Ισλαμιστές, ακροαριστεροί και TikTok στο στόχαστρο του Βέλγου υπουργού Άμυνας μετά τις ταραχές – Προτείνει «Χωροφυλακή 2.0»

Τη δημιουργία μιας «Χωροφυλακής 2.0», δηλαδή ενός κινητού σώματος ασφαλείας με στρατιωτική εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της αστικής βίας, προτείνει ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου Τέο Φράνκεν (N-VA, Βέλγιο),

Μετά από διαδοχικά επεισόδια στο περιθώριο κινητοποιήσεων για την εκπαίδευση στις Βρυξέλλες και στη Λιέγη, ο Βέλγος υπουργός Άμυνας παρουσίασε το σχέδιο «Χωροφυλακή 2.0» χθες σε συνέντευξή του στον γαλλόφωνο τηλεοπτικό σταθμό RTL-TVI, την ίδια ημέρα που, με ανάρτησή του στο X, απέδωσε τη βία σε ισλαμιστές, εγκληματικές ομάδες και ακροαριστερούς ταραξίες.

Ο κ. Φράνκεν εξήγησε πως η νέα μονάδα θα στελεχώνεται από προσωπικό εκπαιδευμένο από τις Ένοπλες Δυνάμεις και θα τίθεται στη διάθεση του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ, ανάλογα με τις ανάγκες, θα μπορεί να υπάγεται και στο υπουργείο Άμυνας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «χρειαζόμαστε μια επιχειρησιακή εφεδρεία με στρατιωτική εκπαίδευση, γιατί όταν η βία γίνεται τόσο ακραία, πρέπει να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τους πολίτες».

Μιλώντας σήμερα στη φλαμανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση VRT, παραδέχτηκε πως η πρόταση «δεν θα είναι η λύση για όλα, αλλά αποτελεί ένα σαφές μήνυμα», προειδοποιώντας ότι, αν η βία συνεχίσει να γίνεται ανεκτή, «θα υπάρξουν νεκροί».

Η πρόταση δεν έχει ακόμη λάβει τη μορφή νομοσχεδίου. Ο Τέο Φράνκεν και ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν αναμένεται να καταθέσουν κοινή πρόταση στην κυβέρνηση τις επόμενες εβδομάδες, ενώ, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ είναι ενήμερος και στηρίζει το σχέδιο.

Ήδη αστυνομία και στρατός συνεργάζονται στη φύλαξη ορισμένων εγκαταστάσεων και σε μικτές περιπολίες με την αστυνομία των σιδηροδρόμων.

Στην ανάρτησή του στο ‘X’, ο Τέο Φράνκεν υποστήριξε ότι «όλη αυτή η βία δεν έχει καμία σχέση με μαθητικές διαδηλώσεις». Κατά τον ίδιο, «ισλαμιστές και εγκληματίες από τα προάστια, όπως το Μόλενμπεκ και το Κουρεγκέμ, σε συνδυασμό με ακροαριστερούς ταραχοποιούς, αποτελούν τον σκληρό πυρήνα αυτών των συγκρούσεων», οι οποίοι, όπως έγραψε, «με τη σημαία “Ελεύθερη Παλαιστίνη!” ανά χείρας και το κασκόλ τύπου Αραφάτ τυλιγμένο γύρω από το πρόσωπο, είναι έτοιμοι να κάψουν και να λεηλατήσουν».

Ευθύνες απέδωσε και στα «τοξικά», όπως ανέφερε, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok, τα οποία, κατά την εκτίμησή του, αποσκοπούν στη «μέγιστη δυνατή αποσταθεροποίηση της κοινωνίας μας».

Ο Βέλγος υπουργός κατηγόρησε ακόμη τις υπηρεσίες ασφαλείας ότι επί χρόνια «έκαναν τα στραβά μάτια» στα καλέσματα ακροαριστερών και δημαγωγών, όπως ο Ζαν-Λικ Μελανσόν στη Γαλλία και ο Ραούλ Χέντεμπαου στο Βέλγιο, οι οποίοι, όπως ανέφερε, «παρασύρουν τον κόσμο στους δρόμους». Όπως σημείωσε, το επίπεδο της βίας πρέπει να αντιμετωπιστεί με κλιμάκωση της αντίδρασης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δίνεται στην αστυνομία «λευκή επιταγή» για την καταστολή κάθε ειρηνικής διαδήλωσης.

Στις προτάσεις Φράνκεν αντέδρασαν αρνητικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS