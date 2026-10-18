Ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε στη μετανάστευση τις ταραχές που συγκλόνισαν τη Γαλλία χθες και κάλεσε το Παρίσι να αυστηροποιήσει τη μεταναστευτική του πολιτική.
Τραμπ: «Η Γαλλία φλέγεται!» – Κατηγορεί τους μετανάστες και ζητά να κλείσουν τα σύνορα
Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε στη μετανάστευση τις ταραχές στη Γαλλία και κάλεσε την κυβέρνηση να κλείσει τα σύνορα και να αναλάβει τον έλεγχο.
«Η Γαλλία φλέγεται! Η μετανάστευση ανθρώπων από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, από ανθρώπους με μίσος στις καρδιές τους, έχει διαλύσει αυτή την κάποτε σπουδαία χώρα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του σήμερα στο Truth Social.
«Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο, πριν να είναι πολύ αργά!», πρόσθεσε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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