ΕΕ: Προς έκτακτη Σύνοδο για τον Προϋπολογισμό στις 26 Νοεμβρίου με νέα πρόταση Κόστα

Μετά την παρουσίαση του επικαιροποιημένου σχεδίου «Negotiating Box» υπό την Ιρλανδική Προεδρία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για έναν ισορροπημένο συμβιβασμό σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ και καλεί τον Πρόεδρό του, Αντόνιο Κόστα, να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις με στόχο την έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας, σημειώνουν τα συμπεράσματα των 27. «Μια συμφωνία πριν το τέλος του 2026 θα επέτρεπε την έγκριση νομοθετικών πράξεων το 2027, κάτι που είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα φτάσει στους δικαιούχους χωρίς διακοπή τον Ιανουάριο του 2028», αναφέρουν.

Ο κ. Κόστα αναμένεται να καταθέσει νέο διαπραγματευτικό πακέτο «σε λίγες εβδομάδες», πιθανότατα πριν την άτυπη συνάντηση των ηγετών στο Δουβλίνο στις 13 Νοεμβρίου. Το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Ιρλανδία αναμένεται να επικεντρωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη και όχι το MFF. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου μια ειδική Σύνοδος για το MFF, πιθανότατα μίας ημέρας, και τον Δεκέμβριο το προγραμματισμένο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με στόχο τη συμφωνία. Αναμένεται να προηγηθεί εντατικός διάλογος με τις αντιπροσωπείες, και από εδώ και πέρα ο κ. Κόστα αναλαμβάνει ο ίδιος την ηγεσία των συζητήσεων, την οποία μέχρι τώρα την είχε η εκάστοτε εκ περιτροπής προεδρία.

Η ομάδα του κ. Κόστα προκρίνει τρεις άξονες δουλειάς, ως ένα ενιαίο πακέτο, τη διασφάλιση ότι οι εθνικές συνεισφορές (GNI) θα παραμείνουν σε «εύλογο επίπεδο», δηλαδή όχι πολύ διαφορετικό από το σημερινό - ώστε να υπάρχει περιθώριο συμφωνίας και από τους «φειδωλούς».

Δεύτερον, όσον αφορά τους νέους ίδιους πόρους, θα επικαιροποιηθεί το πακέτο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - η οποία αναμένεται να παράσχει πολύτιμη τεχνική β και τα κράτη μέλη. Παρά τις επιμέρους αντιρρήσεις, στη συνάντηση φάνηκε ότι οι ηγέτες είναι διατεθειμένοι να τους εξετάσουν σοβαρά, ενώ θα ληφθούν υπόψη οι ιδέες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - που περιλαμβάνουν φόρο σε «ψηφιακούς γίγαντες», τα κρυπτονομίσματα, ψηφιακό στοιχηματισμό, ενώ στο τραπέζι μπορούν να μπουν «και άλλες προτάσεις».

Τρίτον, ο Πρόεδρος Κόστα αποζητά να εξασφαλίσει την ευελιξία του ΠΔΠ που χρσιμοποιήθηκε κατά τον τρέχοντα προϋπολογισμό για απρόβλεπτες κρίσεις (πανδημία, μεταναστευτικό, πόλεμος).

Όσον αφορά τις εκπτώσεις (rebates) των κρατών που συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό, αυτές αναμένεται να είναι μέρος του νέου πακέτου, αλλά όπως και το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού που είναι μεταβλητή της διαπραγμάτευσης, αλλά είναι πολύ νωρίς να ειπωθεί αν θα είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο.

Όσον αφορά τις εκλογές, οι εθνικές πολιτικές συνθήκες είναι στο μυαλό των ηγετών και θα ληφθούν υπόψη. Η πρώτη εκλογική αναμέτρηση είναι σε ένα μήνα στην Ισπανία και ακολουθούν διαδοχικές. Επισημαίνεται, ωστόσ,ο ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία έως τέλος έτους, δεν θα υπάρξει τίποτα μέχρι τον Οκτώβριο του 2027, και τότε θα είναι πολύ αργά. Τονίζεται επίσης ότι κανείς δεν ζητά αναβολή για το επόμενο έτος, αλλά κάποιοι προτάσοσυν την «ποιότητα» της διαπραγμάτευσης πάνω από την ταχύτητα, παραγνωρίζοντας ενδεχομένως τι μπορεί να σημαίνει για την εφαρμογή του νέου ΠΔΠ από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Όσον αφορά τη συζήτηση για την ενέργεια, το κύριο θέμα εξακολουθεί να είναι η μεταχείριση της αναθεώρησης του ETS, με πολλές προτάσεις από κράτη μέλη προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Αρκετές τροπολογίεςπροτάσεις διατύπωσης συμφωνήθηκαν κατ' αρχήν, ωστόσο μένει ανοιχτό ένα σημείο για το ETS σχετικό με ευελιξία, στο οποίοι οι ηγέτες θα επανέλθουν στο τέλος του δείπνου για την διεύρυνση.

H συζήτηση για την Κίνα και παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες διεξήχθη σε πολύ καλό τόνο και με μεγάλη ενότητα. Συνεχίζεται η στρατηγική δύο κατευθύνσεων που δόθηκαν από τους ηγέτες στην Κομισιόν τον Ιούνιο: διάλογος με διεθνείς εταίρους και ενίσχυση των εργαλείων εμπορικής άμυνας, καθώς επίσκεψη του Επιτρόπου Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, στην Κίνα είχε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η προσέγγιση λειτουργεί.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ