο έλεγχο των κοινοτικών δαπανών πιέζουν για περιορισμό του προϋπολογισμού.

Την ανησυχία για την κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων εξέφρασε και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία άσκησε κριτική στους Ευρωπαίους ηγέτες, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί η ΕΕ να θέτει φιλόδοξους στόχους και στη συνέχεια να περικόπτει τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίησή τους.

«Δεν μπορούμε να συμφωνούμε και μετά να περικόπτουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Η θέση της Κύπρου για τον προϋπολογισμό

Η Κύπρος συμμετέχει στην ομάδα των 17 κρατών-μελών που συγκροτούν τους «Φίλους της Συνοχής», επιδιώκοντας τη διατήρηση επαρκούς χρηματοδότησης για την πολιτική συνοχής στον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εκτίμησε ότι ο τελικός προϋπολογισμός θα μπορούσε να είναι κατά 10% έως 11% χαμηλότερος από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προσεγγίζει τα €2 τρισ.

Η συζήτηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, καθώς οι αποφάσεις για το ύψος και την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα καθορίσουν το πλαίσιο χρηματοδότησης σημαντικών πολιτικών και αναπτυξιακών αναγκών κατά την περίοδο 2028-2034.

Στο επίκεντρο και το ενεργειακό κόστος

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν τρόπους αντιμετώπισης των υψηλών τιμών ενέργειας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί συμφωνία για συγκεκριμένες αλλαγές.

Επτά κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων η Κύπρος και η Ελλάδα, ζητούν αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS 2), καθώς και μεγαλύτερη ευελιξία για την εφαρμογή εθνικών μέτρων που θα περιορίσουν τις επιβαρύνσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η Κύπρος στηρίζει την περαιτέρω αναστολή εφαρμογής του ETS 2 και την παροχή μεγαλύτερων περιθωρίων στα κράτη-μέλη για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους.

Ωστόσο, οι θέσεις των κρατών εξακολουθούν να διαφέρουν, με ορισμένες κυβερνήσεις να προειδοποιούν ότι οι παρεμβάσεις για την άμεση ανακούφιση των καταναλωτών δεν πρέπει να υπονομεύσουν τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έθεσε επίσης την ιδέα δημιουργίας στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού ενόψει του χειμώνα.

Οι συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, καθώς οι ηγέτες καλούνται να γεφυρώσουν τις διαφορές τους τόσο για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων όσο και για τα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ