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Χάος στο Μιλάνο: Λεηλασίες, καταστροφές και συγκρούσεις με την Αστυνομία - Ανήλικοι το 80% των 160 προσαχθέντων (βίντεο)

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Νέοι με καλυμμένα πρόσωπα λεηλάτησαν σουπερμάρκετ και καταστήματα ρουχισμού, ενώ προκάλεσαν ζημιές και συγκρούστηκαν με αστυνομικούς. Το 80% των προσαχθέντων είναι ανήλικοι.

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο Μιλάνο, όταν νέοι με καλυμμένα πρόσωπα λεηλάτησαν σουπερμάρκετ και καταστήματα με είδη ρουχισμού. Στη συνέχεια πέταξαν τραπέζια και καρέκλες προς αστυνομικούς και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε στάσεις λεωφορείων.

Λόγω των συγκρούσεων, ο καθεδρικός ναός της ιταλικής συμπρωτεύουσας έκλεισε νωρίτερα. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για τη διαχείριση της δημόσιας τάξης.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Μπέπε Σάλα, καταδίκασε «απερίφραστα όλους όσοι ευθύνονται για τις εγκληματικές αυτές πράξεις, χωρίς δήθεν κατανόηση για κάτι το απόλυτα ακατανόητο».

Για προληπτικούς λόγους παρέμενε κλειστή η στάση του μετρό στην πλατεία Ντουόμο. Αστυνομικοί που τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις της προηγούμενης ημέρας δήλωσαν σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης και την εγγύηση της ασφάλειας κατοίκων και τουριστών.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το βράδυ της Κυριακής είχαν γίνει 160 προσαγωγές βίαιων διαδηλωτών, το 80% των οποίων ήταν ανήλικοι. Είναι πιθανό να ασκηθεί ποινική δίωξη και σε ανηλίκους για πρόκληση καταστροφών και αντίσταση κατά των οργάνων της τάξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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