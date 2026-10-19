Εικόνες χάους και στο Μιλάνο: Κουκουλοφόροι λεηλάτησαν καταστήματα, έκτακτη σύσκεψη από Μελόνι

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, κουκουλοφόροι έσπασαν βιτρίνες και λεηλάτησαν καταστήματα γνωστών αλυσίδων, ακόμη και σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, πέταξαν πέτρες, αντικείμενα και κροτίδες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα και έκαναν χρήση υδροβόλων οχημάτων για να τους απωθήσουν.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με τις αρχές, η ηλικία πολλών από τους εμπλεκομένους. Όπως αναφέρθηκε, περίπου 270 άτομα συνελήφθησαν ή προσήχθησαν, με περίπου 220 εξ αυτών να είναι ανήλικοι, ενώ το 22% των συλληφθέντων φέρεται να είναι αλλοδαποί υπήκοοι.

A 300-ft. Palestinian flag is unfurled from the Leaning Tower of Pisa in Italy, and the mainstream still says these are "cost-of-living protests." https://t.co/Nv2z68jfdd — The Seed (@theseed59788459) October 18, 2026

Η Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε τα βίαια επεισόδια και συγκάλεσε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για τη Δευτέρα, με αντικείμενο τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ορισμένοι εκμεταλλεύονται τις νόμιμες διαδηλώσεις των πολιτών για να προκαλέσουν χάος και βία.

Την ίδια ώρα, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν καλέσματα από ένα κίνημα που αυτοαποκαλείται «17η Οκτώβρη», το οποίο προαναγγέλλει συνέχιση των κινητοποιήσεων με αίτημα την πτώση της κυβέρνησης, καθώς και διαδηλώσεις κάθε Σάββατο σε διάφορες ιταλικές πόλεις.

🇮🇹 After France, protests in Italy have turned into riots and looting In Milan, young people arranged a meeting on social media near a central square, then smashed shop windows and looted stores and supermarkets. More than 200 had been detained. After unrest also hit Turin and Bologna, Prime Minister Giorgia Meloni called a public-order meeting. — Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2026

ΠΗΓΗ: ERT