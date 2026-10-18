Τουλάχιστον 42 τραυματίες σε διαδηλώσεις στην Ιταλία – Καταδικάζουν τη βία Μελόνι και κεντροαριστερά

Διαδηλώσεις έγιναν κυρίως στο Μιλάνο, το Τορίνο, την Μπολόνια και τη Ρώμη. Επεισόδια καταγράφηκαν στο Μιλάνο και την Μπολόνια.

«Το να διαδηλώνεις αποτελεί δικαίωμα, το να καταστρέφεις τις πόλεις μας όχι. Απευθύνω ξανά έκκληση στην αντιπολίτευση να μην είναι ασαφής σε αυτό το ζήτημα. Πρέπει να καταδικάσει ξεκάθαρα τη βία και να ζητήσει την ειρηνική διεξαγωγή κάθε κινητοποίησης. Η καταδίκη πρέπει να είναι ομόφωνη. Κάθε δισταγμός μετατρέπεται σε δικαιολογία. Η σιωπή είναι απαράδεκτη», δήλωσε η Μελόνι, αναφερόμενη στις διαδηλώσεις της προηγούμενης ημέρας και της σημερινής, καθώς και στα επεισόδια που προκάλεσε μειοψηφία διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα.

Νωρίτερα, η Σλάιν είχε καταδικάσει τη βία που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα στην κινητοποίηση στο Τορίνο. Εξέφρασε «όλη της την αλληλεγγύη, όπως και του κόμματός της, στους αστυνομικούς, στους δημοσιογράφους και στην πόλη του Τορίνο, που δέχθηκαν εγκληματική επίθεση από βίαιες, οργανωμένες ομάδες με καλυμμένα πρόσωπα».

Στη Ρώμη, το συνδικάτο CGIL, το οποίο αριθμεί 4,5 εκατομμύρια μέλη, διοργάνωσε μεγάλη πορεία για να αμφισβητήσει ευθέως την πολιτική της κυβέρνησης Μελόνι. Ο γραμματέας του συνδικάτου, Μαουρίτσιο Λαντίνι, ανακοίνωσε ότι η CGIL θα πραγματοποιήσει γενική απεργία στις 20 Νοεμβρίου, την ίδια ημέρα που έχει οριστεί πανευρωπαϊκή απεργία φοιτητών.

Στην Μπολόνια, μικρός αριθμός νεαρών διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα συγκρούστηκε με την αστυνομία, πετώντας πέτρες και μπουκάλια. Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν γκλοπ και δακρυγόνα.

Στο Τορίνο πραγματοποιήθηκε επίσης κινητοποίηση κατά της αύξησης του κόστους ζωής και των τιμών των καυσίμων, με συνθήματα κατά του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον» του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι.

Στο Μιλάνο, οι συγκρούσεις ξέσπασαν στην κεντρική πλατεία Ντουόμο, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της ακρίβειας. Μειοψηφία διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα πέταξε πυροσβεστήρες, καπνογόνα και τραπεζάκια από καφέ εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν γκλοπ και έκαναν ρίψεις νερού.

Μεταξύ των τραυματιών, τουλάχιστον μία νεαρή γυναίκα και ένας αστυνομικός φέρουν τραύματα στο κεφάλι. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 50 προσαγωγές.

Τουρίστες και κάτοικοι που βρίσκονταν στο κέντρο του Μιλάνου αναζήτησαν καταφύγιο σε καταστήματα και πολυκατοικίες γύρω από την πλατεία Ντουόμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ