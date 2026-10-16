Στην Κομισιόν τα νέα μέτρα για την ενεργειακή ακρίβεια, συμφωνία μετά από δύσκολη διαπραγμάτευση

Τα κράτη μέλη αναγνώρισαν ότι οι εκρηκτικές τιμές ενέργειας και καυσίμων απαιτούν επειγόντως συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, χωρίς όμως να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένες νέες παρεμβάσεις ή πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία. Ο συμβιβασμός αποτυπώνεται στην παράγραφο 6 των συμπερασμάτων, όπου οι ηγέτες καλούν την Κομισιόν να εξετάσει και να προτείνει, εφόσον χρειάζεται, πρόσθετες βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των κρατών μελών και τις διαφορές στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ τους. Η τελευταία αναφορά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για χώρες με απομονωμένα ή μικρά ενεργειακά συστήματα, όπως η Κύπρος, όπου το κόστος ρεύματος παραμένει δομικά υψηλότερο.

Οι ηγέτες χαιρετίζουν την πρόθεση της Κομισιόν να παρατείνει το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τις πιο εκτεθειμένες βιομηχανίες, να βελτιστοποιήσει την ικανότητα και την αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων και να προωθήσει την εθελοντική συγκέντρωση της ενεργειακής ζήτησης. Χαιρετίζουν και την πρόταση αναβολής ορισμένων υποχρεώσεων του κανονισμού για το μεθάνιο.

Το ETS2 δεν αναβλήθηκε όπως ζήτησαν κάποια κράτη μέλη - τα οποία δεν είχαν ευθυγράμμιση στις επιδιώξεις τους. Οι ηγέτες ζήτησαν μόνο από την Κομισιόν επικαιροποιημένη αξιολόγηση των επιπτώσεών του, ιδίως του σχεδιασμού και των δικλίδων προστασίας του. Για το υφιστάμενο ETS ζητούν περιορισμό της μεταβλητότητας των τιμών άνθρακα και των επιπτώσεών τους στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας τον κεντρικό ρόλο του συστήματος στην πράσινη μετάβαση. Καλούν επίσης τους συννομοθέτες να επισπεύσουν τη νομοθετική διαδικασία για το Market Stability Reserve, με στόχο τον περιορισμό της υπερβολικής μεταβλητότητας των τιμών.

Το αποτέλεσμα ικανοποιεί μόνο εν μέρει τα δύο αιτήματα, καθώς η Ιταλία δεν πέτυχε την αναβολή του ETS2, αλλά η επαναξιολόγηση που ζητείται από την Κομισιόν κρατά ανοιχτό το ζήτημα και μπορεί να επανέλθει στο τραπέζι όταν παρουσιαστούν τα αποτελέσματά της. Σχετικά με τις πρόσθετες παρεμβάσεις για την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που αιτήθηκε η Ελλάδα, το κείμενο δεν περιλαμβάνει ειδική δημοσιονομική πρόβλεψη, ωστόσο αναγνωρίζει την ανάγκη άμεσης δράσης και παραπέμπει στις προτάσεις της Κομισιόν.

Η συζήτηση εκτροχιάστηκε από τη σύγκρουση για το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS) και ιδίως το ETS2, που επεκτείνει την τιμολόγηση του άνθρακα στις μεταφορές και στη θέρμανση από το 2028. Η Ιταλία και οι Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, πίεσαν για αναβολή, επικαλούμενες την επιβάρυνση των καταναλωτών. Απέναντί τους η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, οι σκανδιναβικές χώρες και η Ολλανδία επέμειναν στη διατήρηση του πλαισίου, με την αντιπαράθεση να φέρνει ένταση ανάμεσα στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Η διαπραγμάτευση διεκόπη αρκετές φορές για να γραφτούν ξανά τα συμπεράσματα και να ξαναμπει το θέμα στη συζήτηση και ήταν αυτό που «ξενύχτισε» τα συμπεράσματα στον φάκελο της Ανταγωνιστικότητας, καθυστερώντας κατά αρκετές ώρες την έναρξη της συζήτησης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και έτσι οδηγώντας στη ματαίωση της προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, το βράδυ της Πέμπτης.

Η δεύτερη ημέρα της Συνόδου αναμένεται έντονη με τη στρατηγική συζήτηση για το μεταναστευτικό που προκάλεσε η Δανία - Ιταλία να αναδεικνύεται σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης, με αναμενόμενη τη σύγκρουση Μελόνι με τον Ισπανό Πρωθυπουργό της Πέδρο Σάντσεθ. Νωρίτερα θα συναντηθούν τα 16 κράτη μέλη που προωθούν αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ