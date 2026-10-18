Στο έλεος διαδηλωτών και το Μιλάνο: Κουκουλοφόροι σπάνε βιτρίνες, λεηλατούν καταστήματα – Μάχες μπροστά στον Ντουόμο

Η ένταση κλιμακώθηκε στην πλατεία Ντουόμο, μπροστά από τον εμβληματικό καθεδρικό ναό της πόλης, με τις δυνάμεις ασφαλείας να χρησιμοποιούν δακρυγόνα και υδροφόρα οχήματα για να απωθήσουν τις ομάδες των ταραξιών.

Οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες κεντρικές περιοχές, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους, τουρίστες και επιχειρηματίες.

Milano, nuovi disordini in centro: gruppi di giovanissimi in Piazza Duomo e nelle vie laterali prendono d’assalto i negozi. Vetrine sfondate in Via Torino, il centro paralizzato fra esplosioni di petardi ed agenti in tenuta antisommossa. @ultimoranet https://t.co/WwBcLksCRz — Ultimora.net (@ultimoranet) October 18, 2026

Σπασμένες βιτρίνες και επίθεση σε φύλακα σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ομάδες νεαρών αναποδογύρισαν κάδους απορριμμάτων, μοτοποδήλατα, ποδήλατα και έπιπλα από εξωτερικούς χώρους καταστημάτων, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε βιτρίνες εμπορικών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ, όπου ομάδα ατόμων εισέβαλε και προκάλεσε καταστροφές. Ο φύλακας του καταστήματος επιχείρησε να τους σταματήσει, αλλά δέχθηκε επίθεση.

Τουρίστες και περαστικοί αναζήτησαν καταφύγιο σε καταστήματα για να προστατευθούν από τα επεισόδια, ενώ περίπου δέκα άτομα φέρονται να ακινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς στην πλατεία Σαν Τζόρτζιο.

#MIlano #Milan Come fate a difendere ciò? Questi sono marocchini al 90%, voi siete imbecilli al 100% #Italia #Mattarella #Sinistra "#Proteste" #Conte #Sala #Schlein #Renzi https://t.co/Bbr8oO5hoQ — Snoozer 🪽 (@SnoozerIIVMMXIV) October 18, 2026

Συγκρούσεις μπροστά στον καθεδρικό ναό – Έκλεισε προσωρινά η Ντουόμο

Τα επεισόδια επεκτάθηκαν στην πλατεία Ντουόμο, στην περιοχή του Παλάτσο Ρεάλε και στην πλατεία Μερκάντι, όπου κουκουλοφόροι εκτόξευαν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Η Αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού, επιχειρώντας να περιορίσει τις συγκρούσεις.

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στα επεισόδια επιχείρησαν να σηκώσουν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα στις εισόδους του καθεδρικού ναού, με αποτέλεσμα να επέμβουν οι αστυνομικοί και να αποφασιστεί το προσωρινό κλείσιμο του μνημείου.

Την ίδια ώρα, επιχειρηματίες της περιοχής απομάκρυναν εσπευσμένα τραπέζια και καρέκλες από τους εξωτερικούς χώρους εστίασης, φοβούμενοι περαιτέρω καταστροφές.

Nuova giornata di guerriglia a Milano. Gruppo di incappucciati assalta negozi in via Torino. https://t.co/BBI4x47NJH — Local Team (@localteamit) October 18, 2026

Δήμαρχος Μιλάνου: «Απόλυτη καταδίκη για αυτές τις εγκληματικές πράξεις»

Την έντονη αντίδρασή του εξέφρασε ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, ο οποίος καταδίκασε τις επιθέσεις και ζήτησε ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων.

«Βλέπω ζωντανά τι συμβαίνει στο κέντρο του Μιλάνου, με σπασμένες βιτρίνες, λεηλατημένα καταστήματα και τρομοκρατημένους πολίτες. Απόλυτη καταδίκη για όσους διαπράττουν αυτές τις εγκληματικές πράξεις».

Ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι το αίτημά του για περισσότερες αστυνομικές δυνάμεις δεν έχει αντιπαραθετικό χαρακτήρα, αλλά υπαγορεύεται από τις ανάγκες της πόλης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει ζητήσει από τη δημοτική αστυνομία να συμβάλει πλήρως στην αντιμετώπιση της κατάστασης.

Σύσκεψη συγκαλεί η Μελόνι – Αιφνιδιαστικές επιθέσεις και αποχώρηση των δραστών

Η έκταση των επεισοδίων προκαλεί ανησυχία στην ιταλική κυβέρνηση, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να συγκαλεί σύσκεψη για ζητήματα δημόσιας τάξης.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, οι ομάδες που προκαλούν τις καταστροφές ακολουθούν τακτική αιφνιδιαστικών επιθέσεων: χτυπούν βιτρίνες καταστημάτων, αυτοκίνητα και στάσεις, εκτοξεύουν αντικείμενα και στη συνέχεια απομακρύνονται γρήγορα, για να επανεμφανιστούν σε διαφορετικό σημείο της πόλης.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη στο κέντρο του Μιλάνου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επιχειρούν να περιορίσουν τις επιθέσεις και να αποτρέψουν νέες καταστροφές.

Πηγή: iefimerida.gr