Τραμπ: «Η Γαλλία φλέγεται!» – Κατηγορεί τους μετανάστες και ζητά να κλείσουν τα σύνορα

«Η Γαλλία φλέγεται! Η μετανάστευση ανθρώπων από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, από ανθρώπους με μίσος στις καρδιές τους, έχει διαλύσει αυτή την κάποτε σπουδαία χώρα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του σήμερα στο Truth Social.

«Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο, πριν να είναι πολύ αργά!», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ