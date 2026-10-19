Ευρωβουλή: Στο επίκεντρο ο προϋπολογισμός της ΕΕ, η Ουκρανία και η Μ. Ανατολή - Στην πρώτη γραμμή και το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο

Την Τρίτη, οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2027. Συνεισηγητές είναι ο Λετονός Ευρωβουλευτής Nils Usakovs και ο Κύπριος Ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει να επαναφέρει πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, τις οποίες περιέκοψε το Συμβούλιο. Παράλληλα, προτείνει πρόσθετες πιστώσεις 1,17 δισ. ευρώ για ευρωπαϊκά προγράμματα στους τομείς, μεταξύ άλλων, της έρευνας, της υγείας, της εκπαίδευσης, της γεωργίας και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Η ψηφοφορία επί της θέσης του Κοινοβουλίου θα γίνει την Τετάρτη, πριν από τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο.

Την Τετάρτη, οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της 15ης και 16ης Οκτωβρίου.

Οι ηγέτες της ΕΕ εξέτασαν την αναθεωρημένη πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία. Κάλεσαν τον κ. Κόστα να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους.

Οι διεθνείς εξελίξεις θα συζητηθούν την Τρίτη με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται η κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων, ιδίως τα πλήγματα κατά πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοικτά της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, καθώς και οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών μελών της ΕΕ.

Στην ίδια συνεδρία θα εξεταστούν η κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι και οι επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν επίσης τη στήριξη της ΕΕ προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, μετά την επιβολή νέων αμερικανικών κυρώσεων εναντίον του.

Την Τρίτη θα συζητηθεί και έκθεση για το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, το οποίο αποσκοπεί στην ανανέωση των ευρωμεσογειακών σχέσεων και στην ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες της περιοχής. Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Στην ατζέντα βρίσκεται, επίσης, το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Νοεμβρίου.

Στον τομέα των μεταφορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την Τρίτη επικαιροποιημένους κανόνες για την προστασία των επιβατών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται πλήρης επιστροφή χρημάτων, μαζί με τα σχετικά τέλη, όταν ακυρώνονται ταξίδια που έχουν κρατηθεί μέσω μεσαζόντων, καθώς και ενισχυμένα δικαιώματα για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Την Τετάρτη, οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τις προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP31), η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου στην Αττάλεια της Τουρκίας. Το σχέδιο ψηφίσματος του Κοινοβουλίου ζητεί να επιταχυνθεί η σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, να διατεθεί περισσότερη χρηματοδότηση για το κλίμα και να ενισχυθεί η στήριξη προς τις ευάλωτες χώρες. Η ψηφοφορία έχει οριστεί για την Πέμπτη.

Την ίδια ημέρα θα συζητηθεί το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2028-2034. Η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ζητεί προϋπολογισμό τουλάχιστον 47 δισ. ευρώ, δηλαδή επτά δισ. ευρώ περισσότερα από όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότητες συμμετοχής νέων από διαφορετικά κοινωνικά και οικονομικά υπόβαθρα.

Η Ολομέλεια θα εξετάσει ακόμη την κατάσταση του κράτους δικαίου στη Μάλτα και τις καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia, εννέα χρόνια μετά τον θάνατό της. Η απονομή του ομώνυμου Βραβείου Δημοσιογραφίας θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσία της Προέδρου του Σώματος, Ρομπέρτα Μέτσολα. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ. Φέτος επιλέχθηκαν δέκα φιναλίστ μεταξύ 344 συμμετοχών.

Στις εργασίες της Ολομέλειας περιλαμβάνονται επίσης η ενίσχυση του εφοδιασμού της ΕΕ με κρίσιμες πρώτες ύλες, η απλούστευση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και η παγκόσμια διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης. Την Πέμπτη, η Ρομπέρτα Μέτσολα αναμένεται να ανακοινώσει τον νικητή του Βραβείου Ζαχάρωφ 2026 για την Ελευθερία της Σκέψης.

Πηγή: ΚΥΠΕ