Νέα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο Μιλάνο, όταν νέοι με καλυμμένα πρόσωπα λεηλάτησαν σουπερμάρκετ και καταστήματα με είδη ρουχισμού. Στη συνέχεια πέταξαν τραπέζια και καρέκλες προς αστυνομικούς και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε στάσεις λεωφορείων.
Χάος στο Μιλάνο: Λεηλασίες, καταστροφές και συγκρούσεις με την Αστυνομία - Ανήλικοι το 80% των 160 προσαχθέντων (βίντεο)
Νέοι με καλυμμένα πρόσωπα λεηλάτησαν σουπερμάρκετ και καταστήματα ρουχισμού, ενώ προκάλεσαν ζημιές και συγκρούστηκαν με αστυνομικούς. Το 80% των προσαχθέντων είναι ανήλικοι.
BREAKING: Inspired by France, young second and third-generation migrants started looting stores in Milan, Italy around 2 hours ago. International mainstream media isn’t showing just how bad things are in Europe. https://t.co/ngDVLvDpj2— Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2026
Λόγω των συγκρούσεων, ο καθεδρικός ναός της ιταλικής συμπρωτεύουσας έκλεισε νωρίτερα. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για τη διαχείριση της δημόσιας τάξης.
Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Μπέπε Σάλα, καταδίκασε «απερίφραστα όλους όσοι ευθύνονται για τις εγκληματικές αυτές πράξεις, χωρίς δήθεν κατανόηση για κάτι το απόλυτα ακατανόητο».
🔴Manifestaciones en Italia contra los altos costos de vida Este 17 de octubre, Europa enfrenta protestas en Francia e Italia contra el aumento de los precios de vida y el estancamiento de los salarios. En Milán, Italia, hay disturbios frente a la catedral. 📹: Redes sociales Le dejamos más detalles de esta coyuntura en https://t.co/Z8i90G6QrC.— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 17, 2026
Για προληπτικούς λόγους παρέμενε κλειστή η στάση του μετρό στην πλατεία Ντουόμο. Αστυνομικοί που τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις της προηγούμενης ημέρας δήλωσαν σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης και την εγγύηση της ασφάλειας κατοίκων και τουριστών.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το βράδυ της Κυριακής είχαν γίνει 160 προσαγωγές βίαιων διαδηλωτών, το 80% των οποίων ήταν ανήλικοι. Είναι πιθανό να ασκηθεί ποινική δίωξη και σε ανηλίκους για πρόκληση καταστροφών και αντίσταση κατά των οργάνων της τάξης.
Nuova giornata di guerriglia a Milano. Gruppo di incappucciati assalta negozi in via Torino. https://t.co/BBI4x47NJH— Local Team (@localteamit) October 18, 2026
Πηγή: ΚΥΠΕ
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