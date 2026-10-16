Χριστοδουλίδης στο Politico: Ζητά αλλαγή στον επταετή προϋπολογισμό, επιφυλάξεις από Ευρωπαίο αξιωματούχο

«Συζητάμε τον προϋπολογισμό του 2034 και τώρα βρισκόμαστε στο 2026», ανέφερε ο Πρόεδρος, εκτιμώντας ότι ένα σχήμα τριών ή τεσσάρων ετών θα μπορούσε να είναι πιο εύκολα αποδεκτό από ορισμένα κράτη μέλη. «Γιατί να μην ανοίξει η πολιτική συζήτηση;», διερωτήθηκε.

«Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάσταση το 2030, το 2031,» σημείωσε, παραπέμποντας στις διαδοχικές κρίσεις: «Δείτε τι έγινε με την COVID, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δεν είναι εφικτό να δηλώσεις σήμερα όλες τις προτεραιότητές σου», πρόσθεσε.

Ο επταετής προϋπολογισμός της ΕΕ, ύψους περίπου 2 τρισ. ευρώ, πρέπει να εγκριθεί με ομοφωνία από τα 27 κράτη μέλη, με δύο εδραιωμένα στρατόπεδα να βρίσκονται αντιμέτωπα: οι λεγόμενες «φειδωλές» χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σουηδία, που επιδιώκουν μικρότερο προϋπολογισμό, και οι «Φίλοι της Συνοχής», άτυπη ομάδα 17 κρατών που αντιτίθενται σε μεγάλες περικοπές στις παραδοσιακές πολιτικές, στη γεωργία και στα περιφερειακά ταμεία. Το δίκαιο της ΕΕ επιτρέπει προϋπολογισμό «τουλάχιστον πέντε ετών», ωστόσο όλα τα πολυετή πλαίσια είναι επταετή από το 1993.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εκτίμησε επίσης ότι ο προϋπολογισμός θα περικοπεί κατά περίπου ένα δέκατο σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. «Νομίζω ότι μπορεί να καταλήξουμε στο 10% ή 11%. Διψήφιο ποσοστό», είπε. Την περασμένη εβδομάδα, η Ιρλανδική Προεδρία πρότεινε περικοπή 8% σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι οι πιθανότητες να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία έως το τέλος του έτους μειώνονται. «Όλοι καταλάβαιναν ότι πρέπει να ολοκληρωθεί μια πολιτική συμφωνία έως το τέλος του χρόνου. Τώρα, με την κατάσταση στην Ισπανία, με τις εκλογές εκεί» είναι λιγότερο πιθανό να συμβεί, ανέφερε.

Αξιωματούχος της ΕΕ που γνωρίζει για τις διαπραγματεύσεις χαρακτήρισε, σύμφωνα με το POLITICO, την ιδέα για συντομότερο χρονικό ορίζοντα «περίεργη».

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ